rienda(¥ê¥¨¥ó¥À)2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤ËÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÃÏ²¼1³¬¤ËGRAND OPEN¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ⿊¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼°æÇîÇ·¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É rienda¡Ê¥ê¥¨¥ó¥À¡Ë¤Ï1·î30Æü(¶â)¤ËÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÃÏ²¼1³¬¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
1·î30Æü(¶â)～2·î8Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¤Ë¤Æ¡¢ÀÇ¹þ10,000±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×Ëè¤Ë1,000±ßOFF¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò1ËçÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÎã¡§ÀÇ¹þ20,000±ß¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤¬2ËçÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ó
»ÈÍÑ´ü´Ö¡§2·î9Æü(·î)～3·î31Æü(²Ð)
»ÈÍÑ¾ò·ï¡§ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¤Ë¤ÆÀÇ¹þ10,000±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×Ëè¤Ë1Ëç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÒÎã¡§¥¯ー¥Ý¥ó¤ò2Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÇ¹þ20,000±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤ÇºÇÂç2,000±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ó
¢¨Â¾¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¡¦Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
´ü´Ö¡§1/30(¶â)～9/30(¿å)
½»½ê¡§¢©170-0013 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ£³ÃúÌÜ£± ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥Ñ B1F
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
rienda BRAND CONCEPT
½÷À¤é¤·¤µ¤ËÂç¿Í¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»
±ð¤ä¤«¤µ¤Ë¿Í¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤ë
¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¸½
~The beauty of being yourself is essential~
rienda WEB STORE¡§https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
rienda Instagram¡§¡÷rienda_official(https://www.instagram.com/rienda_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
rienda X¡§¡÷_rienda(https://x.com/_rienda?s=20)
rienda TikTok¡§¡÷riendastyle.official(https://www.tiktok.com/@riendastyle.official?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦ Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É 3548¡Ë
¡¦ ÁÏ¶È¡§2000Ç¯3·î
¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô Â¼°æ ÇîÇ·
¡¦ ½êºßÃÏ¡§¢©153-0042 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º
¡Ê´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://www.baroque-global.com
¡Ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://www.ec-store.net