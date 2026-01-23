KMS¡¢MCP¥µー¥Ðー¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³Ï¢·È´ðÈ×¤ò¶¯²½
AI Agent¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³á¸¶ ·òÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¡ØKMS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËModel Context Protocol¡Ê°Ê²¼¡¢MCP¡Ë¥µー¥Ðー¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MCP¥µー¥Ðー¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢KMS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È³°Éô¤ÎÀ¸À®AI¤ä³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¸À®AI´Ä¶¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶ÈÌ³³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÁàºî´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤ÊAIµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÀ°Íý¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢³«È¯¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢´ë¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØKMS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢MCP¥µー¥Ðー¤Î¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MCP¥µー¥Ðー¤È¤Ï(https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/developer/azure-mcp-server/overview)
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vje7ZASHO0S6ouQ0mOK11PM8UI0dcjZBvRzJWB0kVCBUQVlLT0tWVkdBWDRGOUQyUU9DSUQ2U0tNSSQlQCN0PWcu)
¢£KMS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¡ØKMS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢RAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¤è¤ê°ìÁØ¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢User Interface¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¡Ë¡¢Development¡Ê³«È¯ÎÏ¡¦±¿±ÄÎÏ¡Ë¡¢User Experience¡ÊÂÎ¸³¡Ë¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁê¸ßºîÍÑ¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Microsoft Teams (°Ê²¼¡¢Teams) ¾å¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡¢SharePoint¤äBox¤Ê¤É¤Î³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨RAG¤È¤Ï¡¢¾ðÊó¸¡º÷¤ÈÀ¸À®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿AIµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢AI Agent¤¬ÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤äÊ¸½ñ¤«¤é´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¿×Â®¤Ë¸¡º÷¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä²óÅú¤òÀ¸À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MCP¥µー¥Ðー
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤È¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ä¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¶¦ÄÌ¥ëー¥ë¤Î¤â¤È¤ÇÏ¢·È¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£MCP¥µー¥Ðー¤Ï¡¢À¸À®AI¤¬¡Ö¤É¤Î¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤ÎÁàºî¤Þ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÍ½¤áÄêµÁ¡¦À©¸æ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ KMS ¤Î AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾å¤ÇºîÀ®¤·¤¿ RAG ¥Ùー¥¹¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³°Éô¤ÎÀ¸À®AI¾å¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¢¸Â´ÉÍý¤ä¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¡¢Áàºî¥í¥°¤Î´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤äÍøÍÑ´Ä¶¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢½ÀÆð¤ÊÀ¸À®AI³èÍÑ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢À¸À®AI¤Î¼Â±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ðÈ×À°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¹âÅÙ²½¤È»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚAzure AI Foundry¡Û
¡ÖGPT-5.2¡×¡ÖGPT-5.1-codex ¡×¡ÖGPT image-1¡×¡ÖDeep Research¡×¡ÖGrok 4¡×¡ÖAnthropic Claude Sonnet/Opus ¡×¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î AI ¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¡¢Ê¸¾ÏÀ¸À®¡¢¥³ー¥ÉºîÀ®¡¢²èÁüÀ¸À®¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡Ê¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³ー¥×¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡Ë
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³á¸¶ ·òÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2Ž°2Ž°4 Å·²¦½§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー 15³¬
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2015Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§29,980,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI»ö¶È¡¢¥²ー¥à»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡§https://kms3.com/
KMS¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§https://daiverse.jp/
¢¨ Microsoft Azure ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£