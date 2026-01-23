¡Ú1/24¸ÂÄê¡Û¥Ñ¥ê¥Ã¡ª¥È¥í¥Ã¡ªÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥Ð¥¦¥à¡×¡£º£Ç¯¤Ïçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)
³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈÓÁÒ293¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ²¬ÀµÍµ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë²Û»ÒÅ¹¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦¡×¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Åß¤À¤±¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥Ð¥¦¥à¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©»ºÊÆÊ´100¡ó¤ÎÅû·¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢É½ÌÌ¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÊÑ¤¨¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£º£Ç¯¤Ï¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ëçõ¥«¥¹¥¿ー¥É»ÅÎ©¤Æ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤í¶ì¤¯¤â´Å¤¤¥«¥é¥á¥ë¤¬çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤È¥Ö¥ê¥å¥ì¤ÎÁØ¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¡£°ìÆü¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ËèÇ¯´°ÇäÉ¬»ê¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦¼ÂÅ¹ÊÞÁ´Å¹
¡Ú°ìÆü¸Â¤ê¤Î¹ßÎ×¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î2ÅÙ¾Æ¤¥Ö¥ê¥å¥ì¤ò³ä¤ì¤Ð¡¢Ãæ¤«¤é°î¤ì½Ð¤¹¤Î¤Ï¥ß¥ë¥ー¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¡ª1·î24Æü¤À¤±¤Ë¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Åß¤Î¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ë¤·¤«»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥Ð¥¦¥à¡×¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Öçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¡×¤òìÔÂô¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢Ç»¸üçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬¡¢²«¶â¿§¤Î¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Î²¼¤ÇºÇ¹â¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©»ºÊÆÊ´¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢Åû·¿¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢çõËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿çõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤ò¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ë¥åーÅü¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤Þ¤Ö¤·¡¢É½ÌÌ¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¥Ö¥ê¥å¥ì¡£¤¿¤À¤è¤¦¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¥¥ã¥é¥á¥ë¿§¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿âÞ·¤â¤Î¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö2²ó¡×½Å¤Í¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¡£
É½ÌÌ¤Î¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤ò°ìÅÙ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤¢¤¨¤ÆÆóÅÙ¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢¸ü¤ß¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹á¤Ð¤·¤¤ÁØ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¡£
¤½¤Î¤Ò¤È²»¤«¤é¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È¿©´¶¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³ä¤ì¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î²¼¤«¤é¡¢¤È¤í¤Ã¡Ä¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ë¥ー¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¡£
çõ¥Ô¥åー¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿¥«¥¹¥¿ー¥É¤Ï¡¢çõ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤¿¡¢À¡¤ó¤À¤ª¤¤¤·¤µ¡£Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»ÀÌ£¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸åÌ£¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¥«¥¹¥¿ー¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÈÌÅª¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¤É¤³¤«¥èー¥°¥ë¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ò°ìÁØ¤º¤Ä½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÊ´¡¦Íñ¡¦¥Ð¥¿ー¤Î»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢³°Â¦¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾Æ¤¿§¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î¾Ç¤¬¤·º½Åü¤¬»ý¤Ä¤Û¤í¶ì¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤â¡¢²ÃÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¾Æ¤¡É¤ÎÉ÷Ì£¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÆó¤Ä¤Ï¡¢¹á¤ê¤ÎÊý¸þÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£Æó¤Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ø¡¢çõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤Î¿ð¡¹¤·¤¤²Ì¼Â´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï°ìµ¤¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ë¡£¹á¤Ð¤·¤µ¡¦´Å¤ß¡¦»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¸ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¿¥·¥å¥¬ー¤Î¡Ö¥·¥ã¥ê¥Ã¡×¤È¤·¤¿¿©´¶¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¡¢¤â¤Á¤Ã¡¢¤È¤í¤Ã¡¢¥·¥ã¥ê¥Ã――´¶¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤½¤ì¤âº£Ç¯¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö½é¡×¤Îçõ»ÅÎ©¤Æ¡£
2026Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤ÈÀå¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀéÍÕ¸©»ºÊÆÊ´100¡ó¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡È¥Ð¥¦¥à¤Î´ï¡É
