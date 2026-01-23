¿·¿©´¶¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¥Ý¥Æ¥Ñ¥é¥¬¥¹¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜ¼þ¼£¡¡°Ê²¼ ¥®¥ó¥Ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Æ¥Ñ¥é¥¬¥¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹¡§https://www.ginbis.co.jp/
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡Ö¥Ý¥Æ¥Ñ¥é¥¬¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤òÇö¾Æ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¿·¿©´¶¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¤¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤À½Ë¡¤Ç¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡Ú¤¦¤Þ¤·¤ªÌ£¡Û¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥×·ÁÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤«¤é¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¡
¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï1968Ç¯¤ËÈ¯Çä¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡£Åö»þ¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´Ý·Á¤äÂÊ±ß·Á¡¢»Í³Ñ¤Î·Á¾õ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ú£³¤Ä¤ÎI¡Û¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖIndependent¡ÊÆÈÁÏÀ¡Ë¡×¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤ÇÈ¯Çä¡£È¯ÇäÅö½é¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¶ÒÃå¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÇËÑ¤Ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤«¤é¤À¤ËÍ¥¤·¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÇÛ¹ç¡££¸¤Ä¤ÎÀá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¡É³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡É¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://ginbis.co.jp/product/asparagusbiscuit/
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢¡¥Ý¥Æ¥Ñ¥é¥¬¥¹ ¤¦¤Þ¤·¤ªÌ£
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯Çä
²Á³Ê¡¡¡§185±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§50g
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜËÜ ¼þ¼£
- ÀßÎ©¡§1930Ç¯(¾¼ÏÂ5Ç¯)5·î5Æü
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¯¥Ã¥ー¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÎà¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Åù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢³¤³°»ö¶ÈÅ¸³«¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶ÈÅ¸³«
- URL¡§http://www.ginbis.co.jp
- PR¡§¡Ö¤ª²Û»Ò¤ËÌ´¤ò¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÆü¡¹ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ó¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¾Æ¤²Û»Ò¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¦¿Í¤¬¾Æ¤¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª²Û»Ò¤ËÌ´¤ò¡ª¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦·Á¾õ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡×¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¡Ö¤·¤ß¥Á¥ç¥³¥³ー¥ó¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë±Ù¤Ó¤ÈÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£