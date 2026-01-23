¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE MAGIC OF CARTIER¡ÇS ARTISANS - ¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡×¤ò2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¶äºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
Rinko Kawauchi (C) Cartier
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ2ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¡ÖMaison de Panthere¡×¡Ê¥á¥¾¥ó ¥É¥¥ ¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡ÊÉ¿¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÎÀº¿À¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE MAGIC OF CARTIER¡ÇS ARTISANS ― ¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¡Ö¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡×¤Ï¡¢¤¿¤°¤¤µ©¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀ©ºî¡¢ÁÏÂ¤À¤ÈÀìÌçÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·Ý½ÑÅªµ»½Ñ¤ò1¤Ä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥¾¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¤¿¤Á¤¬µ»½Ñ¤Î¸¦ïÓ¤È·Ñ¾µ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢µ®½Å¤ÊÁÇºà¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÁÏÂ¤¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤Èþ°Õ¼±¤òºÙÉô¤Ë½É¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤Â³¤±¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¤ÎÀºåÌ¤Êµ»¤ÈºîÉÊ¤Ë½É¤ëº²¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¡¦ÀîÆâÎÑ»Ò¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥È¥ê¥¨¤Î»£¤ê²¼¤í¤·ºîÉÊÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ë¥³¥é¤¬ÍèÆü¤·¡¢¥°¥ê¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÊõÀÐÄ¦¹ï¡Ë¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êーÀ©ºî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿¦¿Íµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÊ¸²½¤ò¹¤á¤ë¡ÖCartier Jewellery Institute (¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥¸¥å¥¨¥êー ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È)¡×¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Î¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿20Ëç¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥ÈÅ¸¼¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¤¬´ü´ÖÃæ7Ì¾ÍèÆü¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëµ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤Î±ü¿¼¤¤¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¤Î¿¿¿ñ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¡ÖTHE MAGIC OF CARTIER¡ÇS ARTISANS ― ¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡×
²ñ¡¡¡¡´ü¡§ 2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡ö2·î16Æü¤Ï1¡¦2F¤Î¤ß¤Î±Ä¶È
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00～19:00 ¡Ê18:30 ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ ¡ÖMaison de Panthere¡×
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ£²ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2ÃúÌÜ6-12
Æþ¾ìÌµÎÁ
¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCARTIER JEWELLERY INSTITUTE WORKSHOP¡ä
WAX CARVING 2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡Ê¿å¡Ë
METAL SAWING 2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡Ê²Ð¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡§ Ìó60Ê¬
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§ 18ºÍ°Ê¾å
»²²ÃÌµÎÁ¡¢¹©¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ LINE¸ø¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ LINE¸ø¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ¡Û
https://japan-linemini.cartier.com/event-groups/themagicofcartiersartisans
