¡Ö¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ìinÆó»Ò¶ÌÀî¡×½ÐÅ¹Å¹ÊÞ·èÄê¡ª2/13(¶â)～15Æü(Æü)¤ËÆó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¡ª

¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì in Æó»Ò¶ÌÀî¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ËÅìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç½é³«ºÅ¤·¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó3Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥Õー¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î½ÐÅ¹Å¹ÊÞÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê25Å¹ÊÞ¡Ë¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡×³«ºÅ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à½Ö´Ö¡¢
°ì¿Í¤Ç¤Û¤Ã¤È¿´¤¬°Â¤é¤°»þ´Ö¡¢
º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì£¤Ë¶Ã¤¯ÂÎ¸³-¡£
¡Ö¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤È¿©¤Ù¼ê¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê´¶Æ°¤ÈË¤«¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¡ª¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎÌ£¤«¤éº£¤Þ¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÇ½Ü¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê°ïÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÏÂÍÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¿Íµ¤Å¹¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÁ´¹ñ¤´ÅöÃÏ¤ª¤ä¤Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙÂè5²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÏÂ²Û»Ò»Ê¤¤¤Å¤ß¤ä¡×¤Î¹õ¤«¤ê¤ó¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ñ¥ó¤Îº×Åµ¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡Ö¥¹¥³ー¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¹ÔÎóÅ¹¡ÖLycka¡×¡Ö¥¹¥³ー¥óÀìÌçÅ¹ famfam¡×¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÁÅýÅª¥¹¥¤ー¥Ä¥Þ¥é¥µ¥À¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¹¥£ー¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¿Íµ¤¤òÍÊ¤¹¤ëÂ¢Á°¤Î¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡×¤Ê¤É¡ÄÃíÌÜ¤Î»²²ÃÅ¹¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î½é½ÐÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢NHK¡ÖÌë¥É¥é¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤ò´ØÅì½é½ÐÅ¹¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¸¦µæ½ê Unite¡×¤Ê¤É¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ä½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«ÈþÃµ¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°Instagram¡Ê@OYATSU_ICHIBA¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡Ù¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²²ÃÅ¹ÊÞ¡¡¡Ê¡ú¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì_½é½ÐÅ¹¡Ë
¡¦º´Æ£ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¡Ë
¡ú¥ì¥â¥ó¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¥ì¥¾¥ó¥Çー¥È¥ëËÜÈ¬È¨¡ÊÀéÍÕ¡¦»ÔÀî¡Ë
¡ú¥¢¥È¥ß¥è¥½¥ï¥« ¡ÊÂ¢Á°Å¹¡Ë¡ÊÅìµþ¡¦Â¢Á°¡Ë
¡úCacao Husk Project¡ÊÅìµþ¡¦Ä»±Û¡Ë
¡¦¶Ì±ÑÆ²¡ÊÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ë
¡¦èÁ²ÖÆ²¡ÊÅìµþ¡¦»°Âë¡Ë
¡¦KURAMAE CANNELE¡ÊÅìµþ¡¦ÂæÅì¡Ë
¡ú¥¿¥ë¥È¥êー¥¢¥ë¥Ùー¥ë¡ÊÅìµþ¡¦Áã³û¡Ë
¡úbake & coffee taik¡ÊÅìµþ¡¦»°ÅÄ¡Ë
¡ú¤Þ¤¡ー¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤ª¤¦¤Á¡ÊÅìµþ¡¦ÉÜÃæ¡Ë
¡úMAMEINU KOTARO¤ÎÆ¦²°¤µ¤ó¡ÊÅìµþ¡¦ÀÖºä¡Ë
¡úKINTOMEAL¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦¾®ÅÄ¸¶¡Ë
¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¹¥£ー¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡ú¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥öºê¡Ë
¡¦ÏÂ²Û»Ò»Ê¤¤¤Å¤ß¤ä¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¡Ë
¡úÅì³¤ÇÀ»º¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥Îー¡ÊÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¡Ë
¡úÝ¦Ý¨¤È¥é¥¯¥À¡ÊÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ¡Ë
¡¦¥¹¥³ー¥óÀìÌçÅ¹ famfam¡Ê´ôÉì¡¦Â¿¼£¸«¡Ë
¡¦Âç¿Ü¤¦¤¤¤í¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë
¡¦Lycka¡Ê°¦ÃÎ¡¦´¢Ã«¡Ë
¡¦UCHU wagashi¡ÊµþÅÔ¡¦¾åµþ¡Ë
¡úµþ¥Þ¥«¥í¥ó¡ÊµþÅÔ¡¦²¼µþ¡Ë
¡ú¥¹¥¤ー¥Ä¸¦µæ½ê Unite¡ÊÂçºå¡¦½»µÈ¡Ë
¡¦Room:105¡Ê»³¸ý¡¦²¼´Ø¡Ë
¡¦WERKA¡ÊÄÌÈÎ¡Ë
¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì in Æó»Ò¶ÌÀî¡Ù
¢£³«ºÅÆü¡¡ 2025Ç¯2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～15Æü(Æü) ·×3Æü´Ö
¢£²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¡¥¬¥ì¥ê¥¢
¡Ê¢©158-0094 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1¡¡Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡Ë
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢ ¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ ¡¡ÌµÎÁ
¢£¼çºÅ ¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
公式サイト:https://oyatsu-ichiba.jp/
公式Instagram:https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba