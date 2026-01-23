JR²£ÉÍ±ØÄ¾·ë¡Ö¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ø¥³¥³¥í¤È¤­¤á¤¯Happy Valentine¡Çs Day¡Ù¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥®¥Õ¥È¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÃíÌÜ¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒJR²£ÉÍ¾ÅÆî¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥È

³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ò²£ÉÍ¾ÅÆî¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼¡¡½¤¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡Ø¥³¥³¥í¤È¤­¤á¤¯Happy Valentine¡Çs Day¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥®¥Õ¥È¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¡¢¤¼¤Ò±Ø¥Á¥«¤Î¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤ÇÃµ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©





▶¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Î¡¡(¥Ïー¥È)¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸(¥Ïー¥È)


¢£BLUE CACAO

¥´ー¥ë¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/5Î³ 1,971±ß¡¦10Î³ 3,834±ß¡¦15Î³ 5,697±ß

¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä


¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ




¢£DEAN ¡õ DELUCA

¥Ùー¥ì¥ó¥¿¥Ã¥Ä¥§¥ó/4¸ÄÆþ 1,944±ß¡¦8¸ÄÆþ 4,104±ß

¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä




¢£LES ANGES Baie

¥À¥Ö¥ë¥ê¥«ー¤Î¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é/6¸ÄÆþ 1,620±ß

¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä


¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～3·îÃæ½Üº¢


¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ




¢£¥¹¥³ー¥óÀìÌçÅ¹iro

¥Ïー¥È¥¢ー¥â¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é/1¸Ä 490±ß

¢¨²èÁüº¸


¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2/1～2/28




¢£¤¢¤ê¤¢¤±ËÜ´Û¡¡HARBOUR'S MOON

¹õÁ¥¤·¤ç¤³¤é¥­¥åー¥Ö/6¸ÄÆþ 1,180±ß

¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～3·îÃæ½Üº¢


¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ




¢£¥¬¥Èー¡¦¥É¡¦¥Ü¥ï¥¤¥äー¥¸¥å

¥â¥«¥·¥ç¥³¥é¥ß¥ë¥Õ¥¤¥æ/3¸ÄÆþ 594±ß¡¦5¸ÄÆþ 1,080±ß¡¦10¸ÄÆþ 2,160±ß

¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2/14


¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä




¢£¥ô¥£¥Î¥¹¤ä¤Þ¤¶¤­

¡Ö¥ï¥¤¥ó²°¤µ¤ó¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥¦¥Ëー ¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶ー´Æ½¤(È¢Æþ¤ê)/2,894±ß

¢¨»öÁ°Í½Ìó¡§～2/1


¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2/7～14


¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ




¢£¥ß¥µ¥­¥Éー¥Ê¥Ä

À¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È/500±ß

¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä(3ÆüÁ°¤Þ¤Ç)


¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2/14




¢£¥®¥ã¥ì¥Ã¥È ¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¥¹

¥¹¥È¥íー¥Ù¥êー¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥Ðー¥É ¥­¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¥¹¥×presents¢ã¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¢ä/¥Ú¥Æ¥£ー¥È 2,190±ß¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 5,990±ß

¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§1/24～2/15




¢£Daily Table KINOKUNIYA

¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥­ー～¥Á¥ç¥³～/14ËçÆþ 1,379±ß


¢£GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE

¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥¸¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È790±ß¡¦¥¤ー¥È¥¤¥ó1,010±ß

¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2/15


¢¨1¥Ûー¥ë(8¥«¥Ã¥È)¤è¤ê¤´Í½Ìó²ÄÇ½



¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ï¥½ー¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤­¤Þ¤¹

¢£µþÅÔ¡¡ÃãÎÀ¿éÀô

ËõÃã¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¡¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ/1,750±ß

¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó¸ÂÄê




¢£FLEURISTE BON MARCHE

¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å/2,750±ß

¢¨»öÁ°Í½Ìó²Ä


¢¨²Ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹






¢¨µ­ºÜ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¾¦ÉÊ¤ÏË­ÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü°ìÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇäÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨Å·¸õÉÔ½ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯»ºÃÏ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤äÆþ²Ù¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Î´ï¡¢¾®Êª¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£





¡ã¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä


¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¡§045-320-8000¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡¼õÉÕ»þ´Ö10»þ～18»þ


¥·¥¡¥ë²£ÉÍURL: https://www.jryscc.co.jp/cial/yokohama/(https://www.jryscc.co.jp/cial/yokohama/)