AI¡ßBPO ¤³¤ÎÀè2Ç¯¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÊý¸þÀ¤È¤Ï¡ÃÊ¡ÅçÎÉÅµ¡ÊLayerX CEO¡Ë¡ß¿¼ÄÅµ®Ç·¡Ênote CXO¡¦THE GUILD CEO¡Ë¡ÖÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡×½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.acejob.jp/seminar/6mSoPbSt
AI³èÍÑ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÉô¤ÎÀè¿Ê´ë¶È¤À¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¼¡¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥Äー¥ë¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ò¤É¤¦ºÆÀß·×¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¡×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢AI¡ßBPO¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢º£¸å2Ç¯¤ÇÆ¯¤Êý¡¦¶ÈÌ³Àß·×¡¦ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¼ÂÁ©¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
LayerX CEO¤È¤·¤ÆAI¤ò»ö¶È¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¼ÂÁõ¤·Â³¤±¤ëÊ¡ÅçÎÉÅµ»á¤È¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢note CXO¡¦THE GUILD CEO¤È¤·¤Æ¡ÖAI¤¬Æ¯¤¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¿¼ÄÅµ®Ç·»á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢»×ÁÛ¤È¼ÂÁõ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªÅöÆü¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ÂåÉ½¡¦Ì¾¸Å²°¹ÍÊ¿¤Î¿·´©¡ØÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡Ù¤Î½ÐÈÇµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Îº©¿Æ²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡Ûhttps://lp.acejob.jp/seminar/6mSoPbSt
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¸úÎ¨²½¡×¤Î¼¡¤ËÍè¤ëÏÀÅÀ¤Ï¡¢¶ÈÌ³Àß·×¤ÈÁÈ¿¥¼ÂÁõ
AI¤Ç»ñÎÁºîÀ®¤äÄ´ºº¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÎÍÑ¶ÈÌ³¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç¸úÎ¨²½¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤Ï¡¢À®²Ì¤Ï¤É¤¦À¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡×¡ÖAIÁ°Äó¤Î¶ÈÌ³Àß·×¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI³èÍÑ¤ò¤É¤¦Àß·×¤·¡¢¤É¤¦ÁÈ¿¥¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢AI³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¼ÂÁ©¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®²Ì¤ÈÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»×¹ÍË¡¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê»î¹Ôºø¸í¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È- AI¡ßBPO¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤È¡Ö¤³¤ÎÀè2Ç¯¡×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë
¿¼ÄÅµ®Ç·»á¤ÈÊ¡ÅçÎÉÅµ»á¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö2Ç¯¤¢¤ëÍ±Í½¡×¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëAIÀß·×¤È±¿ÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë
À®¸ù»öÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹Ôºø¸í¤â´Þ¤á¡¢AI³èÍÑ¤òÀ®²Ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤È°Õ»×·èÄê¤Î´ª½ê¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä»ö¶È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óº©¿Æ²ñ¤Ç¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë
¥ー¥Îー¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ï¡¢·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Îº©¿Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¾ì¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ
¡¦AI¡ßBPO¤Î¸½ºßÃÏ¤È¡¢¼¡¤Î2Ç¯¤ÎÈ¯Å¸Êý¸þ
¡¦¡Öº£¤Î¡×AI³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©
¡¦º£¸å2Ç¯¤Ëµ¯¤³¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½
¡¦AI¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«
¡¦LayerX¤¬¼è¤êÁÈ¤à¶ÈÌ³¤ÎºÆÀß·×¤ÈAI³èÍÑ
¡¦²èÁüÀ¸À®AI¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¤ÎÂª¤¨Êý
¡¦AI»þÂå¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿ÍºàÁü
¡¦º£¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÈÅ¸Ë¾
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
17:00-18:00¡¡¥ー¥Îー¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÂÐÃÌ¡Ë
18:00-19:00¡¡º©¿Æ²ñ¡Ê·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤¢¤ê¡Ë
¡ü³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～19:00¡Ê³«¾ì¡§16:30¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-2-5 MFPR½ÂÃ«¥Ó¥ë¡Ê½ÂÃ«±ØÅÌÊâ7Ê¬¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ
Äê°÷¡§100Ì¾¡ÊÀèÃå¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þ¥ê¥ó¥¯¡§https://lp.acejob.jp/seminar/6mSoPbSt
¡ü½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¼ÂÌ³¤Î·¿¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥Æ³Æþ¤ÎÊÉ¤ÎÆÍÇË¤Þ¤Ç
½ñÌ¾¡§À®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ ¿Í¼êÉÔÂ¤Î»þÂå¤ËºÎÍÑ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë
Ãø¼Ô¡§Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿ È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î17Æü
½ÐÈÇ¼Ò¡§¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»²¹Í¡§https://amzn.asia/d/9Gjz6pr
¥×¥í¥ó¥×¥ÈÉÕÏ¿¡§ÆÉ¸å¤¹¤°¤Ë»î¤»¤ë¼ÂÌ³¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¼ýÏ¿
¡ü¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦AI³èÍÑ¤ò¶ÈÌ³¤äÁÈ¿¥¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦AI¡ßBPO¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¿Í»ö¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢»ö¶È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¡¦AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ä¿ÍºàÁü¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Êý
¡¦Æ±¤¸²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý
¢¡PROFILE¡ÊÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ë
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒLayerX ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Ê¡Åç ÎÉÅµ
¥Ë¥åー¥¹¥¢¥×¥ê¤ÎGunosy¤ò³«È¯¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGunosy¤òÁÏ¶È¡£
2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒLayerX¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ë¡¿Í»Ù½Ð´ÉÍý¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SaaS»ö¶È¡¢FintechÎÎ°è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢LLM´ØÏ¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¿¼ÄÅ µ®Ç· note CXO¡¦THE GUILD CEO
À¸À®AI³èÍÑ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ÇÀ¸À®AI¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤òÈ¯¿®¡£AI¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀß·×¤òÄó¾§¤·¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤ÎÃÎ¸«¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿
ÅÅÄÌ¤Ë¤ÆÌó6Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Þ¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥À¥¯¥ÈÎÎ°è¤òÃ´Åö¡£¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ÎIPO¤ò¿ä¿Ê¡£
2023Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É¤òÁÏ¶È¤·¡¢AIºÎÍÑ»Ù±çSaaS¡Ö¥¨ー¥¹¥¸¥ç¥Ö¡×¤òÄó¶¡¡£¥¹¥«¥¦¥ÈÊ¸ºîÀ®¡¢µá¿ÍÉ¼ºîÀ®¡¢½ñÎàÁª¹Í¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤È±¿ÍÑ»Ù±ç¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤´ÉÔÌÀÅÀÅù¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¤¥Ù¥ó¥È»öÌ³¶É
¥áー¥ë¡§partnership@forward-career.jp
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-9-7 ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¿·½É¥¿¥ïー 322¹æ¼¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§HR Tech¡ÊAI SaaS¡Ë»ö¶È / ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È
ÀßÎ©¡§2023Ç¯3·î1Æü HP¡§https://forward-career.jp
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð¶ÈÌÈµöÈÖ¹æ¡§13-¥æ-315438
»ñËÜ¶â¡§4²¯2,024Ëü500±ß ¿¦¶È°ÂÄêË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃÄêÊç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡¡Ê2¹æ¡ËÆÏ½ÐºÑ
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£