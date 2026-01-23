³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¤È¶¦ºÅWEB¥»¥ß¥Êー¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÇÆ°¤«¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜ¤ÈÁÈ¿¥¤Î¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¶¯²½Ë¡¡×
¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌòCEO¡§ÆâÆ£ ½¨¼£Ïº¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ´²Ç·¡Ë¤È¶¦ºÅ¤ÇWEB¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æー¥Þ
¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÇÆ°¤«¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜ¤ÈÁÈ¿¥¤Î¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¶¯²½Ë¡
¢£»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß
https://service.deliv.co.jp/seminor/20260126(https://na2.hubs.ly/H035NzP0)
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡È²¿¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤¦²ó¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¡¢À©ÅÙÀß·×¤ä¥Äー¥ëÆ³Æþ¡¢¥Çー¥¿À°È÷¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¼Â¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Íºà¥Çー¥¿¤ÏÉô½ð¤´¤È¤Ë»¶ºß¤·¡¢¹¹¿·¤ÏÂ³¤«¤º¡¢±¿ÍÑ¤Ï°ìÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°éÀ®¡¦ÇÛÃÖ¡¦È´Å§¡¦É¾²Á¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»×·èÄê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄäÂÚ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎÀ©¤ä¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
- È½ÃÇ¤¬ÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
- ¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¤
- ·è¤á¤¿¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤¬¸½¾ì¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ä°ÕÍß¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦·è¤á¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤äDXÅê»ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅÚÂæ¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤È¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À©ÅÙ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ò¡Ö°Õ»×·èÄê¤Î¹½Â¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç¼«¼Ò¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¥¯¥»¤ä¹½Â¤Åª¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö°Õ»×·èÄêOS¿ÇÃÇ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¼Â»Ü¡£¼«¼Ò¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
- DX¤äAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë
- ·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÁ°Äó¤ò»ý¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤Ç¤¤ë
¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
DX¤äAIÆ³Æþ¤ÎÁ°¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤ä¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤È¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¡ÏÂÅÄ ·òÂÀÏº¥«¥ª¥Ê¥Ó¤ò´Þ¤á¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥¯¥»¥¹¶ÈÌ³¤ò10Ç¯°Ê¾å½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥«¥ª¥Ê¥Ó¤ò³ÈÈÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¼èÄùÌòCOO¡¡¹â¶¶ ¾»¼ùÅìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄøÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥ó¥Àー¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£µ»½Ñ¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£SAS Institute Japan¡¢EY¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ë¤Æ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ö¶È³«È¯¤òÅý³ç¤·17Ç¯Åö¼ÒÆþ¼Ò¡¢2020Ç¯¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£2022Ç¯8·î¤è¤ê¸½¿¦¡£2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¡Ö¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¤È¤Î³ÊÆ®¡×´Æ½¤¡£
¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢¾åµ»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
