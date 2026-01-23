¥×¥í¥´¥¹¡¢¹ñºÝ»ñ³ÊÀìÌç¹»ºÇÂç¼ê¤Î¥¢¥Ó¥¿¥¹¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤ÇUSCPA¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë¹ç³Ê¤È¼ÂÌ³ÎÏ¤òÆ±»þ¶¯²½
EdTech¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö¡Ë¤ÎË¡¿Í¸þ¤±»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥´¥¹ (°Ê²¼¡¢¡Ö¥×¥í¥´¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢USCPA¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ»ñ³ÊÀìÌç¹»¤ÇºÇÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ó¥¿¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥Ó¥¿¥¹¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¡Ö¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Î¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¸³¤Î¹ç³ÊÎ¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ä³¤³°Åê»ñ²È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âIFRS¡Ê¹ñºÝºâÌ³Êó¹ð´ð½à¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¬Î®¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆUSCPA¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë¤Ê¤É¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢USCPA¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝ»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤¬¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¹ñÀÒ¤Ê¥Áー¥à¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È±ß³ê¤ËÀÞ¾×¤Ç¤¤ë¡Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ó¥¿¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎUSCPA¹ç³Ê¼Ô¤ÎÌó90¡ó¡Ê*1¡Ë¤¬Æ±¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºÇÂç¼ê¤Î¹ñºÝ»ñ³ÊÀìÌç¹»¤Ç¤¹¡£USCPA¤Î»î¸³¤Ï±Ñ¸ì¤ÎCBT¡Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿·Á¼°¤Î»î¸³¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤Î¤Þ¤ÞÍý²ò¤¹¤ë¡È±Ñ¸ìÇ¾¡É¤òÍÜ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»î¸³¹¶Î¬¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÆÉ¤àÎÏ¡×¤ä¡ÖÂ®ÆÉÎÏ¡×¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ñ²ñÏÃ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬USCPA»î¸³¹ç³Ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±¼Ò¤ÎUSCPA¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶¨¶È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö¤Ç¤Ï5,000°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¶µºà¤ª¤è¤Ó³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î³«È¯ÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ò¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹Ö¼Ô¤Î³Ø½¬¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥´¥¹¤Ï¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö¥°¥ëー¥×¤ÎÃÎ¸«¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢USCPA¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹Ö¼Ô¤Î¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ÆüËÜºß½»¹ç³Ê¼Ô¿ô¡ÊNASBAÄ´¤Ù¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¡Ê¥¢¥Ó¥¿¥¹¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¡Ë¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Î¿ôÃÍ¤ò¸µ¤Ë»»½Ð
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥×¥í¥´¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤ÇUSCPA¹ç³Ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/15102/table/267_1_2c63569f99b4243db5c4b0551386481c.jpg?v=202601230251 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥´¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥¸¥ç¥Ö¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë4,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸¦½¤Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢CEFR¤Ë½àµò¤·¤¿¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÖPROGOS(R)¡×¤ò1,000°Ê¾å¤Î´ë¶È¡¢ÁÈ¿¥¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-27-8 µþ¥»¥é¸¶½É¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚ²¼ Í´°ì¡¡
URL: https://www.progos.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤ÎÉ¾²Á¡¦°éÀ®
