¡ÚLINE¥ä¥Õー¡Û¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥©¥ó¥È¡ÖLINE Seed JP¡×¤òGoogle Fonts¤ÇÄó¶¡³«»Ï
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢LINE¥ä¥Õー¡Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥©¥ó¥È¡ÖLINE Seed¡Ê¥é¥¤¥ó ¥·ー¥É¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¸ì½ñÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖLINE Seed JP¡×¤ò¡¢Google ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥©¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖGoogle Fonts¡×¤Ë¤Æ¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLINE Seed¡×¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤Ê¤É¡¢LINE¥ä¥Õー¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎUI¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤È¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡ÊLatin¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡ÊHangul¡Ë¡¢ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢¥¿¥¤¸ì¤Î5¤Ä¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏLINE¥ä¥Õー¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¡ÖLINE Seed¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖLINE Seed JP¡×¤ò¡ÖGoogle Fonts¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¡ÖLINE¡×¤ÈÆ±¤¸¥Èー¥ó¤Î¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLINE Seed¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.¡¡5¸À¸ì¡¦4¤Ä¤ÎÊ¸»úÂÎ·Ï¤Ç¡¢¡ÈÆ±¤¸¼Á´¶¡É¤ò¼Â¸½
¡ÖLINE Seed¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¸À¸ì¡¦4¤Ä¤ÎÊ¸»úÂÎ·Ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥©¥ó¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¤¹¡£Seed¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¼ï¤¬²ê¤ò½Ð¤·¤Æ¼Â¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À®Ä¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤´¤È¤ËÊ¸»ú¹½Â¤¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»úÌÌ¤ÎÂç¤¤µ¤äÀþ¤ÎÂÀ¤µ¡¢³Ñ¤Î½èÍý¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¸À¸ì¤¬º®ºß¤¹¤ë²èÌÌ¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎUI¤äÂ¿¸À¸ì»ñÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ì´Ó¤·¤¿°õ¾Ý¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¸ì
- ±Ñ¸ì¡ÊLatin¡Ë
- ´Ú¹ñ¸ì¡ÊHangul¡Ë
- ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡ÊÂæÏÑ¡Ë
- ¥¿¥¤¸ì
£².¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥µ¥ó¥»¥ê¥Õ
¡ÖLINE¡×¤Î¥í¥´¤ä¥µー¥Ó¥¹UI¤ËÄÌ¤¸¤ë¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¹ü³Ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Ý¤ß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥µ¥ó¥»¥ê¥ÕÂÎ¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¸ì½ñÂÎ¡ÖLINE Seed JP¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³Ñ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë´Ý¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ø¤µ¤òÏÂ¤é¤²¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê°õ¾Ý¤òÉÕÍ¿
- ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤Î¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¥µ¥¤¥º¤Ç¤â»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ
- ¸«½Ð¤·¤«¤éËÜÊ¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¡¢À°¤Ã¤¿»úÉý¤È¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó
£³.¡¡ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÈÆÍÑÀ¤òÎ¾Î©
ÆüËÜ¸ì½ñÂÎ¡ÖLINE Seed JP¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ìÈÇ ¡ÖLINE Seed EN¡×¤ÈÆ±¤¸¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬º®ºß¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤âÆ±¤¸°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ¤µ¤ä½Å¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- UI¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤Ê¤É¡¢²èÌÌ¾å¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë
- ±Ñ¿ô»ú¤äµ¹æ¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¥³ー¥É¤äID¤Ê¤É¤ÎÈ½ÊÌÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸
- ¥¢¥×¥ê¡¢Web¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¡¢°õºþÊª¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê
Google Fonts¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
Äó¶¡½ñÂÎ¡§LINE Seed JP¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
ÍøÍÑÊýË¡¡§Google Fonts¡Êhttps://fonts.google.com/specimen/LINE+Seed+JP¡Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§¡ÖLINE Seed¡×¤Ï¡¢SIL Open Font License 1.1¡ÊOFL¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÍÑ¡¦Èó¾¦ÍÑ¤òÌä¤ï¤ºÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÀ©¸Â»ö¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ê¸½ñ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¢£¡ÖLINE Seed¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://seed.line.me/
¢£»²¹Í
LINE¥ä¥ÕーDESIGN ¸ø¼°note
¡ÖLINE Seed JP¡×¤òGoogle Fonts¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÍýÍ³
https://lydesign.jp/n/nfded1c547291
LINE¥ä¥Õー Tech Blog
¡ÖGoogle Fonts¤Ç»È¤¦LINE Seed JP¡ÊºÇÂ®É½¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×
https://techblog.lycorp.co.jp/ja/20260123a