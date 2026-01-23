¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×²ò¾Ã¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¾Ú»ö¶È¡¡¡Ø¥ß¥é¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ü¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¸òÄÌ¥¯¥ëー¡Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë¸þ¤±Âç¿ÃÇ§Äê¹Ö½¬¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÀÅÅ´¥¿¥¯¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:º¬Íè¹¸»Ê)¡¢Community Mobility³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: Â¼À¥ÌÐ¹â¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×²ò¾Ã¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥é¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ü¡Ù(https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000441.html)¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ö½¬²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«²ÈÍÑÍ½þ±¿Á÷Âç¿ÃÇ§Äê¹Ö½¬¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö½¬¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤è¤ëÃÏ°è½»Ì±¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÃÏ°è¸òÄÌ¥¯¥ëー¡Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë¸þ¤±Âç¿ÃÇ§Äê¹Ö½¬²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÌÜÅª¡Û
¡¡¡ØÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤è¤ëÃÏ°è½»Ì±¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥ß¥é¥¤¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¥¯¥ëー¡Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
ÃÏ°è¸òÄÌ¥¯¥ëー¡Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë¸þ¤±Âç¿ÃÇ§Äê¹Ö½¬²ñ
¡ÚÆüÄø¡Û
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡13:00～17:00
2·î 1Æü ¡ÊÆü¡Ë¡¡13:00～17:00¡¡
2·î 6Æü ¡Ê¶â¡Ë 13:00～17:00¡¡
2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡13:00～17:00
¡Ê¢¨³Æ²ó¤Î¤ª¿½¹þ¤Ï³ÆÆü¤Î3ÆüÁ°¤Î17»þ¤¬ÄùÀÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
£±. ²¼ÅÄ»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´ÛÂè2¾®²ñµÄ¼¼
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ
£². ²¼ÅÄ»ÔÎ©Ãæ±û¸øÌ±´ÛÃæ²ñµÄ¼¼
2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
Äê°÷¡§³Æ²ó£¶Ì¾¡¡¢¨±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÄê°÷¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÂÐ¾Ý¡§ÃÏ°è½»Ì±¡ÊÃÏÊý¤Ëºß½»¡¦ºß¿¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¡Ê¤½¤ÎÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎÂ¿¶È¡ÊÊ£¶È¡Ë¼ÂÁ©¼ÔÅù
¿½¹þ¡§²¼µURL¤«¤é±þÊç
¡ÊURL¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR5GJMl3hnvWPiJXiYCd0JFZi9YVyPcgH5K_9ucaF4EzlUkw/viewform¡Ë
ÆÃµ»ö¹à£±.¡§ËÜ¹Ö½¬¤Ï¿Íºâ°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢»ö¶È¤Î³«»Ï¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃµ»ö¹à£².¡§ËÜ¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«²ÈÍÑÍ½þ±¿Á÷»ö¶È¤Ë¤â»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£