¡Ö¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÊüÁ÷³«»ÏµÇ°ÆÃÈÖ¡ª£²¿Í¤Î²¦»Ò¤¬Â£¤ëÌë¡×¡ÖABEMA¡×¤Ç1·î26Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷·èÄê¡ª¡ÈÆó¿Í¤Î²¦»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë°ìµÜ Îï¡¢ÎëÌÚÖÅÂÁ¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÊüÁ÷³«»ÏµÇ°ÆÃÈÖ¡ª£²¿Í¤Î²¦»Ò¤¬Â£¤ëÌë¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Ë¤è¤ê¡Ö·î´©¥Ç¥¶ー¥È¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¡È²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Âì¸ý¾¬¤¬¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡È²¦»Ò¡É»ÔÂ¼àèàá¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡¢ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÏÃÂêºî¤¬¡¢¤³¤ÎÅßÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÊüÁ÷³«»ÏµÇ°ÆÃÈÖ¡ª£²¿Í¤Î²¦»Ò¤¬Â£¤ëÌë¡×¤Ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¡ÈÆó¿Í¤Î²¦»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë°ìµÜ Îï¡ÊÂì¸ý ¾¬ Ìò¡Ë¡¢ÎëÌÚÖÅÂÁ¡Ê»ÔÂ¼àèàá Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢Âè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÈÖÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î1·î26Æü¡Ê·î¡ËÌë6»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÂè1～3ÏÃ¤ÎÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖABEMA¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÊüÁ÷³«»ÏµÇ°ÆÃÈÖ¡ª£²¿Í¤Î²¦»Ò¤¬Â£¤ëÌë¡×ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡¡³µÍ×
(C)¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·îÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ～Ìë9»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/ctzFI
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§°ìµÜ Îï¡ÊÂì¸ý ¾¬ Ìò¡Ë¡¢ÎëÌÚÖÅÂÁ¡Ê»ÔÂ¼àèàá Ìò¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡ËÌë11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÈÖÊüÁ÷µÇ°¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÂè1～3ÏÃ¤ÎÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÌë6»þ30Ê¬～Ìë8»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/grygr
¢¨ÊüÁ÷¸å¡¢1½µ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
