Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¦ÄÌÏÃ¤ËºÇÅ¬¡£¥Î¥¤¥º¤ò¶¯ÎÏ¤ËÄã¸º¤¹¤ëDSPÅëºÜUSB¥Þ¥¤¥¯¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄÏÂÈÏ¡Ë¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊDSP¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿USB¥Þ¥¤¥¯¡ÖMM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë¡×¡ÖMM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Î´Ä¶²»¤òºÇÂç40dBÄã¸º¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ä¼õÉÕ¶ÈÌ³¡¢²»À¼Ï¿²»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼ÆþÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡Û
ÉÊÌ¾¡§¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëUSB¥Þ¥¤¥¯
ÉÊÈÖ¡§MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë/MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
É¸½à²Á³Ê¡§13,200±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 12,000±ß¡Ë/24,200¡ÊÀÇÈ´¤ 22,000±ß¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-MCTC02NC
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
DSP¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯
Àè¿ÊÅª¤ÊDSP¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õÄ´²»¤äÂÇ¸°²»¤òºÇÂç40dBÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
MM-MCTC02NC¤Ï¥¹ー¥Ñー¥«ー¥Ç¥£¥ª¥¤¥É¥Þ¥¤¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë½¸²»¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î»¨²»¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥³ー¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÏÃ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ë¤âºÇÅ¬
¿Í¤ÎÀ¼¤À¤±¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë½¸²»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñµÄ¤äÇÛ¿®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿²»À¼ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²»À¼Ï¿²»¤äµÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¹âÀÇ½USB¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
¥ß¥åー¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ
¥ß¥åー¥È¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯ÀèÃ¼¤Ë¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëLEDÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
Type-C¡¦USB AÀÜÂ³¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ
USB AÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¤òÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Type-C¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3¶Ë¥Ýー¥È¤òÅëºÜ
3¶Ë¡Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
ÄìÌÌ¤Ë³ê¤ê»ß¤áÉÕ¤
ÄìÌÌ¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MM-MCTC02NC¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡Ë
MM-MCTC03NC¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡Ë
¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢ー¥àºÎÍÑ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É·¿¥Þ¥¤¥¯¡ÖMM-MCTC02NC¡×
¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢ー¥à¤Ç¡¢¸ý¸µ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò´ó¤»¤¿¤¤»þ¤Ë¤µ¤Ã¤ÈÄ´Àá¤·¤Æ¡¢Êý¸þ¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥åー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ÏÂç¤¤á¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤»þ¤ËÌÂ¤ï¤º¤µ¤Ã¤È²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Type-CÀÜÂ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Type-C¥Ýー¥ÈÅëºÜ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¥Þ¥¤¥¯¡ÖMM-MCTC03NC¡×
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ëº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
------------------------------------------------------------------------------------------------
¡Ú´ØÏ¢¥Úー¥¸¡Û
¥Þ¥¤¥¯
https://www.sanwa.co.jp/product/input/headset/mic.html
²ð¸î¡¦°åÎÅ»ÜÀß¤Ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌ²ñÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-visitation/index.html
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾±Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-MCTC02NC
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-MCTC03NC
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ WEB¥µ¥¤¥È
https://www.sanwa.co.jp/
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ X
https://twitter.com/sanwainfo
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
¢£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5773-a9704418e909e50a4a981d1da6caedf6.pdf