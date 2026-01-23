¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò ·¬Ì¾¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë1¼þÇ¯º×³«ºÅ¡ªÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¹ñ»º¤ÎÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー³«ºÅ·èÄê¡ª¢ã3·î7Æü¡¦14Æü¡¦21Æü¡¦28Æü¤ÎËè½µÅÚÍËÆü¢ä
¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¢ÅÄ¹ä»Ë¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë²óÅ¾¼÷»Ê¶ÈÂÖ¤Î¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò ·¬Ì¾¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¡Ê»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î7Æü¡¦14Æü¡¦21Æü¡¦28Æü¤ÎËè½µÅÚÍËÆü¡¢¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë1¼þÇ¯º×¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¹ñ»ºÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡ª¡ÖÂç¤È¤í¡×¡ÖÃæ¤È¤í¡×¡ÖÀÖ¿È¡×¤ò»«¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²òÂÎ¥·¥çー¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î´õ¾¯Éô°Ì¡×¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¡¢¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò·¬Ì¾¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò·¬Ì¾¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë1¼þÇ¯º×¡×³µÍ×
¢£¼Â»ÜÆü»þ
2026Ç¯3·î7Æü¡¦14Æü¡¦21Æü¡¦28Æü¤ÎËè½µÅÚÍËÆü¡¡Ãë12»þº¢～
¢£¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
²öÅ¾¼÷»Ê ¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò ·¬Ì¾¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹
»°½Å¸©·¬Ì¾»ÔÂç»ú¸ÞÈ¿ÅÄ»ú¸ý»³1922¡¡TEL¡§0594-32-9005
¢£ÆâÍÆ
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë1¼þÇ¯¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¹ñ»ºÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í¡×¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÂç¤È¤í¡×¡ÖÃæ¤È¤í¡×¡ÖÀÖ¿È¡×¤ò»«¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²òÂÎ¥·¥çー¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¤Þ¤°¤í¤Î´õ¾¯Éô°Ì¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç²ÚÎï¤Ë»«¤¤¤¿µû¤Ï»Ý¤µ¤â³ÊÊÌ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤ÒÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ´ü´Ö¡§3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¿ô¤Ï2,800Éô¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò¡ä
¤Ë¤®¤ê¤ÎÆÁÊ¼±Ò¤ÏÅì³¤ÃÏ¶è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë·×43Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø³èµ¤¡Ù¡Ø½Ü¡Ù¡ØÅÁÅý¡Ù¤ò³Ú¤·¤à²öÅ¾¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¥Ï¥¤·¤¿¸µµ¤¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤·¤¿Á¯ÅÙ¤È»ºÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·Ì®¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤Çºî¤ê¤À¤¹ËÜÊª¤Î¤ª¼÷»Ê¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØËÜ¤Þ¤°¤í¡Ù¡¢ ¡Øµ¨Àá¤ÎÁ¯µû¡Ù¡¢¡ØÅÁÅý¤Îµ»¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦HP https://www.nigirinotokubei.com/
¡¦X https://twitter.com/tokubei1971
¡¦Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£