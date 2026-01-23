³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜºê ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î23Æü³«ºÅ¤ÎÆ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò²ñ·èµÄ¤Ë¤Æ¡¢AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict(https://nttsportict.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼¡¡ÀµÉÒ¡¢°Ê²¼¡ÖNTTSportict¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄDX¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤äBMXÅù¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¶½¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤äÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ÇÁüÇÛ¿®¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö361¡ë(https://361sports.jp/)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¤ò¥°¥ëー¥×Æâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢NTTSportict¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁü¤Î¼«Æ°»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹âÅÙ²½¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È´ðÈ×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´Þ¤à¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¼«¼£ÂÎDX¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·ÈÆâÍÆ
¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤ÈNTTSportict¤Ï°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËAI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»£±Æ¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¤Î¶¦Æ±¿ä¿Ê
¡Ê£²¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
¡Ê£³¡ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢»ÜÀßÍø³èÍÑÅù¡Ë¤Î¶¦Æ±Äó°Æ¤ª¤è¤Ó¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¼Â»Ü
¡Ê£´¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁü¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó»ëÄ°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÏ¢·È»Üºö¤Î¶¦Æ±Å¸³«
¡Ê£µ¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢Î¾¼Ò¤¬¹ç°Õ¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¡¦¿ä¿Ê
¤³¤ì¤é¤ÎËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. ¥¹¥Ýー¥ÄDXÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
NTTSportict¤¬Í¤¹¤ëAI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁü¤Î¼«Æ°»£±Æ¡¦ÇÛ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÊªÈÎ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÏ¢·ÈÅù¤ò´Þ¤à¥¹¥Ýー¥ÄDXÎÎ°è¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¿³Ñ²½¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£². ¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´Þ¤à¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å
¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁüÇÛ¿®¤ä¼«Æ°ÊÔ½¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»¼Ô¡¢´ÑÀï¼Ô¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Üºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³. ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤è¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½
NTTSportict¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥¹¥Ýー¥ÄDX¤ÎÃÎ¸«¤ª¤è¤Ó¼ÂÀÓ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼çºÅ¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä»Üºö¤Ø¤Î»²²èµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÏ¢·È¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÊªÎ®¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤«¤é²·Çä¡¦¾®Çä¡¦EC±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸³«»Ù±ç¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤¬»ý¤ÄÀìÌçÀ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤ä»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×
https://www.jelly-beans-group.co.jp/
IR¡¦¹ÊóÃ´Åö
https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/