»Ø¼¨Ê¸ºîÀ®¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¡ªJAPAN AI¡¢¹âÀÇ½¤Ê²èÁüÀ¸À®AI4¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹©Æ£ ÃÒ¾¼¡¢°Ê²¼JAPAN AI¡Ë¤Ï¡¢OpenAI¤ÎºÇ¿·²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT Image 1.5¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æ±°ì·ÀÌó¤Ç4¤Ä¤Î¹âÀÇ½¤Ê²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²èÁüÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»Ø¼¨Ê¸¤ÎºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê»Ø¼¨Ê¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤¹¤ë²èÁü¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È·ÀÌó¤·¡¢ÁàºîÊýË¡¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ëÉéÃ´¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ø¼¨Ê¸ºîÀ®¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ê£¿ô¥â¥Ç¥ë¤ò°ì¸µÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀÇ½¤Ê4¤Ä¤Î²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ëÅëºÜ
JAPAN AI AGENT¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤äÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±²ÄÇ½¤Ê¡¢°Ê²¼4¤Ä¤Î¹âÀÇ½²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- GPT Image 1.5ÉôÊ¬ÊÔ½¸¤ÎÀºÅÙ¤È½èÍýÂ®ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¡¢´ûÂ¸²èÁü¤Î½¤Àµ¤ä»î¹Ô¤ò½Å¤Í¤ëÀ©ºî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä
- Seedream 4.5¥¤¥é¥¹¥È¤äÀ¤³¦´Ñ¤ÎÉ½¸½¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä
- FLUX.2 [max]¼Á´¶¤ä¸÷É½¸½¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Õ¥©¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä
- Nano Banana ProÊ¸»úÉÁ²è¤È¾ðÊóÅÁÃ£¤ËÍ¥¤ì¡¢¿Þ²ò¤äÃí¼áÉÕ¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ©ºî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»Ø¼¨Ê¸¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê²èÁü¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤Ç¤¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×»ñÎÁ¡¢ÈÎÂ¥Êª¡¢SNSÅê¹ÆÍÑ²èÁü¤Ê¤É³èÍÑ¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ºîÀ®»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸À®¤·¤¿²èÁü¡Ê¢¨¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÏÆ±¤¸¡Ë
³Æ¥â¥Ç¥ë¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë²èÁüÆâ¤ÎÆüËÜ¸ìÉ½µ¤â¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¹¹ð¥Ð¥Êー¤Î¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¤Î³«È¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈÎÂ¥Êª¤ÎÀ©ºî»Ù±ç¤Î¶¯²½¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¡Ç½³«È¯¤È²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JAPAN AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖAI¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ä»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò Ì¾¡§JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹©Æ£ ÃÒ¾¼
ËÜ ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-8-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー5/6³¬
Àß Î©¡§2023Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
U R L¡§https://japan-ai.co.jp/
¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§²ÖÅÄ
TEL¡§03-4500-8848
Mail¡§pr@japan-ai.co.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§º´Æ£
Mail¡§press@japan-ai.co.jp