´óÉí¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¤Ø¡£PoliPoli¡¢Ê¸²½Ä£¤Î¡ÖÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ´óÉíÀÇÀ©¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òÀ©ºî
´óÉíÀÇÀ©¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/zeisei/pdf/94313401_01.pdf(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/zeisei/pdf/94313401_01.pdf)
³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÏÂ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¸²½Ä£¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ´óÉíÀÇÀ©¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½·Ý½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö´óÉí¡×¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸øÅª»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤«¤é¤ÎÌ±´Ö´óÉí¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´óÉí¤ËÈ¼¤¦ÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¡Ê´óÉí¶â¹µ½üÅù¡Ë¤ÏÀ©ÅÙ¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡¢´óÉí¸¡Æ¤¼Ô¤äÊ¸²½ÃÄÂÎ¤«¤éÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
PoliPoli¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¯ºö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤È¹ñÌ±¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖÊ£»¨¤Ê¾ðÊó¤ò¡¢Àµ¤·¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÇÀ©¤ËÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ´óÉíÀÇÀ©¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤è¤ê
¡ÖÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ´óÉíÀÇÀ©¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¸²½Ä£¥µ¥¤¥È¡§https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/zeisei/index.html(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/zeisei/index.html)
¢¨²¼Éô¤Ë¥Ð¥Êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
PDF¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/zeisei/pdf/94313401_01.pdf
- ÌÜÅª¡§¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉíÂ¥¿Ê¡¢¤ª¤è¤ÓÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÍý²ò¿¼²½
- ¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Î´óÉíÀÇÀ©¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¡¢Q&A¡¢³èÍÑ»öÎã¤Ê¤É
¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢´óÉí¼Ô¡Ê¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡Ë¤È¡¢´óÉí¤ò¼õ¤±¤ëÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ¤ÎÁÐÊý¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°Ê²¼¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¡§¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¡Ö½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Î°ã¤¤¤ä¡¢´óÉí¤ÎÎ®¤ì¤ò»ë³ÐÅª¤ËÀ°Íý¡£°ìÌÜ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¶ñÂÎÅª¤Ê¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ÎÄó¼¨¡§¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±ç¥·ー¥ó¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¡£ÆÉ¼Ô¤¬¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡§Ê¸²½Ä£¤Î¸ø¼°»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇÛ¿§¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ä¡¢½é¤á¤Æ´óÉí¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÁØ¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Ê£»¨¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆÉ¼ÔÁØ¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÀ¯¾ðÊó¤äÀ¯ºö¹Êó¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Â¾¤Î¾ÊÄ£¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¾ðÊóÅÁÃ£Êª¡ÊÇò½ñ¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¤ä¡¢À¯ºö·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó³«¼¨¡¦¶¦Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢PoliPoli¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¯ºö¶¦ÁÏ¡×¤Î»ëÅÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤È¹ñÌ±¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤ÈÍý²òÂ¥¿Ê¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤ê³«¤«¤ì¤¿À¯ºö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤È¡¢Ã¯¤â¤¬»²²è¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli
ÂåÉ½¼Ô¡§°ËÆ£ ÏÂ¿¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î
´ë¶ÈÍýÇ°¡§¿·¤·¤¤À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.polipoli.work/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
À¯¼£¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli(https://polipoli-web.com/)¡Ù
¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)¡Ù
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¡ÖÀ¯ºö·Ð±Ä¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØPoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)¡Ù
À¯ºö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÀ¯¼£¥É¥Ã¥È¥³¥à(https://say-g.com/)¡Ù
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ´ð¶â¡ØPolicy Fund(https://policy.fund/)¡Ù
SIB¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¼«¼£ÂÎ¶¦ÁÏ¥Õ¥¡¥ó¥É(https://sib-fund.com/)¡Ù