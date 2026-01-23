Mastercard Economics Institute 2026 Outlook
Mastercard Economics Institute(https://www.mastercardservices.com/en/resources/economics-institute)¡ÊMastercard·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡§MEI¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¡ÖEconomic Outlook 2026(https://www.mastercardservices.com/en/advisors/economic-consulting/insights/economic-outlook-2026?campaign_id=701UH00000h8e17YAA&channel=pr&cmp=apacpress)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤¬´ØÀÇ¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¡¢AIÅê»ñ¤Î²ÃÂ®¡¢¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ï³µ¤Í°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¿ä·×ÃÍ3.2¡ó¤«¤é¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¤·¡¢3.1¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈMEI¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MEI¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯»É·ãºö¤äAI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤ÏÀ®Ä¹¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬°ìÉô¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯ºö±¿±Ä¤äÀ®Ä¹¤Î»ýÂ³À¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê¡¢ËÇ°×¤äÀ¸»º¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ä¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÕÉ÷¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢MEI¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï2026Ç¯¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î´ËÏÂ¤ä¶âÍ»À¯ºö¤Î²¼»Ù¤¨¡¢¼Â¼Á½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤¬²È·×´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄêÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ïº£¸å¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Î¹¹Ô¤ä¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢Î¹¹ÔÊ¬Ìî¤Ï°ú¤Â³¤ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Mastercard¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥ó»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦ËÇ°×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝ¾¦¼è°ú¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿²óÉüÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸«ÄÌ¤·¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2026Ç¯¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÇ°×¹½Â¤¤ÎºÆÊÔ¤äµ»½Ñ³×¿·¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í·ÐºÑ¤Î´Ä¶¤¬Ãå¼Â¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ðÁÃÅª¤Ê¼ûÍ×Æ°¸þ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
2026Ç¯¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¼çÍ×¤Ê·ÐºÑÍ×°ø
¢£ËÇ°×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡§¿·¤¿¤Ê¥ëー¥È¡¢¿·¤¿¤Ê¸½¼Â
2025Ç¯¤Î´ØÀÇ²þÄê¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦¤ÎËÇ°×¹½Â¤¤Ï°ú¤Â³¤ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢½ÐÀè¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ¤«¤éÄã²Á³Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯Í¢Æþ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤Î¾å¾º¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤äÆî¥¢¥¸¥¢¤Î°ìÉô¤ÎÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ä³¤³°¼ûÍ×¤ÎÆß²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤ÈÀ¯ºö¡§¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÎÇÈ
MEI¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤ÈÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿ºâÀ¯»Ù±ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MEI¤Î¡ÖAI»Ù½Ð»Ø¿ô¡×¤«¤é¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Ç¡¢´ë¶È¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ÇAI¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥Ï¥Ö¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ¯ºö¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£Î¹¹ÔÆ°¸þ¡§ÂÎ¸³¤¬·ÐºÑ¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤à
Î¹¹Ô¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ¤Î¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤äASEAN¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤¬Àµ¾ï²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢°èÆâÎ¹¹Ô¤â¡¢¥â¥Î¤è¤êÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤òÇØ·Ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ì¥¸¥ãー¤äÂÎ¸³·¿»Ù½Ð¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤ÎÄì·ø¤µ¤È¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î·ÐºÑÍ½ÁÛ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î2026Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°è¤´¤È¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñÆ°¸þ¤Î¹¤¬¤ê¤äÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢4.5¡óÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¥¢¥¸¥¢¤Ï°ú¤Â³¤ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï6.6¡óÀ®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿²óÉü´ðÄ´¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ASEAN¼çÍ×5¥«¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¿¥¤¤Ï¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤Î´ËÏÂ¤ä¶âÍøÄã²¼¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢²È·×»Ù½Ð¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³·¿¾ÃÈñ¤¬²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î¿ÊÅ¸¤¬¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëËÇ°×´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç·ÐºÑ¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¹â¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î·ÐºÑÍ½ÁÛ
ÆüËÜ¤Ï¡¢¼Â¼Á½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤È²È·×¤Î¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î²þÁ±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÄÂ¶â¼çÆ³¤Î¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï1.0¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤ÈÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿ºâÀ¯Á¼ÃÖ¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢°ìÄêÄøÅÙ´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ÏÁí¤¸¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÇ°×¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä´ØÀÇ°µÎÏ¤ÎÄ¹´ü²½¡¢³°Åª¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤Î³Êº¹¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¶ÉÌÌ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ëÎÏ¤¬¡¢À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
MEI¤Î¡ÖEconomic Outlook 2026(https://www.mastercardservices.com/en/advisors/economic-consulting/insights/economic-outlook-2026?campaign_id=701UH00000h8e17YAA&channel=pr&cmp=apacpress)¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Î12»Ô¾ì[1]¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢Mastercard¤Î½¸·×¡¦Æ¿Ì¾²½¤µ¤ì¤¿¼è°ú¥Çー¥¿¤ä¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ò¿ä·×¤¹¤ëMEIÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MEI¤Ë¤è¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.mastercardservices.com/en/resources/economics-institute)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Mastercard Economics Institute¡ÊMastercard·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mastercard Economics Institute(https://www.mastercardservices.com/en/resources/economics-institute)¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤ÈMastercard¤ÎÆÈ¼«¥Çー¥¿»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î·ÐºÑÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¡¢¾®Çä¡¦Î¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¡¦À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä·ÐºÑ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Mastercard Economics Institute¤Ï¡¢¥½ー¥È ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥× ¥·¥êー¥º(https://www.mastercardservices.com/en/resources/economics-institute)¤ä¡¢Mastercard¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÀ½ÉÊ·²(https://www.mastercardservices.com/en/advisors/economics)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[1]¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢, ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å, Ãæ¹ñ, ¥¤¥ó¥É, ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢, ÆüËÜ, ¥Þ¥ìー¥·¥¢, ¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É, ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½ôÅç, ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë, ¥¹¥ê¥é¥ó¥«, ¥¿¥¤