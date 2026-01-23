¡Ú1·î30Æü(¶â)19»þ¤«¤é¡ÛVTuber¤Î¤¿¤á¤ÎX±¿ÍÑ²òÀâ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¼Â»Ü
VTuber¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Ç¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡É³ô¼°²ñ¼Òuyet(¥æ¥¨¥Ã¥È)(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:³áÅÄÂç¼ù)¤Ï¡¢1·î30Æü(¶â)19»þ¤è¤ê¡¢VTuber¸þ¤±¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¡ªVTuber/V¥é¥¤¥Ðー¤Î¤¿¤á¤ÎX±¿ÍÑ´ðÁÃ¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
VTuber¤Î¤¿¤á¤ÎX±¿ÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
VTuber¤äV¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤SNS¤Ç¤¢¤ë¡ÖX¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±¿ÍÑÊýË¡¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤ä¥Õ¥¡¥óÁý²Ã¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏVTuber¡¢V¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±¤ËX¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£uyet¤ÎÂåÉ½¥×¥í¥Ç¥åー¥µーKANAI¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢VTuber¡¦V¥é¥¤¥Ðー¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÇ§ÃÎ¤ò³ÈÂç¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²òÀâ¡£¤â¤Á¤í¤ó´ðËÜÅª¤ÊX¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡ä
¡¦VTuber¡¢V¥é¥¤¥Ðー¤ÎX±¿ÍÑ¤Î´ðÁÃ
¡¦Ç§ÃÎ³ÈÂç¤ä¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤ÎX±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡¦VTuber¡¢V¥é¥¤¥Ðー¤¬X¤Ç±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦VTuber¡¢V¥é¥¤¥Ðー¤ÎX±¿ÍÑÀ®¸ù»öÎã
¡ãËÜ¥»¥ß¥Êー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý¡ä
¡¦VTuber¤äV¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý
¡¦Ç§ÃÎ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤VTuber¤äV¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý
¡¦X¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤VTuber¤äV¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý
¡¦VTuber¡¦V¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡À¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¿
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Òuyet ÂåÉ½¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
KANAI
2018Ç¯¤è¤êANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇVTuber»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è/±¿ÍÑ¡¢´ë¶È°Æ·ïÇÛ¿®¤Î´ë²è¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£ ¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Òuyet¤Ë¤ÆVTuber¤òÍÑ¤¤¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢VTuber»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¡£¤Þ¤¿JAÁ´ÇÀÍÍ¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
◻︎ABEMA¤ËVTuberÀìÌç²È¤È¤·¤Æ½Ð±é
◻︎¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀìÌç¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖCreatorZine¡×¤ÇÏ¢ºÜ
◻︎VTuberÅÐÎ¶Ìç ¿³ºº°÷
◻︎¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥ëÊª»ºÅ¸¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
◻︎¡Ø¤Þ¤Á¥¹¥Ñ¥Á¥ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
◻︎¡Ø¤Ö¤¤¤á¤·¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
◻︎VTuberÆÃ²½·¿¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Øuyet media¡ÙÊÔ½¸Åý³ç
◻︎ÁíÀª1000¿Í°Ê¾å¤ÎVTuber»Ù±ç¤ò¼Â»Ü
◻︎VTuber»ö¶ÈÀìÌç²È¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î»ö¶È³«È¯¤Ø½¾»ö
¸ø¼°X¡§https://x.com/MoveSkk
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)19:00～20:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
²ñ¾ì¡§Zoom¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Òuyet
¡ãÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
18:55~19:00¡§³«¾ì
19:00~19:10¡§¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
19:10~19:50¡§¥¦¥§¥Ó¥Êー
19:50~20:00¡§¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ê±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Òuyet¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òuyet¤ÏVTuber¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Ç¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡É¤Ç¤¹¡£¶È³¦¾ðÊó¡¢µ»½Ñ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤VTuber¶È³¦¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÂª¤¨¡¢VTuber¶È³¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÊª»ºÅ¸¡×¤ä¡Ö¤Þ¤Á¥¹¥Ñ¥Á¥ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ö¶È°Ê³°¤Ë¡¢VTuberÀ©ºî ¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤äVTuber¤äV¥é¥¤¥Ðー¤Î³èÆ°»Ù±ç¡¢¤Þ¤¿´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎPR»Ù±ç¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¡É¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¤Þ¤¿ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ò´Þ¤á¡¢³ô¼°²ñ¼Òuyet¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤¬¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈË°¤¤Ê¤¤¡È»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤ª¶â¤Î½Û´Ä¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì ¡È¾¦¤¤¡É ¤¬Àä¤¨¤º¹Ô¤ï¤ìÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢§uyet¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://uyet.jp/
¢§uyet¸ø¼°X¡§https://twitter.com/uyet_inc
¢§¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://uyet.jp/contact