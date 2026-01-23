¶¦ÁÏ¤Ç¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£Â¿¶È¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ¡×¤¬2026Ç¯¤Î¶¦ÁÏ¥á¥ó¥Ðー¤òÊç½¸³«»Ï
½ÕÆü°æÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ÕÆü°æÂç²ð¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ¡ÊÎ¬¾Î¡§¤ª¤«¥µ¥Þ¡Ë¡×¤Î¶¦ÁÏ¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¥µ¥Þ¤Ï¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°¦ÃÎ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê³Ø¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÄÌÇ¯¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï2023Ç¯¤Î12¼Ò¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï46¼Ò¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¶¦ÁÏ¤·¤¿27¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í1,308Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÏÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î²ÝÂê--»×¹ÍÎÏ¡¦È¯ÁÛÎÏ¡¦¶¦ÁÏÎÏ¡¦IT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å--¤ò¡¢¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸Ã»´ü´Ö¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î3Æü(ÌÚ)¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«Áí³ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë2025¥ê¥¿ー¥ó¥º(https://www.youtube.com/watch?v=8ti-j0DZVr8)¡×³«²ñ»þ¤ÎÍÍ»Ò
2026Ç¯¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¿Íºà¤ÎÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤Î3¤Ä¤Î»Å³Ý¤±
Google¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤Î¸¡º÷¿ô¤Ï¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÇÌó6ÇÜ¤Ë¿Ä¹¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÏÉ¬Í×À¤â´Ø¿´¤â¹â¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤¦¤Þ¤¯¶¨Æ¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¥¹¥¥ë¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê³Ø¤Ó¤ò²áµî3Ç¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢»²²è¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â¾¼Ò¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡Ê¢¨1¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¸þ¤±¡§¹©ºî¤Ê¤ÉÄ¾¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ô
¿Æ»Ò¸þ¤±¡§ÌµÇÀÌô¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÇÀ¾ì¤Ç¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤â
Âç¿Í¸þ¤±¡§Âç¹¥É¾¤Î²ñµÄEXPO¤Ï¡¢²Æ°Ê¹ß¤â·ÑÂ³³«ºÅÃæ
Âç¿Í¸þ¤±¡§¸Þ´¶¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËèÇ¯ËþÀÊ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê
¿´ÍýÅª¤Ê°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¡ÖÂ¾Î®»î¹ç¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¥¹¥¥ë¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤Î2026Ç¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë»×ÁÛ¤äÊ¸²½¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¶¦ÁÏ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§96¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¥µ¥Þ¤È¤Ï¡©¡×¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ 2025 Áí³ç¥àー¥Óー¤ò¡¢1·î24Æü(ÅÚ)～½ÕÆü°æÀ½²Û¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E8%A3%BD%E8%8F%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE)¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
¢¨2¡§ÉðÆ»ÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÎ®ÇÉ¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×¤Î°Õ¡£¤ª¤«¥µ¥Þ¤Ç¤Ï»ö¶Èµ¬ÌÏ¡¦¶È¼ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¾ì¤ò»Ø¤¹¡£
1. Ìò°÷ÌÌÃÌ¤ÎÉ¬¿Ü²½¤Ç¼ÒÆâ¸ÉÎ©²½¤òËÉ»ß
Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÁ´Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ÇÉ¬¿Ü²½¡£¤ª¤«¥µ¥ÞÃ´Åö¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«¼ÒÆâ¤Ç¡ÖËÜ¶È¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÉÎ©¤¹¤ë¥±ー¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬¤ª¤«¥µ¥Þ¤ÎÍýÇ°¤òÍý²ò¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
2. ¡Ö3¼Ò¶¦ºÅ¡×¤Ë¤è¤ëÂ¾Î®»î¹ç¤Ç¼çÂÎÀ¤òÃÃ¤¨¤ë
ÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¡¢°Û¶È¼ï3¼Ò°Ê¾å¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡£¤µ¤é¤ËSlack¡¦Notion¡¦AI¤ò¶î»È¤·¡¢¼«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¶¨¶È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¡£
3. ¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤ÊÝ·ò¼¼¡×¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç
Ëè½µ²ÐÍËÃë¡¦ÌÚÍËÌë¤Ë³«Àß¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÃÀÞ¤òËÉ¤°¡£¡Ö´î¤Ð¤»¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤«¡×¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë½¬´·¤¬¿È¤ËÃå¤¯¡£
2025Ç¯¶¦ºÅ´ë¶È¤ÎÀ¼¡§Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê³°Éô¸¦½¤¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤À®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ä±¿±Ä¤Î¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔËÜ¼Ò¤Î¥áー¥«ー¡Ë
