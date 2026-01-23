¡Ú¥¢¥¬¥Ã¥È¡Û ～ Ring Collection ～¡¡1·î23Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥ó¥É¥¨¥¹


°ìÊâÀè¤Î¥ê¥ó¥°¥ì¥¤¥äー¥É¤ò¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À­¤ò³È¤²¤ë¿·ºî¥ê¥ó¥°


ring 24,200yen~/ pinky ring 16,500yen

¥ê¥ó¥°¤Ë¹â¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Â¦ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥á¥¸¥¹¥È¤äÁ¡ºÙ¤ÊÆ©¤«¤·ÌÏÍÍ¤¬¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÅÙ¤Ë¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Î¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¡£



¥ê¥ó¥°¤È»Ø¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¡£/ ring 52,800yen

Æ©¤«¤·¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏìÔÂô¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£/ ring 63,800yen

¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥êー¥ÕÌÏÍÍ¤¬¥â¥À¥ó¤Ê¥Ô¥ó¥­ー¥ê¥ó¥°¡£/ pinky ring 16,500yen


ring 19,800yen~

ring 24,200yen~/ pinky ring 16,500yen~

Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¶ÊÀþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤È´¤±´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


ÉáÃÊ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë1ËÜ¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿·Á¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£


¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¥ê¥ó¥°¤È½Å¤ÍÃå¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤·ä´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥â¥À¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£



¿­¤Ó¤ä¤«¤ÊY»ú¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢é²¤¬º£¤Þ¤µ¤Ë³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¡£/ 42,900yen

¤Þ¤ë¤Ç½Õ¤Î¾®Àî¤Î¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥êー¥ó¥¯¥©ー¥Ä¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£/ 83,600yen

¥´ー¥ë¥ÉÉôÊ¬¤Ï"¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯³Ú¤·¤ß"¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ä¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Î¥â¥Áー¥Õ¡£/ 42,900yen

Ãå¤±¤ë¸þ¤­¤Ë¤è¤Ã¤ÆV»ú¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥«¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£/ 24,200yen

agete¡ßNEROLILA ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬2·î6Æü(¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª


£±ÅÀ\33,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤­¡¢NEROLILA¤Î¥¨¥ó¥ê¥Ã¥Á¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥»¥é¥à¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£


µÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ã¥Á¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¥­¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤ä¡¢¥Ï¥êÉÔÂ­¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ª¥¤¥ëÈþÍÆ±Õ¡£



¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤¢¤ê






¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://agete.com/news/776

¡Úagete 2026 New Collection¡Û


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～


Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥¢¥¬¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://agete.com/


¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/agete_official/
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/1RU2JE4