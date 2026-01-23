Chiptip Technology¡¢FPGA¤Î²¾ÁÛ²½¤ÈÊ¬»¶½èÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ðËÜÆÃµö¤ò¼èÆÀ
Chiptip Technology³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ÅÄ ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÅù¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊFPGA¡Ë¤ò²¾ÁÛ²½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊ¬»¶½èÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃµö¸¢¡ÊÆÃµöÂè7611613¹æ¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃµöµ»½Ñ¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊFPGA¥ê¥½ー¥¹¤òÏÀÍýÅª¤ËÊ¬³ä¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥æー¥¶ー¤ä¥¿¥¹¥¯¤Ç½ÀÆð¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¸½Âå¤ÎCI/CD¡Ê·ÑÂ³Åª¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¿¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥Ã¥×¤ÎÀÇ½¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê¡§Êø¤ì¤æ¤¯¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊÉ
¸½ºß¡¢AI½èÍý¤ä¹âÂ®ÄÌ¿®¡¢¹âÉÑÅÙ¼è°ú¡ÊHFT¡Ë¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×µÞÁý¤ËÈ¼¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹âÀÇ½¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÈÆÍÑCPU¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ï¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥Ã¥×¡ÊASIC¤Ê¤É¡Ë¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤ÈÇ¯Ã±°Ì¤Î³«È¯´ü´Ö¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÏ©¤ò½ñ¤´¹¤¨²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ëFPGA¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÍøÍÑ·ÁÂÖ¤Ç¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆÃÄê¤Î¥µー¥Ðー¤ËÉ³¤Å¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤È±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÂ®¤µ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜÆÃµöµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÆÃµöµ»½Ñ¤Î³µÍ×¡Ê²¾ÁÛFPGAµ»½Ñ¡Ë
º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿ÆÃµö¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊFPGA¡ÊpFPGA¡Ë¤òÏÀÍýÅª¤ËÊ¬³ä¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¡Ö²¾ÁÛFPGA¡ÊvFPGA¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬»¶½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Êµ»½ÑÅªÆÃÄ§¡§
- FPGA¤Î²¾ÁÛ²½¤ÈÆ°ÅªºÆ¹½À®:¥Ñー¥·¥ã¥ë¥ê¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÉôÊ¬ºÆ¹½À®¡Ëµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢1¤Ä¤ÎÊªÍýFPGA¾å¤Ë¸ß¤¤¤ËÆÈÎ©¤·¤¿Ê£¿ô¤Î²¾ÁÛFPGAÎÎ°è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â²Á¤ÊFPGA¥ê¥½ー¥¹¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¥·¥§¥¢¤·¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Û¥¹¥È¥µー¥Ðー¥ì¥¹¤Ç¤Î±¿ÍÑ:½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥¹¥È¥µー¥Ðー¡ÊCPU¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜ¥Ó¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à¡Ê²óÏ©¾ðÊó¡Ë¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢FPGAÃ±ÂÎ¤ÇÊ¬»¶½èÍý¥Îー¥É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢CPU¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£
- ¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¥·¥§¥ë¤Ë¤è¤ë´ÉÍý:¥æー¥¶ー¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥ê¥½ー¥¹ÎÌ¡Ê±é»»Ç½ÎÏ¡¢¥á¥â¥ê¡¢ÂÓ°è¤Ê¤É¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿²¾ÁÛFPGA¤òÁªÂò¤·¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¥·¥§¥ë¤Ë¤è¤ë´ÉÍý:FPGAÆâ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¥·¥§¥ë¡×¤¬¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥½ー¥¹´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÌ±¼ç²½¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
Åö¼Ò¤ÏËÜÆÃµöµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢2026Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖChiptip¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÌ±¼ç²½:Kubernetes¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÉ¸½àµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥Ç¥×¥í¥¤¡¦³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ôÇ¯Ã±°Ì¤«¤é¿ô½µ´Ö¤ËÃ»½Ì¤·¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- FPGA¤«¤éASIC¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°Ü¹Ô:¤Þ¤º¤ÏFPGA¤Ç½ÀÆð¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢À®¸ù¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËASIC¡ÊÀìÍÑ¥Á¥Ã¥×¡Ë¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë――Åö¼Ò¤Ï¤½¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹Ô¥Ñ¥¹¤âÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê·×»»´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«:ËÜµ»½Ñ¤ÏPCT¹ñºÝ½Ð´ê¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½ºß¿³ººÃæ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸¢Íø²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥·¥ê¥³¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·Á¤òÀ¤³¦¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃµöÅÐÏ¿¤Î³µÍ×- ÆÃµöÈÖ¹æ: ÆÃµöÂè7611613¹æ
- È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î: ¾ðÊó½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¾ðÊó½èÍýÁõÃÖ¡¢¥µー¥ÐÁõÃÖ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥ê¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢Ëô¤ÏÊýË¡
- ÆÃµö¸¢¼Ô: Chiptip Technology³ô¼°²ñ¼Ò
- È¯ÌÀ¼Ô: Ê¡ÅÄ ¥¨¥ê¥Ã¥¯
- ÅÐÏ¿Æü: ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë12·î26Æü
¡ÚChiptip Technology³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§Chiptip Technology³ô¼°²ñ¼Ò
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7ÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ ¥é¥Ýー¥ëÇµÌÚºä305
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡ÅÄ ¥¨¥ê¥Ã¥¯
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§FPGA¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢²¾ÁÛ²½µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤ÎÄó¶¡
- URL: https://chiptip.tech
