¡ÚPets TokyoÄ´ºº¡Û¼Â¤Ï¤ä¤ê¤¬¤Á¡©½Ã°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃNG½¸¡×
Lehman Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢Pets Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Raymond¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀµ¤·¤¤¤ªÀ¤ÏÃÊýË¡¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸¤Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¡ÈÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿¤ªÀ¤ÏÃ¡É¤¬NG¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡©
½Ã°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê´ª°ã¤¤¡×
°¦¸¤¡¦°¦Ç¤Î¤¿¤á¤ËÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÁ±°Õ¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢PetsTokyo¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¸å¤«¤é¡È¼Â¤ÏNG¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡É¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£¶³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¼Â¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡©¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡È¤ªÀ¤ÏÃ¤ÎÍî¤È¤··ê¡É
½Ã°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËNG¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¥Õー¥ÉÉÕ¤¤Î¸¤Éþ¤Ç¤¹¡£
½Ã°å»Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õー¥ÉÉÕ¤¤Î¸¤Éþ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥Õー¥ÉÉôÊ¬¤¬¼ó¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü´ÖÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ó¤òÄË¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃåÍÑ»þ¤ÏÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
◼️ÉÂ±¡¤ÇÂ¿¤¤¡Ö´ª°ã¤¤¡×-ÊØÈë¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éç¯æù±ê¡©
Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡È´ª°ã¤¤¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ç¯æù±ê¤ÈÊØÈë¤Î¸«¸í¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¤Î¾ì¹ç¡¢ç¯æù±ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÄÇ¢´¶¤Î±Æ¶Á¤Ç²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¡¢ÇÓÇ¢»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¡¢ÊØÈë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
◼️¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï°ì¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ª°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ã°å»Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÓÊØ¤ÈÇÓÇ¢¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄË¤ß¤È¹øÄË¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼çÍÍ¤Ï°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¡ÈÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡É¤òÂ³¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò
¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¡¢´°àú¤ÊÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤äÉÔ°Â¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£
PetsTokyo¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢½Ã°å»Õ¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
1-1. Ä´ºº´ü´Ö
2025/12/22 18:00 ~ 2025/12/24 15:00
1-2. Ä´ººµ¡´Ø¡ÊÄ´ºº¼çÂÎ¡Ë
¼«¼ÒÄ´ºº
1-3. Ä´ººÂÐ¾Ý
Pets Tokyo¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¼Ô
1-4. Í¸ú²óÅú¿ô
62·ï
1-5. Ä´ººÊýË¡¡Ê½¸·×ÊýË¡¡¢»»½ÐÊýË¡¡Ë
LINE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥µー¥Á
