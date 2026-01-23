Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¡×¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×Ì¾»É´ÉÍý¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç4´üÏ¢Â³¡ÖLEADER¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
ÅìÆü°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§À¾Àî¸÷¾¼¡¢°Ê²¼ TONICHI¡Òhttps://tonichi-printing.co.jp¡Ó¡Ë¤ÎIT»ö¶ÈÉôÌç¡¦T-NEXTËÜÉô¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¡×(https://tnexta.com/) ¡¡¤¬¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤ÎITÀ½ÉÊ/SaaS¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£ー¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Î¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤ÎÌ¾»É´ÉÍý¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ËÂ£¤é¤ì¤ëºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLEADER¡×¤ò4´üÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TONICHI¤ÏËèÆü¿·Ê¹¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½Åù¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ITreview Grid Award¤Ï¡¢¡ÖITreview¡×¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤Î½¸·×·ë²Ì¤¬2026 Winter¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¤ÏÌ¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥êÉôÌç¤Ç4´üÏ¢Â³¤ÎLEADER¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£LEADER¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤ÈËþÂÅÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜAward¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â°Ì¤Î¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¶È³¦Ìä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÊÌ¾»É´ÉÍý¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖWBS(¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡×¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¡×¤Ï¡¢·î³Û660±ß～¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤Ç¢¦Ì¾»É´ÉÍý¢¦¸¡º÷¢¦¶¦Í¢¦¼«Æ°Ì¾´ó¤»¢¦·ÐÎòÉ½¼¨¢¦¥á¥â½ñ¤¢¦¥¿¥°ÉÕ¤±¢¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌ¾»É¸ò´¹――¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤òÁõÈ÷¡£ÍÑÅÓ¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÍøÍÑ¼ÔµÞÁýÃæ¤ÎÌ¾»É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥·¡×¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î°Õ¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://tnexta.com/contact/document
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê1¥«·î¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://tnexta.com/trial/