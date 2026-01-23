AIºÎÍÑ¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼ÂÌ³¤Î·¿¤È¤Ï¡Ã½ñÀÒ¡ÖÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡×2026Ç¯2·î17ÆüÈ¯Çä
¡È·ë²Ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëAIºÎÍÑ¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥¨ー¥¹¥¸¥ç¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ì¾¸Å²°¹ÍÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥©¥ïー¥É¡×¡Ë¤è¤ê¡¢¿·´©¡ØÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ ¿Í¼êÉÔÂ¤Î»þÂå¤ËºÎÍÑ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´©¹Ô¤ÎÇØ·Ê
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖAI¤Ç¸úÎ¨²½¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¼¡¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨²½¤·¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¿ô¤Ï¤³¤Î10Ç¯¡¢Ìó300Ëü¿ÍÂæ¤Ç¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤ËAI¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÀ®²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò¤É¤¦ºÆÀß·×¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ì¤ÐºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢AI³èÍÑ¤ò¡Ö±¿ÍÑ¤Î¹©É×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶ÈÌ³Àß·×¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¼ÂÌ³¤Î·¿¤«¤éÁÈ¿¥¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç°·¤¦¤³¤È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¦ºÎÍÑ¼ÂÌ³¤Î¤É¤³¤ËAI¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÀ®²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«
¡¦¸½¾ì¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë±¿ÍÑ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡
¡¦AIÁ°Äó¤ÎºÎÍÑÂÎÀ©¤ò¤É¤¦ºî¤ê¡¢¤É¤¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤«
¡¦¹¶¤á¤ëÁ°¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¹Í¤¨Êý
¢£ÌÜ¼¡¹½À®
¡¦Chapter 1¡§¤Ê¤¼º£¡¢AI¡ßºÎÍÑ¤«¡£¸½¾ìÈ¯ ÊÑ²½¤ÎºÇÁ°Àþ
¡¦Chapter 2¡§¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡¢ºÎÍÑ¶¥ÁèÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê
¡¦Chapter 3¡§ºÎÍÑ¼ÂÌ³¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÈAI¤Î»È¤¤¤É¤³¤í
¡¦Chapter 4¡§¼ÂÁõ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¡£¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÁ´¼ÒÅ¸³«¤Ø
¡¦Chapter 5¡§¹¶¤á¤ëÁ°¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¡£¥ê¥¹¥¯¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÐºö
¡¦Chapter 6¡§AIºÎÍÑ¤¬Á°Äó¤Î»þÂå¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤È¤Ï
¢£ ½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡§À®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ ¿Í¼êÉÔÂ¤Î»þÂå¤ËºÎÍÑ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë
Ãø¼Ô¡§Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ñÀÒ¥Úー¥¸¡§https://amzn.asia/d/9Gjz6pr
Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿¡Ë
2023Ç¯3·î1Æü¡¢¥Õ¥©¥ïー¥É¤òÁÏ¶È¤·¤¿Æü¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤âChatGPT¤ÎAPI¸ø³«Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÎÍÑ¤È¤¤¤¦Â°¿ÍÀ¤Î²ô¡×¤Ë¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤¦¸À¸ì²½¤Î²ÃÂ®ÁõÃÖ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÄÌ¤äCreema¤Ç»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤Ï¸úÎ¨²½¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÍÇ½¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¼ê¤òÆ°¤«¤¹¼ÂÁ©¤Î·¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
～½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡Ê2/18 ½ÂÃ«¡Ë～
ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î½ÐÈÇµÇ°¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖAI¡ßBPO ¤³¤ÎÀè2Ç¯¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÊý¸þÀ¤È¤Ï¡×¡£
note CXO¡¦THE GUILD CEO ¿¼ÄÅµ®Ç·»á¤È¡¢LayerX CEO Ê¡ÅçÎÉÅµ»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢º£¸å2Ç¯¤ÇÆ¯¤Êý¡¦¶ÈÌ³Àß·×¡¦ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¼ÂÁ©¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Îº©¿Æ²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.acejob.jp/seminar/6mSoPbSt
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～19:00¡Ê³«¾ì¡§16:30¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-2-5 MFPR½ÂÃ«¥Ó¥ë¡Ê½ÂÃ«±ØÅÌÊâ7Ê¬¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ
Äê°÷¡§100Ì¾¡ÊÀèÃå¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É
¥áー¥ë¡§partnership@forward-career.jp
¢£ ¥¨ー¥¹¥¸¥ç¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨ー¥¹¥¸¥ç¥Ö¤Ï¡¢AI¤È¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÎÍÑÀ®²Ì¤òºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥«¥¦¥È¤äÁª¹Í¤È¤¤¤Ã¤¿ºÎÍÑ¼ÂÌ³¤òÃ±¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¿Í¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÀß·×¤·¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ´ë¶È¤Î¸ø³«»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤¬4¤«·î¤Ç100Ì¾ÌÌÃÌ¡¦6Ì¾Æþ¼Ò¤òÃ£À®¤·¡¢ÇÞÂÎÊ¿¶Ñ¤ÎÌó6ÇÜ¤È¤Ê¤ëÊÖ¿®Î¨30¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¥¹¥«¥¦¥È±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÇ¤¿Í»ö¤¬¤¤¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤â±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëºÆ¸½À¤Î¹â¤¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò°ì²áÀ¤Î¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://lp.acejob.jp/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-9-7¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¿·½É¥¿¥ïー 322¹æ¼¼
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ì¾¸Å²°¹ÍÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§HR Tech¡ÊAI SaaS¡Ë»ö¶È / ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯3·î1Æü
HP¡§https://forward-career.jp
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð¶ÈÌÈµöÈÖ¹æ¡§13-¥æ-315438
»ñËÜ¶â¡§4²¯2,024Ëü500±ß
¿¦¶È°ÂÄêË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃÄêÊç½¸¾ðÅùÄó¶¡¡Ê2¹æ¡ËÆÏ½ÐºÑ