MAKE IT A TEN ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢Ëþ¤¿¤·¤Æ¤æ¤¯¡£EBISU FLOWER PARK¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ó TANQUERAY No. TEN ¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
°ìÇÕ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ä»þ´Ö¤Î¼Á¤Þ¤Ç¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»×ÁÛ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢²Ö¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
TANQUERAY¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£Á¡ºÙ¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡¢Í¾±¤¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬Áª¤ó¤ÀNo.1¥¸¥ó¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë2025 ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ Âè°ì°Ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢TANQUERAY No. TEN¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹2¼ï¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTEN TEA TONIC¡×
No. TEN¤Î¥·¥È¥é¥¹¤Ë¸·Áª¤·¤¿¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò½Å¤Í¡¢¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥È¥é¥¹¤¬ÎØ³Ô¤òÉÁ¤¡¢²Ö¤ÎÍ¾±¤¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ä¤ë¡¢¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTANQUERAY No. TEN TONIC¡×
²Ú¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥È¥é¥¹¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìÇÕ¡£Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¹½À®¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
EBISU FLOWER PARK¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¡¢¿§ºÌ¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢²ñÏÃ¤ä»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¡Ö°û¤ßÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ëÌë¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
MAKE IT A TEN¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢Ëþ¤¿¤·¤Æ¤æ¤¯¡£