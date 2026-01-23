¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É2026Ç¯1·î¤ÎÀè¹Ô¸ø³« µþÅÔ¡¦Âçºå¤Î¤ª¤¹¤¹¤á°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó10¸®
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¡×¤ò´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¡ÊÆüËÜË¡¿ÍËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÜÆ£ ¸µ¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡¢10¸®¤Î°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÀè¹Ô¸ø³«(https://guide.michelin.com/jp/ja/article/dining-out/new-additions-michelin-japan-2025)¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëµþÅÔ¡¦Âçºå¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎÁÍý¤ò°ìÂÀè¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://guide.michelin.com/jp/ja)¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ËNew¥Þー¥¯¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤Î¿·¤¿¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó
»°ÅèÄâ¡¿Mishimatei(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/mishimatei)
¤¹¤¾Æ
ÌÀ¼£¤ÎÊ¸ÌÀ³«²½¤«¤éÃÈÎü¤ò¼é¤ë¤¹¤¾ÆÅ¹¡£Ì¾Êª¤Î¤¹¤¾Æ¤Ï¡¢ÀìÂ°¤ÎÃçµï¤¬Ä´Íý¡£µí»é¤Èº½Åü¤ÇµíÆù¤ò¾Æ¤¡¢³ä²¼¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
èß¼÷»û¤Ï¤¯¤é¤ó¡¿Manjuji Hakuran(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/manjuji-hakuran)
ÆüËÜÎÁÍý
Ä¹ºê¤ÎÌ£³Ð¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤ª¤Þ¤«¤»¡£¥Ï¥È¥·¡¢¸ÞÅç¤¦¤É¤ó¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¶¿ÅÚÎÁÍý¡£³äË£¤Îµ»¤ÇÂç½°¤ÎÌ£¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£µþÅÔ¤«¤éÄ¹ºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
´Ú¼°ÎÁÍý¥Ô¥ç¥ê¥ä¡¿Korean Restaurant Byeoleeya(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/korean-restaurant-byeoleeya)
´Ú¹ñÎÁÍý
¥³ー¥¹¤ÏÌô¿©Æ±¸»¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¡£µþÅÔ¤ÎÌîºÚ¤Ç»Å¹þ¤à¥Ê¥à¥ë¤ä¥¥à¥Á¤Ê¤ÉÆü´Ú¤ÎÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤Ç³Ø¤ó¤ÀµÜÄîÎÁÍý¤ËÁÏ°Õ¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¥à¥Ù¡¿MUBE(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/mube)
ÆüËÜÎÁÍý
¶á¹¾¤ÎÈ¯¹Ú¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡£½Ï¤ìò¸¡¢µû¾ß¡¢Ì£Á¹¤â»Å¹þ¤à¡£Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤¬À¸¤ó¤À¿©Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤°¡£
¥é¥Ç¥£ー¥Á¥§¡¿RADICE(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/radice)
¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý
¥¨¥ß¥ê¥¢¡á¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬ÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¸»¡£Æü¾ï¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²Ã¤¨¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿©Ê¸²½¤òÈ¯¿®¡£ÆüËÜ¤Îµ¨Àá¿©ºà¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÀöÎý¤µ¤»¤ë¡£
¥¢¥ô¥¡¡¿ava(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/ava)
¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý
¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¥·¥§¥Õ¡£¸½ÃÏ¤Ç¿Æ¤·¤ó¤À²°Âæ¤ä²ÈÄí¤ÎÌ£¤ò¥â¥À¥ó¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Âçºå¤Î¤ª¤¹¤¹¤á°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó
NELU ¹âÎï¶¶¡¿NELU KORAIBASHI(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/nelu-koraibashi)
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý
ÀÖÎû´¤Â¤¤ê¤ÎÍÎ´Û¤Ç¸½ÂåÉ÷¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥³ー¥¹¤Ï°ìÉÊ¤´¤È¤ËÊª¸ì¤¬¹þ¤á¤é¤ìÁÏÂ¤ÎÏ¤ËÉÙ¤à¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·¤òÎû¤ê¥â¥À¥ó¤ÊÎÁÍý¤òÀ¸¤à¡£
¥Ú¥Ö¥ë¡¿pebble(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/pebble)
¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý
ÁÇºà¤¬»ý¤ÄÉ÷Ì£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£½ÏÀ®¥áー¥¯¥¤¥ó¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î°ìÉÊ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥ªー¥Êー¥½¥à¥ê¥¨¤È¥·¥§¥Õ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£
¥Ô¥¿¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¡¿PITAK GOHAN(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/pitak-gohan)
¥¿¥¤ÎÁÍý
¥Ð¥ó¥³¥¯½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÊì¹ñ¤Î¤´¤Ï¤ó¡£¥Ïー¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¥Ê¥ó¥×¥éー¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¡£ÃæºêÄ®¤ÎÏ©ÃÏ±ü¤Ë¥¿¥¤¤ÎÆü¾ï¤¬Â©¤Å¤¯¡£
ÉâÅÄÄ® ¤¤¤Þ¡¿Ukitacho Ima(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/ukitacho-ima)
ÆüËÜÎÁÍý
Ë¡Á±»û²£Ãú¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À¡£½¤¶ÈÀè¤ÎÌÏÊï¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½ÏÎý¤Îµ»¤ÇÆüËÜÎÁÍý¤Îº£¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¢¨2025Ç¯Àè¹Ô¸ø³«¡§¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉNew¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(https://guide.michelin.com/jp/ja/article/dining-out/new-additions-michelin-japan-2025)
¢¨¸½ºß¹ñÆâ¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢Åìµþ¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢ÆàÎÉ¤ò¥«¥Ðー¡£À¤³¦70¥¨¥ê¥¢°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È120¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò·ÇºÜ¡£
