¡ÖUngrid(¥¢¥ó¥°¥ê¥Ã¥É)¡×15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖCONVERSE(¥³¥ó¥Ðー¥¹)¡×¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬1·î23Æü(¶â)¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï
MARK STYLER³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©»³ ÀµÂ§¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUngrid(¥¢¥ó¥°¥ê¥Ã¥É)¡×¤Ï¡¢110Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCONVERSE(¥³¥ó¥Ðー¥¹)¡×¤È¡¢Ungrid¤Î 15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ò2026Ç¯1·î23Æü(¶â) 12:00¤è¤ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖRUNWAY channel¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖZOZOTOWN¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ungrid¡ßCONVERSE
URL¡§ https://x.gd/ovAGM
Ungrid¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ungrid¤ÇÄ¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ëー¥º¥Ç¥Ë¥à¤ÈÆ±¤¸À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿§Ì£¤äÉ÷¹ç¤¤¡¢²Ã¹©´¶¤òºÆ¸½¡£Ungrid¡ßCONVERSE¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÇÛ¿§¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÇÍú¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Òー¥ë¥é¥Ù¥ë¤ä¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¤ÇÅý°ì¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤ÎÃæ¤Ç¤°¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ungrid¤é¤·¤¯¥Ç¥Ë¥à¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢15¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
CONVERSE ¥³¥é¥Ü ¥Ç¥Ë¥àALL STAR AGED HI / UG15TH
²Á³Ê¡§19,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§22.5/23.5/24.5/25.5/26.5/27.5/28.0 cm
▪ CONVERSE(¥³¥ó¥Ðー¥¹)
1908Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥âー¥ë¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¥Þー¥¥¹¡¦M¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¹¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥é¥Ðー¥·¥åー¥º¥áー¥«ー¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£1917Ç¯¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÍÑ¥·¥åー¥º¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ñー¥»¥ë¡×¤ä¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿ー¡×Åù¡¢¥¹¥Ëー¥«ー»Ë¤Ë»Ä¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñー¥Ä¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¡¢¡ÖDesign Yourself.¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥·¥åー¥º¤Ë¸Â¤é¤º¿Í¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
▪È¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯3·î¤è¤êÈ¯Çä
¡¦Å¹ÊÞ¡§Ungrid¡Êhttps://ungrid.jp/shoplist¡Ë
¡¦RUNWAY channel¡§https://runway-webstore.com/ungrid/
¡¦ZOZOTOWN¡§https://zozo.jp/women-brand/ungrid/
▪Ungrid ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
Live¡Èun grid¡É
ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÀ¸¤¤è¤¦¡£
Ãå¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Éþ¤Ï¿´¤òË¤«¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆü¾ï¤Ë»É·ã¤ò¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¹¬¤»¤È¼«¿®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤»ä¤ÈÍýÁÛ¤Î»ä¡£
Ungrid ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷ÀÃ£¤¬¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤»ä¤Ø¤Ê¤ë¡×
¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