Åû·¿¤Î¥Ð¥¦¥à¤Ë¡¢ÄìÀìÍÑ¤ÎÇö¾Æ¤¥Ð¥¦¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤Ç¤¤¿ìÔÂô¤Ê´ï¡£
ÀéÍÕ¸©»ºÊÆÊ´100¡ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¿åÊ¬¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡È¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¡É¿©´¶¡£
ÀéÍÕ¸©»ºÊÆÊ´¤ÏÎ³»Ò¤¬ºÙ¤«¤¤¤¿¤á¡¢Àå¿¨¤ê¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¤¤á¤âÌ©¡£¤È¤í¤ê¤È°î¤ì¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬À¸ÃÏ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¦¥à¤Î¿©´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤ÎÊÆ¤É¤³¤í¡£
¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿ÊÆ¤òÀ½Ê´¤·¤¿ÀéÍÕ¸©»ºÊÆÊ´¤Ï¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ç¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿º½Åü¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¼ÙËâ¤»¤º¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ä¥«¥¹¥¿ー¥É¤Î¥³¥¯¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¶Á¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤Æ¤¿ÊÆÊ´¤À¤«¤é¤³¤½´°À®¤¹¤ë¡¢Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¥ー¤ÇÀ¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤Î¡¢çõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤ÎÈëÌ©
Ãæ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÎ®¤·¹þ¤àçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤Ï¡¢µíÆý¤Èçõ¥Ô¥åー¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¡£¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ËÍê¤é¤º¡¢çõ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¸ÂÄê¤Ç¡¢ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¡Ö¤µ¤¯¤éÍñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÍñ¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢»ôÎÁ¤ä»ô°é´Ä¶¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÍñËÜÍè¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿Íñ¡£À¸¤Ç¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ëÀ¸½¤ß¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢çõ¥Ô¥åー¥ì¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Âù¤ê¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²Ì½Á´¶¤È¹á¤ê¤òÁÇÄ¾¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Êçõ¥«¥¹¥¿ー¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡È°ìÅÙ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡ÉÆó²ó¥Ö¥ê¥å¥ì¡£
°ìÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¤Çº½Åü¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Ç¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¹Å¤¯¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥á¥ëÁØ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÆóÅÙ¥Ö¥ê¥å¥ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤ò¾Ç¤¬¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤À¤±¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¾Æ¤¤Ç¤Ï¡¢ÁØ¤¬Çö¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢¹á¤ê¤âÌ£¤ï¤¤¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
ÆóÅÙ¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ýÌÜ¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤ëÂ¸ºß´¶¤È¡¢°ìÃÊ³¬¾å¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÌÀ³Î¤Ê»õ¤´¤¿¤¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¤Û¤í¶ì¤µ¡£
¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Æó²ó¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ç¤·¤«ÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
1·î24Æü¸ÂÄê²ò¶Ø¡£¤ï¤º¤«°ìÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¡£
¡Ö´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥Ö¥ê¥å¥ì¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ð¥¦¥à¡£¡×
¿¦¿Í¤¬¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤ºÆóÅÙ¾Æ¤¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¤ÎÁØ¤ò¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê³ä¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î¡Öçõ¥«¥¹¥¿ー¥É»ÅÎ©¤Æ¡×¡£
¤³¤Î°ì´ü°ì²ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/112_1_d0eeba9b588761b49806cf2f9fec0915.jpg?v=202601230121 ]
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦
½»½ê¡§¢©289-2147 ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈÓÁÒ293ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃ¡§0479-72-0533
±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡§00～19¡§00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
Ãó¼Ö¾ì¡§Í
³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/okashi_taiyo
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/okashi_TAIYO
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)
¸ø¼°Threads¡§https://www.threads.net/okashi_taiyo
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÊÒ²¬ ÀµÍµ
½êºßÃÏ¡§¢©289-2147ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈÓÁÒ293ÈÖÃÏ
ÀßÎ©Æü¡§1951Ç¯5·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä
ËÜ¥ê¥êー¥¹¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼ÒÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï
²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
okashinotaiyou.web@gmail.com
¢¨¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Åù¤Î±Ä¶È¤Î¤´Äó°Æ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¼èºà¤äÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£