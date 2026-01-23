¶È³¦Âç¼ê SEO ¥Äー¥ë Ahrefs ¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç LLMO ¥Äー¥ë¡¦GEO ¥Äー¥ë¤ò´Þ¤à 4 ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡ÖLeader¡×¤ËÁª½Ð
Ahrefs Pte. Ltd. ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë SEO ¥Äー¥ë¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¡¢AI ²Ä»ë²½¡¦¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¦AI ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®»Ù±ç¡¦¥¦¥§¥ÖÊ¬ÀÏ¡¦SNS Åê¹Æµ¡Ç½¤Ê¤É AI »þÂå¤Ë¥Þー¥±¥¿ー¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Äー¥ë¤Î¡ÖAhrefs¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤± IT À½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤Î¥¢¥ïー¥É¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î 4 ÉôÌç¤Ç¡ÖLeader¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤± IT À½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤Î¥¢¥ïー¥É¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤Æ 4 ÉôÌç¤Ë¤Æ¼õ¾Þ
- ¡ÖLLMO ¥Äー¥ë¡¦GEO ¥Äー¥ë¡×¡§¿·µ¬¼õ¾Þ
- ¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¡§5 ´üÏ¢Â³¼õ¾Þ
- ¡Ö¶¥¹ç¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¡§5 ´üÏ¢Â³¼õ¾Þ
- ¡ÖSEO ¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¡§4 ´üÏ¢Â³¼õ¾Þ
¢¡ITreview Grid ¤È¥æー¥¶ー¤Î¹âËþÂÅÙ¤Î¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë Leader ¤È¤Ï
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ITreview¤ÎLeader¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç´ë¶È¤äÃæ·ø´ë¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Âç´ë¶ÈÉôÌç¤ÎLeader¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÉôÌç¤ÎLeader¤Ê¤É¤È¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3Ç¯´ÖÏ¢Â³¤ÇLeader¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö3Ç¯Ï¢Â³Leader¡×¡¢5Ç¯´ÖÏ¢Â³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö5Ç¯Ï¢Â³Leader¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥æー¥¶ー¥ì¥Ó¥åー¤ò¼ý½¸¤·¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤¿À½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ïー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µÀìÍÑ¥Úー¥¸¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html
¢§Ahrefs ¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê
- ¡ÖLLMO¥Äー¥ë¡¦GEO¥Äー¥ë¡×ÉôÌç(¿·µ¬)https://www.itreview.jp/categories/llmo
- ¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡×ÉôÌç(4 ´üÏ¢Â³)https://www.itreview.jp/categories/content-marketing-tools
- ¡Ö¶¥¹ç¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡×ÉôÌç(4 ´üÏ¢Â³)https://www.itreview.jp/categories/competitor-analysis-tool
- ¡ÖSEO ¥Äー¥ë¡×ÉôÌç(2 ´üÏ¢Â³)https://www.itreview.jp/categories/seo-tools
¢§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¡ÖAhrefs¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://www.itreview.jp/products/ahrefs/reviews
¢£SEO¡¦AI ¸¡º÷Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖAhrefs¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ahrefs¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¡¢SEO ÀìÌç²È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë SEO ¥Äー¥ë¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¡¢AI ¸¡º÷Ê¬ÀÏ¡¦¶¥¹çÄ´ºº¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®»Ù±ç¤Ê¤É¥Þー¥±¥¿ー¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Ahrefs ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
- ¥Ö¥é¥ó¥É¥ìー¥Àー¡§AI ¸¡º÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´Æ»ë¤È¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó´ÉÍý
- ¥µ¥¤¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡§¼«¼Ò¤ª¤è¤Ó¶¥¹ç¥µ¥¤¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯Ê¬ÀÏ¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¿äÄê
- ¥ー¥ïー¥É¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡§¸¡º÷¥Ü¥ê¥åー¥à¡¢Æñ°×ÅÙ¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥ー¥ïー¥É¥ê¥µー¥Á
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡§¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¸«¤È¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ
- ¥é¥ó¥¯¥È¥é¥Ã¥«ー¡§¥ー¥ïー¥É½ç°Ì¤ÎÄÉÀ×¤È´Æ»ë
- ¥µ¥¤¥È´Æºº¡§SEO ¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¡¢²þÁ±Äó°Æ¤òÄó¶¡
- AI ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ø¥ë¥Ñー¡§À¸À® AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®»Ù±ç
- ¥¦¥§¥Ö¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤È¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½
- SNS ´ÉÍý¡§³Æ¼ï¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î°ì³çÅê¹Æ¡¦Åê¹Æ¥ì¥Ýー¥È¡¦AI ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°Êä½õ
Ahrefs ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢À¸À® AI µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ AI ²Ä»ë²½¥Äー¥ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ìー¥Àー¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê SEO¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÚAhrefs Pte. Ltd.¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¡Û
ÆÈ¼«¥¯¥íー¥éー¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¥Çー¥¿µ»½Ñ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë Ahrefs¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë
Ahrefs Pte. Ltd. ¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÆÈ¼«¥¯¥íー¥éー¤È¥Çー¥¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÀµ³Î¤«¤ÄÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤·¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë SEO Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢AI ¸¡º÷Ê¬ÀÏ¡¢AI ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¡¢SNS Åê¹Æ¤Ê¤É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖAhrefs¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ì¥Õ¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ 180 ¥«¹ñ°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Ahrefs Pte. Ltd.
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ 7 Straits View, #08-02, Singapore 018936
ÂåÉ½¼Ô¡§ Dmitry Gerasimenko
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://ahrefs.com/ja