¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¼ÂÁõ¡ªµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢ ¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢ー¥ÈRPG¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ë¥Î¥¯¥í¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ 1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥²ー¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ
¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤ò´Þ¤à°Û¤Ê¤ëÃÏ°è´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥µー¥ÐーÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×ー¥ë¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹µÇ°¡ª¸ÅÂåÀÐ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥í¥¹µÇ°¡ª¸ÅÂåÀÐ68ÃÊ³¬¹ï°õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸½ºß³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âô»³¤Î¸ÅÂåÀÐ¹ï°õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµÇ°¤·¤¿¿·¤·¤¤GvG¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£3·î¤Ë¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤¬¡¢4·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Î¥¥ó¥°¥À¥à¤Ç¶¥¤¦¸ø¼°¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¶¯²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÁ±¤ò¤·¡¢¥ì¥¢ÁõÈ÷¤Î+51°Ê¾å¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤ÎÄ´À°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁõÈ÷¶¯²½¥µ¥Ýー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï2¤Ä¤ÎÁõÈ÷¤òºÇÂç+60¤Þ¤Ç¶¯²½¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¡§ 1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ÜºÙÆâÍÆ¤Î¤´°ÆÆâ
https://forum.netmarble.com/enn_jp/view/22/65321
¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤È¤Ï¢¡
´ë²è/À©ºî¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²è¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡×¡¢²»³Ú¡Öµ×ÀÐ¾ù¡×¤Î¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¤ÎÌ¾ºî¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Î¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2 ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÍÑ¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þ¥ÛRPG¤Ç¤¹¡£
¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÎ®Îï¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÀÐ¾ù»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¥·¥êー¥º¤Î¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢Ä¶¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://ntiny.link/_mEaf
¢¨¾åµ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¤´ÍøÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ê¡¢App Store¡ÊiOS¡Ë¡¢Google Play¡ÊAndroid¡Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊPC¡Ë¤Ø¼«Æ°Åª¤ËÁ«°Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://2worlds.netmarble.com/ja
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à
https://forum.netmarble.com/enn_jp
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°X
https://X.com/NinoKuniCW
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UC9bn_MdscY0HTlA-pYv3LJQ
¢¡¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï Æó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds
¡Î ¥¸¥ã¥ó¥ë ¡Ï ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢ー¥ÈRPG
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï Netmarble Corp.
¡Î ³«È¯¸µ ¡Ï Netmarble Neo Inc.
¡Î ¸¶ºî¡¦´Æ½¤ ¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¡Î ÂÐ±þOS ¡ÏAndroid 5°Ê¹ß¡¿iOS 11.0°Ê¹ß¡¿iPad, Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÂÐ±þ
¡Î ²Á³Ê ¡Ï ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï 2021Ç¯6·î10Æü
¢¡Netmarble Corp.¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¡¢Jam City¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢HYBE¤ÈNCSOFT¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡§ReBIRTH¡Ù¡¢¡ØRAVEN2¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)LEVEL5 Inc.(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.
¢¨App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Google Play¡¢YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£