¡Ö»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Áý¤¨¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ç³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î·Ð¸³¤¬Í°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔËÜ¼Ò¤Î¥áー¥«ー¡Ë
¡Ö¼Ò³°Ï¢·È¤«¤é¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×
¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔËÜ¼Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹±¿ÍÑ´ë¶È¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï½ÕÆü°æÀ½²Û¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E8%A3%BD%E8%8F%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE)¤Ë¤Æ1·î24Æü(ÅÚ)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë96¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¥µ¥Þ¤È¤Ï¡©¡×¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ 2025 Áí³ç¥àー¥Óー¤ò»²¾È¡£
¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë¡§3Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¿ä°Ü
1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡õÂÐÌÌ¤Ç³«ºÅ¡Ë
¡Ú´ë²èÎÏ¤òËá¤¯¡Û
- ¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ÎÎÉ¤·°¤·È½ÃÇ´ð½à
- ¡Ö´î¤Ð¤»¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÎÀßÄê
-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¹¥È¡Ê´ë¶È¸«³Ø¥Ä¥¢ーÊ»Àß¡Ë
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁª¹Í²ñ¡Ê20´ë²è¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡Ë
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¸¦Ëá²ñ¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¡Ë
¡Ú¼Â¹ÔÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡Û
- ÃÊ¼è¤êÎÏ¹ÖºÂ
- »Ê²ñÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
- ½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡ÚÈ¯¿®ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Û
- ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ºîÀ®ÀâÌÀ²ñ
- SNS¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´ðÁÃ
- Canva¥Ð¥Êー²èÁü¤Îºî¤êÊý
¡Ú¥Äー¥ë³èÍÑ¡Û
- Slack¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É
- Notion³èÍÑ½Ñ
¡Ú¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¼¡¤Ø¡Û
- ¼«¼Ò¤Ø¤ÎÊó¹ðÊýË¡
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¼ºÇÔ»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö
¡Ú¿·Àß¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
- ¡ÖÅÐÃÅ¼Â¸³¼¼¡×¡§¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¹ÖºÂ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ãç´Ö¤ÈËá¤¹ç¤¦¾ì
- ¡ÖÊü²Ý¸å¥é¥¸¥ª¡×¡§½©¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È´ë²è¤ÇÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë
¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ 2026 Êç½¸Í×¹à
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
³èÆ°´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î～2027Ç¯1·î¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î31Æü¡Ê·î¡Ë
»²²è·ÁÂÖ¡§
- Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ðー¡§150,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë～
- ¸Ä¿Í¥µ¥Ýー¥¿ー¡§30,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
- ³ØÀ¸¥µ¥Ýー¥¿ー¡§11,100±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¼ç¤Ê³èÆ°¡§
- 2/27¡Ê¶â¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÂçº©¿Æ²ñ
- 4/20¡Ê·î¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁª¹Í²ñ
- 5/19¡Ê²Ð¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¸¦Ëá²ñ
- 7～8·î ¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖ¡Ê°¦ÃÎ¸©Æâ³Æ½ê¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß
https://translucent-talk-44c.notion.site/okasama2026
¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§https://www.kasugai.co.jp/aichi_summerschool/
¢¡Áí³çµ»ö¡§¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ¡×¤¬³ð¤¨¤ë ¿·¤·¤¤´ë¶È¶¦ÁÏ¤Î¥«¥¿¥Á～»Å³Ý¿Í¤¬¸ì¤ë¡£46¼Ò¤¬¸ª¤òÁÈ¤àÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¼Ò²ñ¼Â¸³¤È¤Ï～
https://www.kasugai.co.jp/okashifreak/okasama2025summary/
¢¡Áí³ç¥àー¥Óー¡§96¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¥µ¥Þ¤È¤Ï¡©¡×¤ª¤«¤·¤Ê¥µ¥Þー¥¹¥¯ー¥ë in °¦ÃÎ 2025 Áí³ç¥àー¥Óー¡§½ÕÆü°æÀ½²Û¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E8%A3%BD%E8%8F%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE)¤Ë¤Æ1·î24Æü(ÅÚ)¸ø³«
Â¾¤Ë¤â³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤ò½ÕÆü°æÀ½²Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.kasugai.co.jp/okashifreak/)¤Ë·ÇºÜÃæ¡£
½ÕÆü°æÀ½²Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1928Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥°¥ß¡¢¥é¥à¥Í¡¢¤³¤ó¤Ú¤¤¤È¤¦¡¢Æ¦²Û»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë²Û»Ò¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Î¤É¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ø¥¥·¥ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥ë¥¯¤Î¹ñ¡Ù¡¢¡Ø¹õ¤¢¤á¡Ù¡¢¡Ø¤Ä¤Ö¥°¥ß¡Ù¡¢¡Ø¥°¥êー¥óÆ¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÍýÇ°¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤ª²Û»Òºî¤ê¡×¡£
¡ãÇ§¾Ú¼èÆÀ¡ä
¹ñºÝµ¬³Ê¤Î¿©ÉÊ°ÂÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFSSC22000¡×
ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖISO9001¡×
¸ø¼°HP¡§https://www.kasugai.co.jp/