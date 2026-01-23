ºÆ¤Ó½¸¤¨¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¡ª¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤È¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö5´üÀ¸¡×¤Î¥³¥é¥Ü³«Ëë¡ª¡¡¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¡õ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¶¿¸µ¾¼¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤Î½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î5´üÀ¸½êÂ°VTuber¡ÖÀã²Ö¥é¥ß¥£¡×¡ÖÅíÎë¤Í¤Í¡×¡Ö»âÇò¤Ü¤¿¤ó¡×¡ÖÈø´Ý¥Ý¥ë¥«¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò´ð¤Ë¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¡¦¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥«¥×¤È¤ì¡×¡Ë¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥é¥ÜµÇ°¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦´ë²è¤â³«ºÅ¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¸å¤â¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥È¥â¡×¤Î¤â¤È¡¢Â³Êó¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò½ç¼¡²ò¶Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.capcom.co.jp/amusement/monsterhunterwilds-hololive/
¡Ú¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¥³¥é¥Ü¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¥³¥é¥Ü¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¼è°·Å¹ÊÞ¡§¡¦¥«¥×¥³¥óÄ¾±Ä¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀßÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì(https://capcom-netcatcher.com/)
¡üÅ¸³«·ÊÉÊ¡§£±.¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥À-(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ýー¥Á(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ.¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¶.¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·.¥¹¥¯¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¸.¡Ú¥«¥×¤È¤ì¡¦¥×¥é¥µ¥«¥×¥³¥óÃÓÂÞÅ¹¸ÂÄê¡Û¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¹.¡Ú¥«¥×¤È¤ì¡¦¥×¥é¥µ¥«¥×¥³¥óÃÓÂÞÅ¹¸ÂÄê¡Û¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É(Á´4¼ï)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¿È¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ª¡¡
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ýµ¡¤Ë500±ßÏ¢Â³ÅêÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡¡¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)～¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡ ¡¦¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(Á´4¼ï)
Âè2ÃÆ¡¡¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡ ¡¦¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹(Á´4¼ï)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥¤¥óÅêÆþÁ°¤ËÉ¬¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÀìÌçÅ¹¤Î¤ßÅêÆþ¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÀèÃå½ç¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üX¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
X¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô20Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥é¥ÜÁõ¾þ¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥«¥×¥³¥ó¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È X¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@Capcom_amuse(https://x.com/Capcom_amuse))¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
X¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡õ¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥«¥×¥³¥ó¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È X¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@Capcom_amuse(https://x.com/Capcom_amuse))¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£Å¹ÊÞÅ¸³«
¥³¥é¥Ü³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥é¥µ¥«¥×¥³¥ó ÃÓÂÞÅ¹¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÁõ¾þ¤âÅ¸³«¡£¤µ¤é¤ËÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒÃÓÂÞÅ¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¡Ú¥×¥é¥µ¥«¥×¥³¥ó ÃÓÂÞÅ¹Å¸³«¥¤¥áー¥¸¡Û
¢¨¤Ê¤ª¡¢Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥«¥×¥³¥ó¤ÎÄ¾±Ä³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´ð¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¡ü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～2026Ç¯4·î9Æü(ÌÚ)
¡¡¢¨¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ÇßÅÄÅ¹¤Ï¡¢Å¹ÊÞÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï°ì»þµÙ¶È¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¡¡¡¡¦°ì»þµÙ¶È´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)～2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)
¡üÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡×¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ ÃÓÂÞÅ¹¡¡Í½Ìó¥Úー¥¸
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true
¢§¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ ÇßÅÄÅ¹¡¡Í½Ìó¥Úー¥¸
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÍ½Ìó¥Úー¥¸¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ ÃÓÂÞÅ¹¡×
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ°ìÃúÌÜ30ÈÖ3¹æ¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×ÃÓÂÞ 3F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§03-5904-9106
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/
¢§¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¡õ¥«¥Õ¥§ ÇßÅÄÅ¹¡×
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1 Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ 13F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§06-4256-8248
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/
¡¦¥«¥Õ¥§¸ø¼°X¡§https://x.com/Capcom_Cafe
¡Ú¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡©¡Û
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¡¢ÃËÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥¹¥¿ー¥º¡×¤ÏYouTubeÁíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬8,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢²»³Ú¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§https://hololivepro.com/
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://twitter.com/hololivetv
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¡§https://twitter.com/hololive_event
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡§https://shop.hololivepro.com/
¡Ú¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤Ï¡©¡Û
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£YouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÂç²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤äBillboard JAPAN Hot 100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://hololive.hololivepro.com/¡¡(https://hololive.hololivepro.com/)
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg
¡Ú¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡×¤È¤Ï¡©¡Û
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿·ÊÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ØÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÊÉÊ¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://capcom-netcatcher.com/
(C)CAPCOM
(C) COVER