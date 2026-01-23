AMIRI 2026Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¡õ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¢¥ß¥ê
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥º¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬ºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ë¥Ö¥ì¥¶ー¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥É¥ì¥¹¥·¥åー¥º¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Öー¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤¬¡È¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î±äÄ¹¡É¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤³¤½¤¬¥¢¥ß¥ê¤ÎÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤âÄÌÍÑ¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ø¤ÈÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤â¤Î¡£°áÁõ¤ä±é½Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Áõ¾þ¤È¤Ï¡¢ÉÕ¤±Â¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶çÆÉÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÈÄ´ÏÂ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿ÀµÀ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢¤½¤Î¿¦¿Íµ»¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¢¥ß¥ê
¥¢¥ß¥ê¤Î³Ë¿´ ― ¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²È¤Ç¤¹¡£2026Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¡õ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ß¥ê¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òÉÔÊÑ¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¢¥ß¥ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë²»³Ú¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ÈÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î²»³ÚÊ¸²½¤¬¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ø¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÌ©¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¡¢¥íー¥ì¥ë¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ø¤È°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿±Ç²è³¦¤Î¥¥ó¥°¤¿¤Á¤¬½»¤Þ¤¤¤ò¹½¤¨¡¢1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÁÏÂ¤À¡¢²»³Ú¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÅÔ»ÔÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£70Ç¯Âå¤Î¤½¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢À¾³¤´ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿Åö»þ¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍÀ¤È¸ÄÀ¡¢¤½¤·¤ÆÊñ³çÀ¨¡¨¡¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¿¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ïµ¤¼è¤é¤Ê¤¤µ¤¤Þ¤Þ¤µ¤È¡¢¸ÄÀ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ãë¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢Ìë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Èµ¤·Ú¤ËÃå¤³¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥Õ¥í¥Ã¥ー²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢»É½«¤¬¶çÆÉÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¥Üー¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¥¹ー¥Ä¤ÏÈà½÷¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê»É½«¥Ë¥Ã¥È¤ÏÈà½÷¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤«¤éÈà¤Î¸µ¤Ø - ¤½¤ì¤Ï¡ÈÀ¸¤¤¿Æü¾ï¡É¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯Ãå¸Å¤µ¤ì°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î´¶À¤ò½É¤¹¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍÎÉþ¤òÃå¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥¦¥§¥¢¤ä·³ÉþÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ì¥¶ー¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥À¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¡¢¥¢¥ß¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥íー¥ì¥ë¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤È¥Ñ¥ê¤ò·ë¤Ö¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ò±Û¤¨¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤òÂÓ¤Ó¡¢¿¼¤¤¥á¥ë¥íー¤ä¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢¥»ー¥¸¤ä¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥ß¥ê¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤ÏºÙ¿È¤Î¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¥ª¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¡¢¥àー¥É¤Ï·Ú¤ä¤«¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ß¥ê¸À¸ì¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ÈÀöÎý¡£ÌÀ³Î¤Ê¥¢¥ß¥ê¤ÎÈþ³Ø¤Î¤â¤È¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿Ê²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¡¢¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¡Ö¥Ï¥Ëー¡×¤È¡Ö¥¤ー¥¹¥È¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤âºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ÎÄó°Æ¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ß¥ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Öー¥Ä¤ÏºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Áõ¾þ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÄêµÁ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»É½«¤äÁõ¾þ¤ÏÌÜ¤ò¼æ¤¯¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÆÌ©¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë¿¦¿Íµ»¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬²ÈÄíÅª¤Ê¿ÆÌ©¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²È¶ñ¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó― ¤½¤ì¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥ß¥ê¤ÏÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿²Í¶õ¤Î¥íー¥ì¥ë¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅ¡Âð¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê±£¤ì²È¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥·¥çー¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÃËÀ¡¢½÷À¤Î¼ÂÁü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
CREDITS:
Creative Director: Mike Amiri
Styling: Ellie Grace Cumming
Casting: Noah Shelley
Hair: Eugene Souleiman
Make-Up Artistry: Lucy Bridge
Music: Simon Parris
Location: Le Carreau du Temple
Filmed / Streamed by: Atlantis Film & Video