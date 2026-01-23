¡ÚÃæ¾®´ë¶ÈDX²½¤ÎÍî¤È¤··ê¡Û¥Äー¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¸½¾ì¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÄÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖDX²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢8³ä¤¬¡Öºî¶ÈÁý¡×¤ò¼Â´¶
³ô¼°²ñ¼ÒSMB¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´Åì±ºÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢À¥ ½¤¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¡¦´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¼ÂÂÖ¤È²ÝÂê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬DX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇÈ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Ë¶ÑÅù¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢IT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ä´ûÂ¸¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤É¤«¤é¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËDX¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î¶ÈÌ³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ³Æþ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSMB¡Êhttps://www.smb-inc.co.jp/¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¡¦´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¼ÂÂÖ¤È²ÝÂê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,008¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¡¦´ÉÍý¿¦¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¢¨¶È¼ï¡§¥Ö¥ëー¥«¥éー¶È¼ï¡ÊÀ½Â¤¶È¡¢·úÀß¶È¡¢±¿Í¢¶È¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¤ÏÌóÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ï¡©
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ÎDX¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê11.5¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê33.6¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ê28.7¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ê26.2¡ó¡Ë¡Ù
DX¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÊÄ½¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Æ»È¾¤Ð¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉôÊ¬Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑ¤ä¸½¾ìÄêÃå¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖDX¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼ÒÆâ¤ËIT¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ê36.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê21.3¡ó¡Ë¡Ù¡ØDX¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥È¤¬¤Ê¤¤¡Ê20.9¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¡ÖIT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢DX¤Î´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ðÊó¤ä»Ø¿Ë¤ÎÉÔÂ¤â¿ÊÄ½¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¤ä»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢DX¤Ï°ÕÍß¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¹ÔÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³DX¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¸½ºßÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØµëÍ¿¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡Ê43.2¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø²ñ·×¡Ê34.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¸ÜµÒ´ÉÍý¡ÊCRM¡Ë¡Ê27.2¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ï¡¢µëÍ¿¤ä²ñ·×¤Ê¤É¶ÈÌ³¾åÉÔ²Ä·ç¤ÊÎÎ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÏË¡ÎáÂÐ±þ¤äÆü¾ï¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³DX¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤ÊÌ¤ÎÆ³Æþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¹àÌÜ¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡§2.7¹àÌÜ¡Ù
¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡§2.2¹àÌÜ¡Ù
¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡§1.9¹àÌÜ¡Ù
DX¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Û¤É¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¿ô¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤Îº¹¤Ï¶ËÃ¼¤ËÂç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ÐDX¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³DX¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê15.2¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê46.5¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó6³ä¤¬ËþÂ¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢DX¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î³ä¹ç¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤¬¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ä¸úÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¿å½à¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø½é´üÈñÍÑ¤ä·î³ÛÈñÍÑ¤¬°Â²Á¡Ê35.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÆ³Æþ¤äÁàºî¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡Ê35.4¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Ê25.4¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤È¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¼«ÂÎ¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤òÍ×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Àß·×¤ä¡¢Æ³Æþ¸å¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢DX¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼ÒÆâ¤ËIT¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¶¯¤¯´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ëÁªÄê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÌÜÀþ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬À¸¤à¡È¿·¤¿¤ÊÈó¸úÎ¨¡É
Æ³Æþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¹àÌÜ¤Ç¡¢2¤Ä°Ê¾åÁªÂò¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë´Ö¤ÇºÆÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤¬¤¢¤ë¡Ê41.5¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¡Ê35.0¡ó¡Ë¡Ù¡ØÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ç¤ÎºÆ½¸·×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê33.6¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æºî¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¤´¤È¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤Î°ì´ÓÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤º¡¢¼êºî¶È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
DX¤¬¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£»¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÀß·×¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ÈÌ³DX¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖDX¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤Ëºî¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢8³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡Ê26.2¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤ä¤ä¤¢¤ë¡Ê56.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬DX¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºî¶ÈÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ø¤ÎÆþÎÏºî¶È¤ä±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ÎÀ°È÷¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DX¤ÏÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑÀß·×¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¶ÈÌ³DX¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDX¤ò¿Ê¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»æ¤äÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÆþÎÏ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ê30.1¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê28.6¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ë¡Ê28.5¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÎÏ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢DX¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¶È¹©Äø¤¬Ã±½ã²½¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Æ³Æþ»þ¤Î¶ÈÌ³À°Íý¤äÍ×·ïÄêµÁ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¸«¤é¤ì¤¿ºî¶ÈÁý¤Î¼Â´¶¤È¤âÀ°¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤¬µá¤á¤ëÍýÁÛ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤«
