¡ÚÆâ³Õ´±Ë¼¹ñÅÚ¶¯ð×²½¿ä¿Ê¼¼ ¼çºÅ¡Û¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ë¸þ¤±¤¿ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× in Åìµþ
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËAPÅìµþ´Ý¤ÎÆâ ¤Ë¤Æ¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¹ñÅÚ¶¯ð×²½¿ä¿Ê¼¼¼çºÅ¡Ö¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ë¸þ¤±¤¿ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× in Åìµþ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëËÉºÒ¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ºÒ³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¹©É×¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇËÉºÒ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎËÉºÒ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²ÈÄí¤äÃÏ°è¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÂ÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè1Éô¡ÊÏÃÂêÄó¶¡¡Ë¤Î¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¡ÊÆÃ¤ËÌ¤½¢³Ø»ù～¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡¦ºÒ³²»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ
³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46770/table/53_1_2831e75875afd4a2cce512c53ffe6cab.jpg?v=202601231251 ]
¤ª¿½¹þ¥Ü¥¿¥ó :
https://questant.jp/q/tokyo_bosai260221
¥×¥í¥°¥é¥à
Âè1Éô¡¡ÏÃÂêÄó¶¡¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎËÉºÒ¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
¹Ö»Õ¡§µÜ´Ý ¤ß¤æ¤ »á¡ÊNPOË¡¿ÍM-plugÍý»ö¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖËÉºÒ(R)»ö¶ÈÉûÂåÉ½¡Ë
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎËÉºÒ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¹©É×¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î¹©É×¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö²ÈÂ²¤Ç¼è¤êÁÈ¤àËÉºÒ¡×¤«¤é¡¢»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤äÈòÆñ¹ÔÆ°¡¢¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Þ¤Ç¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤äÈòÆñ½êÀ¸³è¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¡¢Ì¿¤äÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÖµÁ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Âè2Éô¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëº¤¤ê¤½¤¦¤«¡×¤ò»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¤äÆüº¢¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÈ÷¤¨¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£ÏÃÂêÄó¶¡¼Ô¡Ê¹Ö»Õ¡Ë¤äÍ¼±¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æー¥ÞÎã¡Û
¡¡¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Õ¤êÊÖ¤ê
¡¡¡¦ºÒ³²»þ¤Ëº¤¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È
¡¡¡¦º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡ÛÆâ³Õ´±Ë¼¹ñÅÚ¶¯ð×²½¿ä¿Ê¼¼
¡Ú»öÌ³¶É¡Û³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê ¡ÊE-mail¡§NRTeam@nttdata-strategy.com¡Ë
¹Ö»Õ¡¦Í¼±¼Ô¾Ò²ð
µÜ´Ý ¤ß¤æ¤ »á
¡ÊNPOË¡¿ÍM-plugÍý»ö¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖËÉºÒ(R)»ö¶ÈÉûÂåÉ½¡Ë
NPOË¡¿ÍM plug¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ËÉºÒ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¹©É×¤òÈ¯¿®¡£¡Ø»ÒÏ¢¤ìËÉºÒBOOK¡Ù¤äÍ·¤Ó¡¦³¨ËÜ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¡£ ¹Ö»Õ µÜ´Ý¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖËÉºÒ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ーÂè£±¹æ¡££³»ù¤ÎÊì¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÊÝ¸î¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ËÉºÒ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓ¾å »°´î»Ò »á
¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í»ÔÌ±ËÉºÒ¸¦µæ½ê Íý»ö¡¿ NPOË¡¿ÍÅìµþYWCAÊ¡»ã²ñ Íý»ö¡Ë
±§ÌîÂô Ã£Ìé »á
¡Ê¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡ã»öÌ³¶É¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
ÃÏ°èÌ¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È
Ã´Åö¡§ºî´Ö¡¢ÃæÄá¡¢ÃæÀ¾¡¢»°ÀÐ
E-mail¡§NRTeam@nttdata-strategy.com
¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢½êÂ°Àè¡¢¤ªÌ¾Á°¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢¤´Í×·ï¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë