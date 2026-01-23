DMM GAMES¿·ºî½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¥³¥é¥ÜÂ³Êó¡ª¡ØStarry¡ùSky¡Ù¡ØÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¤Ò¤ÈÂÁá¤¯Ë«¤á¤é¤ìÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ë¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ï¡¢³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Ä¹Åè µ®Ç·¡¢URL¡§https://www.cybird.co.jp/¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓÅÄ ¹ÀÂÀÏº¡¢URL¡§https://liberent.co.jp/¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÈÆü¾ï±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¡¢²Ö´Ý¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØStarry¡ùSky¡Ù¡ØÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡Ù¤è¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖË«¤á¤é¤ìÂÎ¸³¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°ìÉôÀè¹Ô¸ø³«¡ª
¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØStarry¡ùSky¡Ù¡ØÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÂ³Êó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î´èÄ¥¤ê¤òÁ´¹ÎÄê¡ª¡ÖË«¤á¤é¤ìÂÎ¸³¡×¸ø³«¡ª
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò´èÄ¥¤ë³§ÍÍ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖË«¤á¤é¤ìÂÎ¸³¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¡¢º£Æü´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖË«¤á¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï200¥Ñ¥¿ー¥ó°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥ì¥¢¤Ê¡Ö¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡ÖË«¤á¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖË«¤á¤é¤ìÂÎ¸³¡×¤Î¼Â»Ü¤òµÇ°¤·¤¿X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Õ¥ëー¥ë¥Ç¥¤¥º
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤¹¤ë¡¢²Ö´Ý¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥²ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë / App store / Google Play
ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
ÇÛ¿®¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA
³«È¯/±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¢§¡ØStarry¡ùSky¡Ù¤È¤Ï¡©
Starry¡ùSky¡Ê¥¹¥¿¥¹¥«¡Ë¤Ï13À±ºÂ¤ÎÀ³ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ØÀ±ºÂÈà»á¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¡ØÀ±ºÂÃ¶Æá¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¡Ø¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àCD¡õ¥²ー¥à¡Ù¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÎøÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ê¥¹¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Êhttps://www.arith-metic.jp/¡Ë
ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¿åÆ»2ÃúÌÜ19ÈÖ10¹æ
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À± ¾»¹¨
Àß Î©¡§2008Ç¯12·î
¢§¡ØÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³¡Ù¤È¤Ï¡©
DMM GAMES¡ß¥µ¥¤¥Ðー¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë¤Î½÷À¸þ¤±Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£
Ì´¤ÎÍ·³Ô¤òÉñÂæ¤Ë"ÍÅËâ"¤ÈÎø°¦¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎø°¦¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þÅ¸³«¤Î¥ª¥È¥ÊÈÇ¡ÖÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ÌÄ³-Î¢-¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê»É·ãÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥É¡Êhttps://www.cybird.co.jp/¡Ë
ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7ÃúÌÜ22ÈÖ17¹æ
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Ä¹Åè µ®Ç·
Àß Î©¡§1998Ç¯9·î29Æü
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Êhttps://liberent.co.jp/¡Ë
ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ3-6-2¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¿ÀÅÄ¥Ó¥ë9F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓÅÄ ¹ÀÂÀÏº
Àß Î©¡§2006Ç¯9·î26Æü
