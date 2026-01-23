°ËÀª»Ô¤¬¶¨Æ¯¤Ç¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÈ¯É½¡£ºÎÂò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Æー¥Þ¡Ö¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤Ê¤¯¤¹Ä©Àï¡£Ã»»þ´Ö¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUIJ¡Ë¡Ê»öÌ³¶É¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ê¥ó¥¯¡¿Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¡ÂåÉ½¡§ÃæÀ¾²í¹¬¡Ë¤¬±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢°ËÀª»Ô¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤Î¶¨Æ¯¼Â¾Ú»ö¶È¡ÖIse Startup Challenge¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¨Æ¯´ë¶È1¼Ò¤¬ºÎÂò¡¦È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Êhttps://urban-innovation-japan.com/past/past-ise-city/¡Ë¡£2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤ò¼Â¾Ú´ü´Ö¤È¤·¡¢À®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖIse Startup Challenge¡×¤È¤Ï
UIJ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÀª»Ô¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIse Startup Challenge¡Ê°ËÀª¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤¬½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ê¥ó¥¯¤Ï»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤½¤Î±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÀª»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤¬»ý¤Ä¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢Åù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤È¤Î¶¨Æ¯Åù¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤ÎÁÏ½Ð¤ä»ÔÆâ¤Ø¤ÎÍ¶Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤Ê¤¯¤¹Ä©Àï¡£Ã»»þ´Ö¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²ÝÂê³µÍ×
°ËÀª»Ô¤Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¡ÖÆ¯¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Æ¯¤Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢½µ10»þ´ÖÌ¤Ëþ¤ÎÃ»»þ´Ö¤«¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ËÀª»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¤¤»¡×¤ò³«Àß¤·¡¢»ÔÌò½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»»þ´Ö¸ÛÍÑ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òµ¡¤Ë¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»»þ´Ö¸ÛÍÑ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ê²ÝÂê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://urban-innovation-japan.com/project/ise-city/2025-8/ise-work-challenge/)¡Ë
¼Â¾Ú¼Â¸³³µÍ×
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶¨Æ¯´ë¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È¶ÈÌ³ÀÚ¤ê½Ð¤·»Ù±çÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ»Ô¤Ç½¢Ï«»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»»þ´Ö¸ÛÍÑ¤Î»î¸³Åª¤ÊÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ê´É²Ý¡§°ËÀª»Ô Ê¡»ãÁí¹ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
ºÎÂò´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー(https://corp.timee.co.jp/)
¢£¡ÖUrban Innovation JAPAN¡×¤È¤Ï
Urban Innovation JAPAN¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢UIJ¡Ë¤Ï¿À¸Í»Ô¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦»ö¶È¼Ô¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
DX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ëー¥º¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¡Ê24¼«¼£ÂÎ 2026Ç¯1·î22Æü»þÅÀ¡Ë
https://urban-innovation-japan.com/past/
¡Ú¿Í¸ý¸º¾¯¡Û¸µ¿¦°÷¤¬¸ì¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡©
¢§¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¿¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://urban-innovation-japan.com/
¡¦YouTube¡ÖUIJ CHANNEL¡×(¼Ì¿¿º¸¾å)¡§https://bit.ly/UIJ_CHANNEL
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/UrbanInnovationJapan/
¡¦X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/UIJ_info
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ä¡ÖGovernment Innovation Gathering¡×³«ºÅ～¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～
¡¦note(¼Ì¿¿º¸²¼)¡§https://note.com/uij_info