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¹ç¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÆ±¤¸¶È¼ï¤Ç¤â²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ê33.7¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢É¸½à²½¤·¤Å¤é¤¤¡Ê33.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¡Ö¿Í¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×Á°Äó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê32.3¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë³«È¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²è°ìÅª¤ÊÀß·×¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤º¡¢¸½¾ì¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
DX¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¹ç¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦Í×ÁÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÁàºî¤¬Ä¾´¶Åª¤Ç¡¢IT¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ê27.8¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¸½¾ì¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Ê22.3¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡Ê22.0¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁàºî¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏIT¥¹¥¥ë¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¡×¤ä¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²è°ìÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¼ÂÌ³¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡Ö¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á»æ¤äÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤ÏÄêÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
DX¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤è¤ê¤â¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤ËÌµÍý¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÀß·×¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¡§Ãæ¾®´ë¶ÈDX¤Ï¡ÖÆ³Æþ¡×¤«¤é¡ÖÄêÃå¡×¤Ø¡ª¸½¾ì»ëÅÀ¤ÎÀß·×¤¬À®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Ï¡¢É¬Í×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤äÄêÃå¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DX¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë´ë¶È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÏÉôÊ¬Åª¤ÊÆ³Æþ¤ä»î¹ÔÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢IT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ä¥³¥¹¥È¡¦»þ´ÖÌÌ¤ÎÀ©Ìó¤Ë²Ã¤¨¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤Ï¡¢µëÍ¿¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¤ä²ñ·×¤È¤¤¤Ã¤¿´ð´´¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëDX¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¿ô¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Û¤ÉDX¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢Ã±¤ËÆ³Æþ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DX¤ÎÀ®²Ì¤Ë°ìÄê¤ÎËþÂ´¶¤ò¼¨¤¹²óÅú¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ë¤ÎÊ£¿ôÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëºÆÆþÎÏ¤äºî¶ÈÁý²Ã¡¢»æ¤äÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î²óµ¢¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢DX¤¬É¬¤º¤·¤â¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤è¤ê¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÁàºîÀ¤ä½ÀÆðÀ¡¢¶ÈÌ³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Àß·×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
DX¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥Äー¥ëÆ³Æþ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¡BizLib¡Ê¥Ó¥º¥ê¥Ö¡Ë
º£²ó¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¼ÂÂÖ¤È²ÝÂê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒSMB¤Ï¡¢¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØBizLib¡Ê¥Ó¥º¥ê¥Ö¡Ë¡Ù¡Êhttps://www.bizlib.net/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØBizLib¡Ê¥Ó¥º¥ê¥Ö¡Ë¡Ù¤È¤Ï
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¡×¡Ö¥â¥Î¡×¡Ö¥«¥Í¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥³¥È¡Ê¾ðÊó¡Ë¡×¤ä¡Ö¥È¥¡Ê»þ´Ö¡Ë¡×¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
BizLib¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ò¥È¡×¡Ö¥³¥È¡×¡Ö¥È¥¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤Î²òÊü―È¼Áö·¿DX¥Äー¥ë¡ØBizLib¡Ù
ËÜÄ´ºº¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Äー¥ë¤´¤È¤ÎºÆÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¡×¤ä¡Ö¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¡£
¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤·¡¢¿¿¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬BizLib¤Ç¤¹¡£
BizLib¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¡£
¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¹Ô¤¦¶ÈÌ³¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶ÈÌ³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤ÎÆÈ¼«¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¶ÐÂÕ´ÉÍý¤À¤±¡×¡Ö¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢µ®¼Ò¤Î¥Úー¥¹¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄDX¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë³ÈÄ¥À¤³¤½¤¬¡¢BizLib¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¢£BizLib¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¸½¾ì¼çÆ³¡×¤ÎDXµ¡Ç½
¡Ú¶ÐÂÕ´ÉÍý¡Û
½ÐÂà¶Ð¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥à¥«ー¥Éµ¡Ç½¡£·î¤´¤È¤Î½¸·×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÉ½¼¨¤äÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾õ¶·Åù¤â°ìÍ÷¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¡Û
Ã¯¤Ë²¿¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤«¤Ê¤É¥¿¥¹¥¯¤äToDo´ÉÍýµ¡Ç½¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬Î¥¤ì¤¿¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â°Æ·ï¤Î¾õ¶·¤ä¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSNS¡Û
BizLib¤Ë¤Ï¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤äÆüÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ëSNSµ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥Õ¥©¥íー¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¾å¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡Û
BizLib¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¼°¡£
Â¾¤Î¼Ò°÷¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¬ÀÏµ¡Ç½¡Û
BizLib¤ÎÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Ç¤Ï°Æ·ï¤´¤È¤Ë¥¿¥¹¥¯¤äToDo¤ò¤Þ¤È¤á¡¢°ìÍ÷É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Í½¼Â´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Æ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë»þ´Ö¤Î½¸·×¤ä³µ»»¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¥°¥é¥Õ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSMB¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿µ¡Ç½¤¹¤®¤ë¥Äー¥ë¤Ï»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¹â³Û¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆ³Æþ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶ÈÍÍ¤³¤½¡¢¤¼¤ÒBizLib¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
