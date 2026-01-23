ÃÏ°è¤ÎÊõ¡ÖÊ¸²½ºâ¡×¤ò¼é¤ê¡¦³è¤«¤·¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ªË¶¶¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡Û
Ë¶¶»Ô¤Ë¤Ï»Ô»ØÄêÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë¡ÖË°³¤¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡ÊµÈÅÄÊ¸³Ú¡Ë¡×¡ÖÌ¶Ï¤È¬È¨µÜ¤Î¿À»öÁêËÐ¡×¤ä¡¢¡Ö¹ñ»ËÀ×¤ÎÇÏ±ÛÄ¹²ÐÄÍ¸ÅÊ¯·²¡×¡¢¡Ö¹ñÅ·Á³µÇ°Êª¤Î°±ÌÓ¼¾¸¶¡×¡¢¡Ö¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎË¶¶»Ô¸ø²ñÆ²¡×¡¢¡Ö¹ñ»ËÀ×¤Î±»¶¿°äÀ×¡×¤Ê¤ÉÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Äµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë°³¤¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡ÊµÈÅÄÊ¸³Ú¡Ë
Ì¶Ï¤È¬È¨µÜ¤Î¿À»öÁêËÐ
Ë¶¶»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢±óÂ¤Ç°±ÌÓ¼¾¸¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö»ÔÅÅ¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤¨¤ëË¶¶»Ô¸ø²ñÆ²¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸²½ºâ¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Ý»ý¡¦Â¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·Ñ¾µ¼Ô¤äÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Ø»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°±ÌÓ¼¾¸¶
¸ø²ñÆ²
¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½ºâ¤òÊÝÂ¸¡¦·Ñ¾µ¤·¡¢Ê¸²½ºâ¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ë¶¶»Ô¤ÏÊ¸²½ºâÊÝ¸î¤ÎÍýÇ°¤ÈÊý¸þÀ¡¢º£¸å¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼¨¤¹¡ÖË¶¶»ÔÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³èÍÑÃÏ°è·×²è¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Ê¸²½ºâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁ¾µ¤äÊý¸À¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢·×²è¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ ÎáÏÂ£·Ç¯£··î18 Æü¤Ë¡ÖË¶¶»ÔÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³èÍÑÃÏ°è·×²è¡×¤¬Ê¸²½Ä£¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î 21¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³èÍÑÃÏ°è·×²èÇ§ÄêµÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶»ÔÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³èÍÑÃÏ°è·×²èÇ§ÄêµÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ØÃÏ°è¤ÎÊõ¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò³è¤«¤¹Ì¤ÍèÁÏÂ¤～ÃÏ°èÁí¤¬¤«¤ê¤ÇÊ¸²½ºâ¤ò¼é¤ê¡¢³è¤«¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë～¡Ù
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î 21¡ÊÅÚ¡Ë13 »þ¤«¤é¡Ê³«¾ì 12 »þ¡Ë
¡Ú ²ñ ¡¡¾ì ¡Û Ë¶¶»Ô¸ø²ñÆ²¥Ûー¥ë¡ÊÄê°÷600Ì¾¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÅöÆü¼õÉÕÀèÃå½ç¡Ë
º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢»Ô»ØÄêÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë¡ÖË°³¤¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡ÊµÈÅÄÊ¸³Ú¡Ë ¡×¤È¡ÖÌ¶Ï¤È¬È¨µÜ¤Î¿À»öÁêËÐ¡×¤Î¾å±é¤ä¡¢¹Ö±é¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊõ¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·Ñ¾µ¡¢¤½¤Î³èÍÑ¤ò¤È¤ª¤·¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£Ë¶¶¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò¼é¤ê¡¦³è¤«¤·¡¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ë¶¶¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½ºâ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¡ÖÊ¸²½ºâ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë¶¶»ÔÆâ¤Î»ØÄêÅÐÏ¿Ê¸²½ºâ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª»û¤ä¿À¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¶¶»Ô¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¾®ÂëÌî¾ô¿å¾ì¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëË¶¶»Ô¾å¿åÆ»»ÜÀß¡Ê¹ñÅÐÏ¿Ê¸²½ºâ¡Ë¤äÈþ½ÑÇîÊª´Û½êÂ¢¤ÎÇÏ±ÛÄ¹²ÐÄÍ¸ÅÊ¯½ÐÅÚÉÊ¡Ê¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Ê¤É¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ë¶¶¸ø±à¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ëµÈÅÄ¾ëÔ®¡Ê»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇÏ±ÛÄ¹²ÐÄÍ¸ÅÊ¯½ÐÅÚÉÊ¡Ê¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë
