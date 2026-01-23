¡Ú1/30(¶â)¿½¹þÄùÀÚ¡Û·§ËÜ¸©Å·ÁðÃÏ°è¿¹ÎÓÁÈ¹ç½êÂ°¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤ò£³¿ÍÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00313386/index.html
¡»¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
»ÔÍÎÓ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¢Å·Áð»Ô·¿¾®µ¬ÌÏÎÓ¶È¡Ê¼«È²·¿ÎÓ¶È¡Ë¤Î¹½ÃÛ
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÊç½¸Í×¹à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00313386/index.html)
¡»¶ÈÌ³³µÍ×
¡ý¼«È²·¿ÎÓ¶È¤Î¹½ÃÛµÚ¤ÓÉáµÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³
(1) ¼«È²·¿ÎÓ¶Èµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ
(2) ¿¹ÎÓÀ°È÷¶ÈÌ³
(3) ÌÚ°éÅù¤ÎÉáµÚ³èÆ°
¡»¶ÐÌ³¾ì½ê
Å·ÁðÃÏ°è¿¹ÎÓÁÈ¹çËÜ½ê¡Ê½»½ê¡§·§ËÜ¸©Å·Áð»ÔÆï±ºÄ®9946-1¡Ë
¡Ê´ë¶ÈÇÉ¸¯¸¦½¤·¿ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¡Ë
¡»¸ÛÍÑ·ÁÂÖ
Àµ¼Ò°÷
¡ûÇ¤ÍÑ´ü´Ö
ÎáÏÂ£¸Ç¯£´·î£±Æü¤«¤éÎáÏÂ£¹Ç¯£³·î31Æü¤Þ¤Ç
¡ÊºÇÂç£³Ç¯¤Þ¤Ç¹¹¿·²Ä¡Ë
¡»¶ÐÌ³»þ´Ö
½µ29»þ´Ö¡¡·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤Î½µ£´Æü
¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÐÌ³Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÎÍÑ¸å·èÄê¤·¤Þ¤¹¡Ë
£¸»þ10Ê¬¤«¤é17»þ00Ê¬¤Î´Ö¤ÇÄ´À°
¡ÊµÙ·Æ»þ´Ö¡§12»þ00Ê¬¤«¤é13»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡ûÊó½·¡Ê·î³Û¡Ë
265,000±ß
¡û¼êÅöÅù
ÄÌ¶Ð¼êÅö
¡û¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö
ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î16Æü¤«¤éÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î30Æü¤Þ¤Ç
¡ÊÍ¹Á÷¤Î¾ì¹ç¡¢É¬Ãå¡Ë
¢¡¾ÜºÙ¤ÏÄ¾²¼¤ÎÊç½¸Í×¹àPDF¥Çー¥¿¤Þ¤¿¤ÏÅ·Áð»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00313386/index.html)¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d142608-12-550f2af43ae2190327d8b7114912e34f.pdfÅ·Áð»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00313386/index.html
¢¡ºÎÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/142608/table/12_1_9035e02cd2528421c36b1f8516b13ee7.jpg?v=202601230251 ]
¡ûÅ·Áð»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷Åù¤Î³èÆ°¾õ¶·¡ÊÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î22Æü¸½ºß¡Ë
Å·Áð»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷16¿Í¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó»²²Ã¼Ô¤¬£³¿Í¤¬ÃÏ°è¶¨ÎÏ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(https://www.chiikiokoshi.org/amakusashi)
¢¡¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤È¤½¤Î¿Í¿ô
¡¦²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷·¿¶¨ÎÏÂâ°÷£¹¿Í
¡¦´ë¶ÈÇÉ¸¯¸¦½¤·¿¶¨ÎÏÂâ°÷£µ¿Í
¡¦¸Ä¿Í°ÑÂ÷·¿¶¨ÎÏÂâ°÷£²¿Í
¡¦µí¿¼¥é¥¤¥ÕÍ·³ØÀ¸¡ÊÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó»²²Ã¼Ô¡Ë£³¿Í(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000142608.html)
Å·Áð»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤Î³èÆ°Êó¹ð :
https://www.chiikiokoshi.org/amakusashi
¡Ê°ì¼Ò¡Ë¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¢¡½êÂ°Àè¤È¶ÈÌ³ÆâÍÆ[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/142608/table/12_2_d6ac662f0aa312d7b8feb2d0553296e4.jpg?v=202601230251 ]
¢¡¥á¥Ç¥£¥¢ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ê1¡Ë¤ß¤Ä¤Ð¤Á¥é¥¸¥ª¡ÊFM88.8MH£ú¡Ë
Ëè½µ²ÐÍËÆü13¡§30～15Ê¬ÄøÅÙ¡¡À¸ÊüÁ÷
¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¡×
(2)»ÔÀ¯¤À¤è¤êÅ·Áð¡ÊÎáÏÂ£¶Ç¯£¶·î¹æ～¡Ë
¶å½£¡¦»³¸ý¡¦²Æì°Ü½»¥Õ¥§¥¢¡ÖÊë¤é¥·¥´¥È2026¡×¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë(https://kyushuyamaguchiokinawa.hp.peraichi.com/)
Å·Áð»Ô¤Ï£²¤Ä¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë11»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþ¸òÄÌ²ñ´Û12³¬¡ÊÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ûー¥ë
¡Ú¼çºÅ¡Û¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢¡¦°Ü½»¸òÎ®¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJOIN-FURUSATO¡Ë
¶å½£¡¦»³¸ý¡¦²Æì°Ü½»¥Õ¥§¥¢¡ÖÊë¤é¥·¥´¥È2026¡×¥Ð¥Êー
¥Á¥é¥·É½ÌÌ
¥Á¥é¥·Î¢ÌÌ