JR²£ÉÍ±ØÄ¾·ë¡Ö¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ø¥³¥³¥í¤È¤¤á¤¯Happy Valentine¡Çs Day¡Ù¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥®¥Õ¥È¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÃíÌÜ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ò²£ÉÍ¾ÅÆî¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼¡¡½¤¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡Ø¥³¥³¥í¤È¤¤á¤¯Happy Valentine¡Çs Day¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥®¥Õ¥È¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¡¢¤¼¤Ò±Ø¥Á¥«¤Î¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤ÇÃµ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
▶¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Î¡¡(¥Ïー¥È)¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸(¥Ïー¥È)
¢£BLUE CACAO¥´ー¥ë¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/5Î³ 1,971±ß¡¦10Î³ 3,834±ß¡¦15Î³ 5,697±ß
¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ
¢£DEAN ¡õ DELUCA¥Ùー¥ì¥ó¥¿¥Ã¥Ä¥§¥ó/4¸ÄÆþ 1,944±ß¡¦8¸ÄÆþ 4,104±ß
¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä
¢£LES ANGES Baie¥À¥Ö¥ë¥ê¥«ー¤Î¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é/6¸ÄÆþ 1,620±ß
¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～3·îÃæ½Üº¢
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ
¢£¥¹¥³ー¥óÀìÌçÅ¹iro¥Ïー¥È¥¢ー¥â¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é/1¸Ä 490±ß
¢¨²èÁüº¸
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2/1～2/28
¢£¤¢¤ê¤¢¤±ËÜ´Û¡¡HARBOUR'S MOON¹õÁ¥¤·¤ç¤³¤é¥¥åー¥Ö/6¸ÄÆþ 1,180±ß
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～3·îÃæ½Üº¢
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ
¢£¥¬¥Èー¡¦¥É¡¦¥Ü¥ï¥¤¥äー¥¸¥å¥â¥«¥·¥ç¥³¥é¥ß¥ë¥Õ¥¤¥æ/3¸ÄÆþ 594±ß¡¦5¸ÄÆþ 1,080±ß¡¦10¸ÄÆþ 2,160±ß
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2/14
¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä
¢£¥ô¥£¥Î¥¹¤ä¤Þ¤¶¤¡Ö¥ï¥¤¥ó²°¤µ¤ó¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥¦¥Ëー ¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶ー´Æ½¤(È¢Æþ¤ê)/2,894±ß
¢¨»öÁ°Í½Ìó¡§～2/1
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2/7～14
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ
¢£¥ß¥µ¥¥Éー¥Ê¥ÄÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È/500±ß
¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä(3ÆüÁ°¤Þ¤Ç)
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2/14
¢£¥®¥ã¥ì¥Ã¥È ¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¹¥È¥íー¥Ù¥êー¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥Ðー¥É ¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¥¹¥×presents¢ã¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¢ä/¥Ú¥Æ¥£ー¥È 2,190±ß¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 5,990±ß
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§1/24～2/15
¢£Daily Table KINOKUNIYA¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥ー～¥Á¥ç¥³～/14ËçÆþ 1,379±ß
¢£GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥¸¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È790±ß¡¦¥¤ー¥È¥¤¥ó1,010±ß
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2/15
¢¨1¥Ûー¥ë(8¥«¥Ã¥È)¤è¤ê¤´Í½Ìó²ÄÇ½
¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ï¥½ー¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹
¢£µþÅÔ¡¡ÃãÎÀ¿éÀôËõÃã¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¡¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ/1,750±ß
¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó¸ÂÄê
¢£FLEURISTE BON MARCHE¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å/2,750±ß
¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä
¢¨²Ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
