¡ÈFIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¡ÉÂè»°ÃÆ¡ª¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µー¡¦´ä±Ê¾¡Î¼Áª¼ê¡¢Ëå¡¦Í£²ÀÁª¼ê½¢Ç¤¼°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖFIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¡× ·»¡¦´ä±Ê¾¡Î¼ Áª¼ê¡Êº¸¡ËËå¡¦Í£²ÀÁª¼ê¡Ê±¦¡ËÅö¼ÒÉû¼ÒÄ¹ Ãæ¿¹Í¦¼ù¡ÊÃæ±û¡Ë
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë16:30～
²ñ¡¡¾ì¡§FIT-EASY´ôÉìËÜÁãÅ¹¡¡¢©501-0406 ´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô»°¶¶1ÃúÌÜ40
½Ð ÀÊ ¼Ô¡§´ä±Ê¾¡Î¼ Áª¼ê¡¢Ëå¡¦Í£²ÀÁª¼ê
¡¡¡¡¡¡¡¡ Åö¼Ò ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¦Ãæ¿¹Í¦¼ù
¡¡½¢Ç¤¼°¤Ç¤Ï¡¢´ä±Ê·»Ëå¤¬Ä¾¶á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Î¼ÂÀÓÊó¹ð¤äÆüº¢¤ÎÅö¥¯¥é¥Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åö¼Ò¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¦Ãæ¿¹Í¦¼ù¤è¤ê°Ñ¾ü¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³èÆ°¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤äÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë·»¡¦¾¡Î¼Áª¼ê
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¨¥ê¥¢¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢´ä±Ê·»Ëå¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ä¥¹¥Ñー¥ê¥ó¥°¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ô¤¤½³¤ê¤È½Å¸ü¤ÊÂÇ·â²»¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢´Ö¶á¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¶ËÉ¤Ï¡¢Æ®»Ö¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼°Åµ¤òºÌ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Ò¤ÈËë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ä±Ê·»Ëå¤Ë¤è¤ë ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡Ê¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿Åö¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーAi¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¾¡Î¼Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¶¥µ»¤Ë³è¤«¤»¤ë¸ª¼þ¤ê¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¢Í£²ÀÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¸Ô´ØÀá¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬Â³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´ä±Ê·»Ëå¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦¿çÌ²¡×¤òAI¤¬²òÀÏ¤¹¤ë¡ÖAI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢FIT-EASY¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿AI´éÇ§¾ÚÂÎÁÈÀ®·×¤òÂÎ¸³¤·¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂÎ»éËÃÎ¨¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¡£ÂÎ½Å¡Ê¸ºÎÌ¡Ë¤äÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤»¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¬Äê·ë²Ì¤Ï¥¢¥×¥ê¤ËÂ¨»þÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤¬¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÀâÌÀ¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ò¡Ö¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ñ¥ïー¥×¥ìー¥È¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤È¸ú²Ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®¤µ¤ì¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¼ÂÁ©»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È¤Î·Á¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ì¥Ã¥¹¥ó
AI´éÇ§¾ÚÂÎÁÈÀ®·×¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤ë´ä±Ê·»Ëå
¢¡¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µー¡¦´ä±Ê¾¡Î¼Áª¼ê¡¢Í£²ÀÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¦·»¡§¾¡Î¼Áª¼ê 2004Ç¯6·î11Æü 21ºÐ¡¡ÃæµþÂç³Ø3Ç¯
¡¦Ëå¡§Í£²ÀÁª¼ê 2007Ç¯7·î26Æü 18ºÐ¡¡Âç³ÀÆüÂç¹â¹»3Ç¯
¡¦½Ð¿ÈÃÏ¡§´ôÉì¸©ÍÜÏ·Ä®¡¡¡¦½êÂ°¥¸¥à¡§OISHI GYM¡¡¡¦½êÂ°ÃÄÂÎ¡§RISE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨1·î23Æü¸½ºß
¢¡¡ÖFIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢´ä±Ê¾¡Î¼Áª¼ê¡¦Í£²ÀÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë»î¹çÃå¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡¢¥¬¥¦¥ó¤ËÅö¼Ò¤Î¥í¥´¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¾Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ240°Ê¾å¤ÎÅö¥¯¥é¥Ö¤Î»ÜÀßÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢Æüº¢¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥µ»¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤ä¿åÁÇ¥ëー¥à¡¢¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¾Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡FIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È ´ä±Ê·»Ëå ¥³¥á¥ó¥È
·»¡¦¾¡Î¼Áª¼ê
¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢FIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ëå¡¦Í£²ÀÁª¼ê
¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤É¤ó¤É¤óÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢FIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¦Ãæ¿¹Í¦¼ù¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¸å¡¢·»Ëå2¿Í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡Éé¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤È°ì½ï¤ËÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ÆÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£FIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
º£¸å¡¢´ä±Ê·»Ëå¤Ë¤ÏFIT-EASY¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤òSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¡¢Åö¼Ò¤âÎ¾Áª¼ê¤Î³èÌö¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー ²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©500-8034´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÄ®»°ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ1
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§1,356,005,125±ß
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¡¢´ë²è¡¢FCÅ¸³«»ö¶È
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§304Ì¾ ¢¨2025Ç¯10·î1Æü¸½ºß
Å¹¡¡ÊÞ¡¡¿ô¡§247Å¹ÊÞ ¢¨2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß
U¡¡ R¡¡ L ¡§https://fiteasy.jp/¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ë
https://fiteasy.co.jp/¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë