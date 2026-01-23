¡Ú£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡ÙÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¡¢IMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¾å±Ç·èÄê¡ªÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ÃÎÏº¡Ë¤Ï¡¢£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à2-1 EXPOCITYÆâ¡Ë¤ÎIMAX¥ìー¥¶ー¡¿£Ç£Ô¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤ò2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡ÙIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡ÙIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤ò2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê·à¾ì¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤Ï¡¢°ìÉô¥·ー¥ó¤¬IMAXÆÈ¼«¤Î1.43:1³ÈÄ¥¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤¹¡£IMAX¥ìー¥¶ー¡¿£Ç£Ô¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¢¨1¡¢£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¤ÏÀ¾ÆüËÜÍ£°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë6³¬Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡È¥¿¥Æ 18£í¡¢¥è¥³ 26£í¡É¤ÎÄ¶µðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë4£Ë¥Ä¥¤¥ó¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢IMAXÆÈ¼«¤Î1.43¡§1¤Î²è³Ñ¤Ç±ÇÁü¤¬Åê±Æ¢¨2¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢IMAX¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º³Æ·à¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Éü³è¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Á´Êý°Ì¤Ë¹¤¬¤ëµæ¶Ë¤ÎÌµ¸Â¾ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 2026Ç¯1·î¸½ºß
¢¨2 ËÜºîÉÊ¤ÎIMAX¾å±Ç¤ÏÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ1.90:1²è³Ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¤ÎIMAX¥ìー¥¶ー¡¿£Ç£Ô¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤Ï°ìÉô¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ1.43:1¤Î²è³Ñ¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～
¢¡´Õ¾ÞÎÁ¶â
ÄÌ¾ïÎÁ¶â+800±ß¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡IMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇÍ½¹ð
https://youtu.be/13rM4WPded4
2·î6Æü(¶â)¤è¤ê¡¢IMAX¾å±Ç¸ÂÄêÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡ÖIMAX¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡× ÇÛÉÛ·èÄê¡ª
¡¡Âô»³¤ÎÊý¤Ë±Ç²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡ÙIMAX¾å±Ç¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆA5¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖIMAX¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£IMAX¾å±Ç¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/novelty/
¢¡ÇÛÉÛÆü
2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～
¢¡Éô¿ô
Á´¹ñ¹ç·×10ËüÌ¾ÍÍ ¸ÂÄê
¢¡ÇÛÉÛ·à¾ì
¡ÚIMAX¥ìー¥¶ー¡¿GT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Û
£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¡ÚIMAX¥ìー¥¶ー¡Û
£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷¡¿ÌÚ¾ì¡¿Æó»Ò¶ÌÀî¡¿¥°¥é¥ó¥Ù¥êー¥Ñー¥¯¡¿Àîºê¡¿¾ÅÆî¤æ¤á¤¬µÖ¡¿Ì¾¸Å²°
¢¨ËÜºî¤ò¤´´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨IMAX¾å±Ç¸ÂÄê¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç
¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¾Çä¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊ£¼Ì¡¦Ê£À½Åù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤ì¤Ë½ý¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï
¡¡°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ³µÍ×
¢¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù
¸¶ºî¡§¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§³°ºê½ÕÍº
À¼¤Î½Ð±é¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢²¼Ìî ¹É¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢
¾åÅÄÎïÆà¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢
¾®À¾¹î¹¬¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢
²Öß·¹áºÚ¡¢ÎëÂ¼·ò°ì¡¢´Ø ÃÒ°ì¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢
µÜÌî¿¿¼é¡¢ÀÐÅÄ ¾´¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
µ´¤È¤Ê¤Ã¤¿Ëå¡¦Ç©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤áµ´¼í¤ê¤ÎÁÈ¿¥¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¡£
ÆþÂâ¸å¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Êµ´¤ÈÀï¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÍ§¾ð¤äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÃº¼£Ïº¤Ï¡Ôµ´»¦Ââ¡ÕºÇ¹â°Ì¤Î·õ»Î¤Ç¤¢¤ë¡ÔÃì¡Õ¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¡ÖÌµ¸ÂÎó¼Ö¡×¤Ç¤Ï±êÃì¡¦Îû󠄁¹ö°É¼÷Ïº¡¢¡ÖÍ·³Ô¡×¤Ç¤Ï²»Ãì¡¦±§¿ñÅ·¸µ¡¢¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¡¢ÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ¤È¶¦¤Ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Íè¤¿¤ëµ´¤È¤Î·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Ââ»Î¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡ÔÃì¡Õ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¶¯²½·±Îý¡ÔÃì·Î¸Å¡Õ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ÎËÜÉô¤Ç¤¢¤ë»º²°ÉßÅ¡¤Ë¸½¤ì¤¿µ´ÉñÄÔÌµ»´¡£¤ª´ÛÍÍ¤Î´íµ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡ÔÃì¡Õ¤¿¤Á¤ÈÃº¼£Ïº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»´¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆæ¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¤¬Íî²¼¤·¤¿Àè¡¢¤½¤ì¤Ïµ´¤Îº¬¾ë¢ãÌµ¸Â¾ë¢ä―
¡Éµ´»¦Ââ¡É¤È¡Éµ´¡É¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬～23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£
¡¡²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£
£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¤È¤Ï
¡¡£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¤Ï¡¢Á´¹ñ20¥µ¥¤¥È¡¦185¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´Ë¤«¤Ç³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆIMAX¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â£´DX¤äSCREENX¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·±ÇÁüÀßÈ÷¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºäËÜÎ¶°ì»á´Æ½¤¤Î²»¶Á¤ÈÁ´ÀÊ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤ò´°È÷¤·¤¿£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤Î³«¶È¡Ê2024Ç¯3·î¡Ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSAION¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ÎÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¤ÎKIDS CINEMA¤ä»úËë¥¬¥¤¥ÉÍÑ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¡Ê»úËë¥á¥¬¥Í¡Ë¤òÁ´·à¾ì¤Ë´°È÷¤·¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¾ï¤Ë°ìÊâÀè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
