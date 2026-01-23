¡ÚOsee¡Ê¥ªー¥·ー¡Ë¿·¾¦ÉÊ¡Û¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åーÂÐ±þ¤Î21.5¥¤¥ó¥Á¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ë¥¿ー¡Ö¥á¥¬ 22S4¡×¹ñÆâÈ¯Çä¡ª
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ëOsee¡Ê¥ªー¥·ー¡Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¥â¥Ë¥¿ー¡Ê¾®·¿¡¦Ãæ·¿¡Ë¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ãー¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤êµ¡ºà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åーÂÐ±þ¤Î21.5¥¤¥ó¥Á¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ë¥¿ー¡Ö¥á¥¬ 22S4¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¤Î¤´°ÆÆâ¡¦¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò :
https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/47883/
¥ªー¥·ーÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ginichi.site/osee(https://ginichi.site/osee)
¢£ ¥á¥¬ 22S4 / Mega 22S4
21.5¥¤¥ó¥Á ¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åーÂÐ±þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ë¥¿ー
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
JAN¥³ー¥É¡§0769293552565
[¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×] https://www.ginichi.com/shop/g/g110875/
SDI3·ÏÅý¡¦HDMI3·ÏÅý¤òÆþÎÏ¤Ç¤¡¢ºÇÂç4¤Ä¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü¥½ー¥¹¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åーÂÐ±þ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¡Ö¥á¥¬ 22S¡×¤ÎÀÇ½¤òÆ§½±¤·¤Ä¤ÄÆþÎÏ·ÏÅý¤òÁý¤ä¤·¡¢ºÇÂç4¤Ä¤Î¥½ー¥¹¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é»£±Æ¤Ç¤Î±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í½¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢1¤Ä¡¢2¤Ä¡¢3¤Ä¡¢4¤Ä¤ÎÊ£¿ô¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¼¨¤òÁª¤ó¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î½Ä·¿±ÇÁü¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ò½Ä¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ3¤Ä¤Î²£°ÌÃÖ±ÇÁü¤ÎÍ¾Çò¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ÆÂç¤¤¯É½¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ª¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡ª
¡¦SDI3·ÏÅý¡¢HDMI3·ÏÅý¤ÎÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç4¤Ä¤Î¥½ー¥¹¤Þ¤Ç³ÆÆþÎÏ¤«¤é¥¢¥µ¥¤¥ó²ÄÇ½
¡¦¾ÈÌÀ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥â¥Ë¥¿ーËÜÂÎ¤ò½ÄÊý¸þ¤Ë¤â¸ÇÄê¤Ç¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î½Ä·¿±ÇÁü»£±Æ»þ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½
¡¦Â¿ºÌ¤Ê²èÌÌÉ½¼¨¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ÎÉ½¼¨¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ
¡ÚSDI&HDMI¤ÎÆþ½ÐÎÏ¡Û
SDI3·ÏÅý¡¢HDMI3·ÏÅý¤Î³ÆÆþÎÏ¤È¡¢SDIµÚ¤ÓHDMI¤Î½ÐÎÏ¤òÅëºÜ¡£
SDI/HDMI¤Î¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ðー¥Èµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÆþÎÏ¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¿®¹æ¤ò´õË¾¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇSDI¤ÈHDMI¤ØÆ±»þ¤Ë½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ¥¯¥ëー´Ö¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÊÃ±¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½¼¼Â¤ÎÉ½¼¨¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Û
³ÆÆþÎÏ¤ò´õË¾¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¡¢1¥½ー¥¹¤Î¤ß¤ÎÉ½¼¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë4²èÌÌÊ¬³ä¤ä¡¢²è´üÅª¤Ê3¤Ä¤Î¥½ー¥¹¤Î½ÄÉ½¼¨¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ©ºî¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬ÂçÉý¤Ë´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÄÊý¸þ¤Ç¥â¥Ë¥¿ー¸ÇÄê¡Û
¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿ー¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢²£°ÌÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë½Ä°ÌÃÖ¤Ç¤Î¸ÇÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ä·¿±ÇÁü¤Î»£±Æ»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢3Âæ¤Î¥«¥á¥éÆþÎÏ¤ò¾å¤«¤é²¼¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤¯²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆþÎÏ¤´¤È¤Î¥«¥éー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
