¡ÚÆâ³Õ´±Ë¼¹ñÅÚ¶¯ð×²½¿ä¿Ê¼¼ ¼çºÅ¡Û¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ë¸þ¤±¤¿ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× in µªÊõÄ®
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËµªÊõÄ®À¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー ¡Ø¤Þ¤Ê¤Ó¤Î¶¿¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¹ñÅÚ¶¯ð×²½¿ä¿Ê¼¼¼çºÅ¡Ö¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ë¸þ¤±¤¿ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× in µªÊõÄ®¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎÏ¤¬ËÉºÒ¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤«¡×¡Ö¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¾Åç¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤â¤·º£¤³¤³¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¤é¡©¡Ù¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÎÏ¡¢¶¦½õ¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Âè1Éô¡ÊÏÃÂêÄó¶¡¡Ë¤Î¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦Â¾ÃÏ°è¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼«¼£ÂÎ¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¡×¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Êý
³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46770/table/51_1_7c568ea1974781990fb9bea3ca4be8f0.jpg?v=202601231251 ]
¤ª¿½¹þ¥Ü¥¿¥ó :
https://questant.jp/q/kiho_bosai260211
¥×¥í¥°¥é¥à
Âè1Éô¡¡ÏÃÂêÄó¶¡¡Ö»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ÈÈ÷¤¨¡×
¹Ö»Õ¡§¾¾ËÜ ·ò°ì »á¡ÊÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥»¥«¥ó¥É¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤è¤êÄ¾ÀÜ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¡¢¤É¤¦»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¸½¾ì¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¡¦¼õ¤±¤ëÂ¦¡¢Î¾Êý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¤ò¤É¤¦¹â¤á¤ë¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÖµÁ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Âè2Éô¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø¤â¤·º£¡¢¤³¤³¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¤é¡©¡Ù¡£ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂêÄó¶¡¼Ô¡Ê¹Ö»Õ¡Ë¤äÍ¼±¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æー¥ÞÎã¡Û
¡¡¡¦É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Ï²¿¤«¡©¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¡©¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡©
¡¡¡¦»Ù±ç¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼é¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡¡¡¦ÃÏ°è¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼õ±çÎÏ¡×¤ä¡Ö¶¦½õ¤ÎÎÏ¡×¤ò¤É¤¦¹â¤á¤ë¡©
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡ÛÆâ³Õ´±Ë¼¹ñÅÚ¶¯ð×²½¿ä¿Ê¼¼
¡Ú¶¨¡¡ÎÏ¡ÛµªÊõÄ®Ìò¾ìËÉºÒÂÐºö²Ý¡¢µªÊõÄ®¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ
¡Ú»öÌ³¶É¡Û³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê ¡ÊE-mail¡§NRTeam@nttdata-strategy.com¡Ë
¹Ö»Õ¡¦Í¼±¼Ô¾Ò²ð
¾¾ËÜ ·ò°ì »á¡ÊÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥»¥«¥ó¥É¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
·úÃÛ¡¦ÅÔ»Ô·×²è¡¦º½ËÉ¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ31Ç¯´Ö¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¥½¥Õ¥ÈÊ¬Ìî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î³øÀÐ»Ô¤Ç¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ÎÉü¶½·×²èºöÄê¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢½»Ì±¡¦¹ÔÀ¯¡¦´Ø·¸µ¡´Ø¤¬´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤Î¿©¤Î»Ù±ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÈ¯ºÒÄ¾¸å¤«¤é¿æ¤½Ð¤·Åù¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¸½ÃÏ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¿»þ¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸½¾ì¤Î·Ð¸³¤«¤é¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¼êË¡¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓ¾å »°´î»Ò »á
¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í»ÔÌ±ËÉºÒ¸¦µæ½ê Íý»ö¡¿ NPOË¡¿ÍÅìµþYWCAÊ¡»ã²ñ Íý»ö¡Ë
¡ã»öÌ³¶É¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
ÃÏ°èÌ¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È
Ã´Åö¡§ºî´Ö¡¢ÃæÄá¡¢ÃæÀ¾¡¢»°ÀÐ
E-mail¡§NRTeam@nttdata-strategy.com
¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢½êÂ°Àè¡¢¤ªÌ¾Á°¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢¤´Í×·ï¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë