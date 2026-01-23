°ËÀªÀµ»°¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÌ¾¶Ê·²¤òºÆÈ¯¸«
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー °ËÀªÀµ»° ¤Î³Ú¶Ê¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¸ø¼°±ÇÁü5ËÜ¤òYouTube¤Ë¤ÆÆ±»þ²ò¶Ø¤¹¤ë¡£
¤«¤°¤äÉ±¡¢É÷¤ò·Ð¤Æ1980Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÌó6Ç¯´Ö¤Î³èÆ°Ää»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢1993Ç¯¤Ë²»³Ú¥·ー¥ó¤Ø¤ÈËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿°ËÀªÀµ»°¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉüµ¢°Ê¹ß¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê·²¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥¯¤ÎÊ¸Ì®¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AOR¤ä¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Åª´¶À¤Ø¤È¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ò¡¢¸½ºß¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÄó¼¨¤¹¤ë¡£
YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ÎÃ»¤¤²Æ¡×¡ÖNEVER¡×¡Ö¿·¤·¤¤ÀÅ¤±¤µ¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Official Music Video¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡£³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÅö»þ¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²»¸»¤À¤±¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡È»þÂå¤Î¶õµ¤¡É¤ä¡¢Éüµ¢´ü¤Î°ËÀªÀµ»°¤¬Äó¼¨¤·¤¿À®½Ï¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹Áü¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
°ËÀªÀµ»°¤Ï1951Ç¯11·î13Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1971Ç¯¤Ë¡È¤«¤°¤äÉ±¡É¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢²ò»¶¤ò·Ð¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÉ÷¡É¤Ç³èÆ°¤·¡¢1980Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£½ö¾ðÀ¤ÈÀöÎý¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥á¥í¥Ç¥£¤ÏAORÅªÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¡Ö22ºÍ¤ÎÊÌ¤ì¡×¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¡Ö·¯¤ÈÊâ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¡×¡Ö³¤´ßÄÌ¡×¡Ö±«¤ÎÊª¸ì¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬Ã©¤Ã¤¿¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î90Ç¯ÂåÁü¡É¤ò¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î²»³Ú¤È¤·¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
▶°ËÀªÀµ»° AOR & City Pop Selection Ocean Drive
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³¥Á¥é
https://lnk.to/PLAYLIST2026FLShozoIse01
▶º£²ó½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëYouTubeÆ°²è¤Î¥ê¥ó¥¯
¢£°ËÀªÀµ»°¡¿¤Û¤ó¤ÎÃ»¤¤²Æ (Official Music Video)
https://youtu.be/oMhibx_Rxxg
¢£°ËÀªÀµ»°¡¿NEVER (Official Music Video)
https://youtu.be/sbJ4MDLnZ14
¢£°ËÀªÀµ»°¡¿¿·¤·¤¤ÀÅ¤±¤µ (Official Music Video)
https://youtu.be/VAAQgnExK90
¢£°ËÀªÀµ»°¡¿ÎÞ¤òÏ¢¤ì¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¤« (Promotin Edition)
https://youtu.be/OCh1onlnAW4
¢£°ËÀªÀµ»°¡¿Bayside eyed soul (Promotin Edition)
https://youtu.be/TzMk1qmsIMQ
¡Ú°ËÀªÀµ»°¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥Ç¥Ó¥åー55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò³«ºÅÃæ¡£