È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ ÅØ¡¢°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿ËÌÀî ¿Ê »á¡ÊµþÅÔÂç³Ø Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¢¹âÅù¸¦µæ±¡ÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Ë¤Î¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é²ñ¤ò¶¦ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî¶µ¼ø¤¬³«È¯¤·¤¿³×¿·ÅªºàÎÁ¡ÖÂ¿¹¦À¶âÂ°ºøÂÎ¡ÊMOF¡Ë¡×¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é >>>https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2026/01/post_994.html
³«ºÅ³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ËÌÀî¿Ê ÆÃÊÌ¶µ¼ø 2025Ç¯¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é
- ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë 12:00 ～ 13:45¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
- ³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊYouTube LiveÇÛ¿®¡Ë
- ¼çºÅ¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¸¦µæ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄ£¡ÊBRIN¡Ë
- ¶¦ºÅ¡§µþÅÔÂç³Ø·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæÉô¡Ê·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡¡Ë¡¢µþÅÔÂç³Ø¹âÅù¸¦µæ±¡ Êª¼Á-ºÙË¦Åý¹ç¥·¥¹¥Æ¥àµòÅÀ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Atomis¡¢È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
- ÅÐÃÅ¼Ô¡§ËÌÀî ¿Ê »á¡ÊµþÅÔÂç³Ø Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹ / 2025Ç¯¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡¢Prof. Arif Satria¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢BRINÄ¹´±¡Ë Â¾
- ¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¿½¤·¹þ¤ß¡§ËÜ¹Ö±é²ñ¤Î¾ÜºÙ³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó»ëÄ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Êhttps://www.kyoto-u.ac.jp/ja/event/2026-01-20¡Ë
- ¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00
¶¦ºÅ¤ÎÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2022Ç¯¤è¤êËÌÀî¶µ¼ø¤¬²Ê³Ø¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAtomis¡Ê°Ê²¼¡¢Atomis¼Ò¡Ë¤È¶¨Æ¯¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÎ®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¶µ¼ø¤¬È¯¸«¡¦³«È¯¤·¤¿³×¿·ÅªºàÎÁ¡ÖPCP/MOF¡ÊÂ¿¹¦ÀÇÛ°Ì¹âÊ¬»Ò¡Ë¡×¤Ï¡¢Atomis¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¹¥Þー¥È¹â°µ¥¬¥¹ÍÆ´ï¡ØCubiTan(R)¡Ù¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¥¬¥¹¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÈÂ¡¦ÃùÂ¢¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²þÁ±¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÈAtomis¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¸¦µæ³×¿·Ä£¡ÊBRIN¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿»°¼Ô´Ö¤Ç¤ÎMOU¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎËÌÀî¶µ¼ø¤Î¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢ËÜµ»½Ñ¤¬À¤³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÏËÜµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÃ´¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜµÇ°¹Ö±é²ñ¤ò¶¦ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
