Åê»ñ¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¸½¶â3,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ú¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡Û¡Ö½é²óÅê»ñ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×³«ºÅÃæ¡ª
SAMURAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ·Ä°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ç½é¤á¤ÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ø½é²óÅê»ñ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ò¾ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÅµÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ç½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¸½¶â3,000±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ç½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸½¶â3,000±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È»þ´ü¡Û
½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¸ýºÂ¤ËÆÃÅµ¶â³Û¤òÈ¿±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯2·î1Æü(Æü)~2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡§2026Ç¯3·î²¼½Üº¢
¡¦2026Ç¯3·î1Æü(Æü)~2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡§2026Ç¯4·î²¼½Üº¢
¡¦2026Ç¯4·î1Æü(¿å)~2026Ç¯4·î30Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡§2026Ç¯5·î²¼½Üº¢
¡¦2026Ç¯5·î1Æü(¶â)~2026Ç¯5·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡§2026Ç¯6·î²¼½Üº¢
¡¦2026Ç¯6·î1Æü(·î)~2026Ç¯6·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Ë½é²óÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡§2026Ç¯7·î²¼½Üº¢
¢¨¼êÂ³¤¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È»þ´ü¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§½é²óÅê»ñ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é²óÅê»ñ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.alternabank.jp/campaign/?p=476
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¡¢¤´¼«¿È¤ËºÇÅ¬¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â¾¯³Û¤«¤é´ÊÃ±¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ý±×¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.alternabank.jp/
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯ LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢§Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://lin.ee/8hM0hkc
¢£SAMURAI¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§SAMURAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
Âè°ì¼ï¡¦ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºäÆóÃúÌÜ17ÈÖ46¹æ¡¡¥°¥íー¥ô4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý ·Ä°ì
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè36¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¦´ð¶â¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÅê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â
»ñËÜ¶â¡§99,000,000±ß¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2002Ç¯2·î
URL¡§https://www.alternabank.jp/company/index