µÈÅÄ¾ëËÜ´Ý¡Ê»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë
ÅìÈ¬Ä®¸òº¹ÅÀÏÆ¤Ë¤¢¤ëµÈÅÄÃæ°ÂÁ´½©ÍÕ»³¾ïÌëÅõ¡Ê»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë¤äÁ°¼ÇÄ®¤Ë¤¢¤ëÅõÌÀÂæ¡ÊÁ°¼Ç¤ÎÅõÌÀÂæ¡Ê¸©»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë¡Ë¤Ï¡¢³°´Ñ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆóÀî½É¤Ë»Ä¤ëËÜ¿Ø¡ÊÆóÀî½ÉËÜ¿Ø¡Ê»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë¡Ë¤Ï»ñÎÁ´Û¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¿ÊÆÄ®¤Ë¤¢¤ëÌ±Â¯»ñÎÁ¼ýÂ¢¼¼¡ÊµìÂ¿ÊÆ¾®³Ø¹»¡Ê¹ñÅÐÏ¿Ê¸²½ºâ¡Ë¤ÏÅÚÆü¤ËÆâÉô¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤¬¤Æ¤éË¬¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á°¼Ç¤ÎÅõÌÀÂæ¡Ê¸©»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë
ÆóÀî½ÉËÜ¿Ø¡Ê»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë
º£¤³¤½»ÔÌ±Áí¤¬¤«¤ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·Ê¸²½ºâ¤ò¼é¤êÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
Ë¶¶»Ô¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëË¤«¤Ê¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ô¡¢»ØÄêÅÐÏ¿ÅùÊ¸²½ºâ¤Ç¤Ï153·ï¡¢Ì¤»ØÄêÊ¸²½ºâ¤Ç¤Ï2,073·ï¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÎáÏÂ6Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ë¶¶»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½ºâ¤Ï½ÅÍ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÈÅÄ¾ëÔ®¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¡Ö¸ÄÊÌÊ¸²½ºâ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ñ¾µ¼Ô¤äÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼é¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éË¶¶¤Î¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖË¶¶¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ë¶¶¤Î¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò¼é¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ë¶¶»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ÔÀ¯¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¡£¤³¤ì¤âÎ©ÇÉ¤Ê¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªº×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤º¤â¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Ë½»¤à³§¤µ¤ó¤È¤ªº×¤ê¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªº×¤ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¶¨ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°±ÌÓ¼¾¸¶¤Ê¤É¤Î¿¢À¸²óÉüºî¶È¤äµÈÅÄ¾ëÔ®¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤¬É¬Í×¤Êºî¶ÈÅù¤Ç¤Ï¡¢Ë¶¶»Ô¿¦°÷¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¤ê¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÎÏ¤¬¡ÖÃÏ°è¤ÎÊõ¡×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¾ëÔ® ËÙ¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°
¤½¤ì¤«¤é¡¢¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤Ï¼é¤êÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³èÍÑ¼¡Âè¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷»ñ¸»¤ä¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¶µºàÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ë¶¶¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
Ë¶¶»Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤éÃÏ°è¤ÎÊõ¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËË¶¶¤Î¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡ÛË¶¶»ÔÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³èÍÑÃÏ°è·×²èÇ§ÄêµÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ØÃÏ°è¤ÎÊõ¡ÔÎò»ËÊ¸²½»ñ¸»¡Õ¤ò³è¤«¤¹Ì¤ÍèÁÏÂ¤
～ÃÏ°èÁí¤¬¤«¤ê¤ÇÊ¸²½ºâ¤ò¼é¤ê¡¢³è¤«¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë～¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î 21¡ÊÅÚ¡Ë13 »þ¤«¤é¡Ê³«¾ì 12 »þ¡Ë
²ñ¾ì¡§Ë¶¶»Ô¸ø²ñÆ²¥Ûー¥ë¡ÊÄê°÷600Ì¾¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÅöÆü¼õÉÕÀèÃå½ç¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¶¶»ÔÊ¸²½ºâ¥»¥ó¥¿ー Ë¶¶»Ô¾¾ÍÕÄ®£³ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¡Ê£°£µ£³£²-£µ£¶-£¶£°£¶£°¡Ë