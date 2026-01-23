¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¡¢·òÊÝÏ¢Ê¡²¬Ï¢¹ç²ñÊ¡²¬Éô²ñ ¿¦°÷¸¦½¤²ñ¤Ë¤Æ¡Ö·ò¹¯»Ù±ç¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä»±Û ¿µÆó¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÀÎÓ ´ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ(°Ê²¼¡¢¡Ö·òÊÝÏ¢¡×)Ê¡²¬Ï¢¹ç²ñÊ¡²¬Éô²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿¦°÷¸¦½¤²ñ¢¨1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯»Ù±ç¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤¿²ÃÆþ¼Ô»Ù±ç¤Î¼Á¤Î¹â¤áÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó¼ÂÁ©¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ·òÊÝÏ¢Ê¡²¬Ï¢¹ç²ñÊ¡²¬Éô²ñ¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î¿¦°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥»¥ß¥Êー
¢£¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î¿¦°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢²ÃÆþ¼Ô¤Î·ò¹¯»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤äÂÐ¿Í»Ù±ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¦°÷¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¡Ö»Ù±ç¤Î¼Á¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¡×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¢¨2¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¿©¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹ÔÆ°ÊÑÍÆ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ù±ç¼Ô¼«¿È¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë40～74ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê·ò¹¯¿Çºº¡ÊÄÌ¾Î¥á¥¿¥Ü·ò¿Ç¡Ë¡£¤½¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬Â¿¤¯´üÂÔ¤Ç¤¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Âè1Éô¡§»Ù±ç¼Ô¤Î·ò¹¯¤¬²ÃÆþ¼Ô»Ù±ç¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡Ê¹ÖµÁ¡Ë
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¡¦ÈèÏ«¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à¡×
¡¦»Ù±ç¼Ô¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹ÔÆ°ÊÑÍÆ»Ù±ç¤ÎÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÃÎ¸«
¡¦¿¦°÷¤Î·ò¹¯¤¬ÁÈ¿¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦ÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È
Âè2Éô¡§¿©¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê¹ÖµÁ¡Ë
¡¦¹ÔÆ°ÊÑÍÆÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿©¡×¤¬»ý¤ÄºÆ¸½À¤Î¹â¤µ
¡¦COM-B¥â¥Ç¥ë¢¨3¤òÍÑ¤¤¤¿¿©¹ÔÆ°¤ÎÊ¬ÀÏ
¡¦Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¡ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¡¦¼«¸Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë
¢¨3 ¹ÔÆ°¡ÊBehavior¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¡ÊCapability¡Ë¡¢µ¡²ñ¡ÊOpportunity¡Ë¡¢Æ°µ¡¡ÊMotivation¡Ë¤Î3Í×ÁÇ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
Âè3Éô¡§¼ÂÁ©¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¿©°é¡×¡Ê¥ïー¥¯¡Ë
¡¦¤Ê¤¼¡ÈÂç¿Í¤Î¿©°é¡É¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡¦ÌÀÆü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÎã
¡¦¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª³Ø¤Ó
¢£»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥´ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¡×¤ò¥´ー¥ë¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ëÅÀ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦²ÃÆþ¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤Î¿¼¤Þ¤ê
¡¦»Ù±ç¤ÎÀâÆÀÎÏ¸þ¾å
¡¦»Ù±ç¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½
¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³Åª¤Ë¤´Ç§¼±¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»Ù±ç¼Ô¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸þ¾å¡×¤ä¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎºÆ¸½À¸þ¾å¡×¤ËÌòÎ©¤Ä¥»¥ß¥Êー¡¦¸¦½¤¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿
¡¡¡¦ÌÀÆü¤«¤é¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢
¡¡¡¦¹ÔÆ°ÊÑÍÆ»Ù±ç¤Ë¤¹¤°»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡¡¡¦¿¦°÷¤Î·ò¹¯¤ÈÁÈ¿¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°»ëÅÀ
¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢·òÊÝ¤µ¤Þ¤Î¡Ö²ÃÆþ¼Ô»Ù±ç¤Î¶¯²½¡×¤ä¡Ö¿¦°÷¶µ°é¡×¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±ÍÍ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤Î¸¦½¤¥Æー¥Þ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://fitsplus.co.jp/contact
¢£¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤ÎÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀìÂ°¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤È¸¡ºº¿ôÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡×¤òMission¤Ë·Ç¤²¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ë¤¯¤¤¿©½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤è¤êÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÂå¹Ôµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¼Â»Ü¤äICTÌÌÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äÌô¶É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¶ÉÅù¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Éý¹¤¤ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬·ÑÂ³²ÄÇ½¤ÊÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤ÎÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://fitsplus.co.jp/health)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹ ³µÍ×(https://fitsplus.co.jp/profile)¡Û
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÀÎÓ ´ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ4-1-1 Åì·à¥Ó¥ë15³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢»ö¶È
¢¨¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥×¥é¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ³µÍ×(https://www.armg.jp/company/outline/)¡Û
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä»±Û ¿µÆó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2-1-1 ÃæÌÜ¹õGT¥¿¥ïー17³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È(¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢·ò¹¯·Ð±Ä»ö¶È)¡¢½¢¶È¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ö¶È(LTD»ö¶È¡¢Î¾Î©»Ù±ç»ö¶È)¡¢¥ê¥¹¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ó¥°»ö¶È