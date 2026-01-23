COUXU¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーFumiya¤¬¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©
³¤³°ÈÎÏ©³«Âó»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦COUXU¡Ê¥³ー¥¯¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÂ¼ ¾½É§¡¢°Ê²¼¡ÖCOUXU¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーFumiya»á¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖCOUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¤ËÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤Ï¡¢COUXUÂåÉ½¤ÎÂçÂ¼¾½É§¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¤³¤ì¤Þ¤ÇCOUXU¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤ÎFumiya»á¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¡£Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò´Þ¤àÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÁÊµá¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤È¡ÖÎ®ÄÌ¥¹¥ー¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
¿·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎÎ°è¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸½ÃÏ¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÁÊµá¡§ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ³Æ¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¡§ ÆüËÜ´ë¶È¡¢¸½ÃÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áê¸ß¤ËÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¤ª¶â¤¬½Û´Ä¤¹¤ëÁê¾è¸ú²Ì¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼«Î©»Ù±ç¡§ ±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ËÇº¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀßÎ©¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÂ¼ ¾½É§
- ¤Ê¤¼º£²óFumiya¤µ¤ó¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤éÀè¶î¤±¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¸½¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ìÏ«¤âÈó¾ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ®¸ù¡¢¼ºÇÔ·Ð¸³¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£COUXU¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢Fumiya¤µ¤ó¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î·èÄêÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
- ¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¤«?
Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ËPR¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊÇäÇã¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- ¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñºâ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¤ò°·¤¦´ë¶È¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»ÜÀß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®ÇäÅ¹¤âÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
- Â¾¤Î³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç´ë¶È¤Ç¹¹ð¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È²¿¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬³ô¼ç¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¹ðÅã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡§Fumiya»á ¥³¥á¥ó¥È
- COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ½é¤Î¥´ー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÆüËÜ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇM.S.LAB¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËSNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎÎ°è¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤é´Ø¤ï¤ë¿Í¤ä´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¤ª¶â¤¬½Û´Ä¤¹¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥ー¥à¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¹ñ¤Ø¤â²£Å¸³«¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤º¡¢À¸³è¤ÈÁÏºî³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë´Ä¶¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³Æ¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆM.S.LAB¤ä»ä¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊó¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤½¤ì¤¬COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨M.S.LAB¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ¤ÎSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁÊµáÎÏ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¸Ø¤ëFumiya»á¤¬½êÂ°¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿·²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ COUXU¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©Æü¡§ 2026Ç¯1·î23Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÂçÂ¼ ¾½É§
¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡§ »°³¤ °êÌï
¡Ú¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Î³¤³°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è±¿±Ä
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¢£ COUXU³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
COUXU¤Ï¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë³¤³°Å¸³«¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ò·Ò¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·¿¤Ç³¤³°±Ä¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëBPO¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÇ°×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§COUXU³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÙÎ±Ä®1-4-2ÆüËÜ¶¶¥Îー¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢4F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÂ¼ ¾½É§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤ÎÄ´Ã£Âå¹Ô¡¦Ä´Ã£»Ù±ç¶ÈÌ³¡¢³¤³°Å¸³«»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://couxu.jp/