ÆþÎÏ¤¹¤ë±ÇÁü¿®¹æ¤´¤È¤Ë¥«¥éー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¥áー¥«ー¤ÎLog¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÄÊÌ¤ËLUT¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ï¤ËÀµ¤·¤¤¥Èー¥ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»£±Æ¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¥»¥ë¥Õ¥«¥éー¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡Û
¥«¥éー¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÆâÂ¢¡£¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î¤ß¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¿§ÊäÀµ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥»¥ë¥Õ¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥«¥éー¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿§¤ä¥Èー¥ó¤âÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓ¡¢¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µー¡ÊÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹âµ±ÅÙ¤ÇÍ¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤ò¼Â¸½¡Û
1500nits¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È1100:1¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤Ë¤è¤ê¡¢²°³°»£±Æ¤ËºÇÅ¬¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£²òÁüÅÙ1920¡ß1080¡¢4K HDMIÆþÎÏ¤È3G-SDIÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë100% Rec 709¥«¥éー¤òÈ÷¤¨¤¿21.5¥¤¥ó¥Á¤ÎIPS LCD¤òÅëºÜ¤·¡¢Æü¸÷¤Î²¼¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÂ°¤Î¥µ¥ó¥Õー¥É¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú10bit¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Î¹â¤¤¿§ºÆ¸½À¡Û
Color-Fidelity V2¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ë¤Ï¡¢22bit¤Î¹âÀºÅÙ½èÍý¤È3D-LUT»ÍÌÌÂÎÊä´Ö¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢10bit¥Ñ¥Í¥ë¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë²èÁü¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¿§Ä´¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£10bit¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢10²¯7ÀéËü¿§¤ò½èÍý¡¢¥«¥éー¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òËÉ¤¤¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢HLG¤äPQ HDR¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥á¥éLog¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢USB·ÐÍ³¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥«¥éー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë10¼ï¤Î¥æー¥¶ー3D-LUT¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSwift OS¡Ê¥¹¥¤¥Õ¥ÈOS¡Ë¤Ç¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¸úÎ¨²½¡Û
ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥ÈOS¡×¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Îºî¶È¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°¡¢Ïª½Ð¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¤ò¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡ÖMysets¡Ê¥Þ¥¤¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò8¼ïÎàÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢¡ÉMySet8¡É¤Ç¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥»¥Ã¥È´Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥Äー¥ë¥Ðー¤ÎÉ½¼¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥½ー¥¹É½¼¨¤Ç¤Î¥ºー¥à¤Ê¤É¤ò¥â¥Ë¥¿ーÁ°ÌÌ¤Î¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¥á¥Ë¥åー¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡¦²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§21.5¥¤¥ó¥Á
¡¦²èÌÌ²òÁüÅÙ¡§1920 x 1080
¡¦µ±ÅÙ¡§1500nits
¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¡§1100:1
¡¦»ëÌî³Ñ¡§178ÅÙ¡Ê¾å²¼º¸±¦¡Ë¡¡
¡¦¿§¿¼ÅÙ¡§10bit
¡¦±ÇÁüÆþÎÏÃ¼»Ò¡§SDI ¡ß 3¡¢HDMI ¡ß 3
¡¦±ÇÁü½ÐÎÏÃ¼»Ò¡§SDI ¡ß 1¡¢HDMI ¡ß 1
¡¦¤½¤ÎÂ¾Æþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¡§
USB-C¡Ê¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥íー¥ÖÍÑ¡Ë¡¢USB-A¡ÊLUT/¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍÑ¡Ë¡¢3.5mm¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏ¡Ë¡¢ÆâÂ¢¥¹¥Ôー¥«ー
¡¦Æþ½ÐÎÏ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§
SDI
2K¡Ê2048 x 1080¡Ë¡§23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P¡¢23.98/24/25/29.97/30Psf
FHD¡Ê1920 x 1080¡Ë¡§23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P¡¢50/59.94/60I
HD¡Ê1280 x 720¡Ë¡§50/59.94/60P
HDMI¡ÊÆþÎÏ¡Ë
4K¡Ê4096 x 2160¡Ë¡§23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P
UHD¡Ê3840 x 2160¡Ë¡§23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P
2K¡Ê2048 x 1080¡Ë¡§23.98/24/25/50
FHD¡Ê1920 x 1080¡Ë¡§23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P¡¢50/59.94/60I
HD¡Ê1280 x 720¡Ë¡§50/59.94/60P
HDMI¡Ê½ÐÎÏ¡Ë
FHD¡Ê1920 x 1080¡Ë¡§50/60P
¡¦Æ°ºî²¹ÅÙ¡§0-40ÅÙ
¡¦ÆþÎÏÅÅ°µ¡§100-240V AC¡Ê50 / 60 Hz¡Ë¡¢11-17V DC
¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§60W¡ÊºÇÂçµ±ÅÙ»þ¡Ë
¡¦ÅÅ¸»ÆþÎÏÃ¼»Ò¡§V¥Þ¥¦¥ó¥È/AB¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢XLR4¥Ô¥ó¡Ê11-17V DC¡Ë¡¢AC¡Ê3P¥á¥¹¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥¹¥¯¥êー¥ó¥Äー¥ë¡§
¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥Õ¥ìー¥à¡¢¥»ー¥Õ¥Õ¥ìー¥à¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Þー¥«ー¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¡¢¥¢¥Ê¥â¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥¯¥¤ー¥º¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥íー¥Æー¥È¡¢¥ß¥éー¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥¿ー¡¢¥¿¥¤¥à¥³ー¥É¡ÊSDI¤Î¤ß¡Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥¹¥«¥éー¡¢¥¼¥Ö¥é¡¢¥¦¥§ー¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¥¹¥³ー¥×¡¢¥Ôー¥¥ó¥°¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥³ー¥×¡¢¥Ò¥¹¥È¥°¥é¥à¡¢¥Ç¥í¥°¡¢¥æー¥¶ーLUT
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§H33.84 ¡ß W52.34 ¡ß D5.45cm¡ÊµÓÉôÊ¬½ü¤¯¡Ë
¡¦½ÅÎÌ¡§6.7kg¡Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー½ü¤¯¡Ë
¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§
¥Ú¥ê¥«¥ó1600ÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡¢¥µ¥ó¥Õー¥É¡¢V¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥×¥ìー¥È¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¥Ð¥¦¥¢ー¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥×¥ìー¥È¡¢D-tap - DC¥±ー¥Ö¥ë¡¢VESA¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥Áー¥º¥×¥ìー¥È¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥Í¥¸2ËÜÉÕ¤¡Ë ¡ß 2¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É
¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡§1Ç¯
Osee¡Ê¥ªー¥·ー¡Ë
Osee Technology Ltd.¡Ê¥ªー¥·ー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥·ー¤Ï¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ýー¥È¤òÎ¾Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿×Â®¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë³è¤«¤·¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ëºÇ¿·µ¡Ç½¤È¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³ÊÂÓ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥·ー¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏÂ¤À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢À¸»º¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²è¼Á¤äÁàºîÀ¤ËÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿ー¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ãー¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸½¾ì¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£ ±ÇÁüÀ©ºî¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯±ÇÁüÉ½¸½¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Osee¡Ê¥ªー¥·ー¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£
¹ñÆâ¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://ginichi.site/osee(https://ginichi.site/osee)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊGIN-ICHI CORPORATION¡Ë
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ35Ç¯4·î5Æü¡ÊÁÏ¶È ¾¼ÏÂ33Ç¯4·î¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁüµ¡ºà¡Ê¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¢±Ç²è¡Ë¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä¡¢±ÇÁüµ¡ºà¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ªµÚ¤Ó°Å¼¼¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»£±ÆµÚ¤Ó DTP ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ginichi.co.jp/
¢¨ ¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ªー¥·ーÀ½ÉÊ¤ÎÆüËÜÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¥ªー¥·ーÀ½ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÆÃÌóÈÎÇäÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¶ä°ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¿§Ì£¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£