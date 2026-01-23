¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹ ¡ÖNB GREY¡×Made in Japan¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µ×ÊÝÅÄ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¤·¤¿ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNB GREY¡×¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¿·ºî¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡ÖNB GREY¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈMade in Japan¡É¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î·Ç¤²¤ë¡ÈFit & Comfort¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤«¤éË¥À½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇCraftsmanship¤ò´Ó¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-app-nbgrey.html#madeinjapan
NB GREY ¡ÈMade in Japan¡É
¢£ NB GREY Crew Neck / HOODIE
£±. À¸ÃÏ¡ÊKOBE TERRY¡Ë
¿¦¿Í¤Èµ»½Ñ¼Ô¤¬»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÊÔ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀß·×¤«¤éÌó£´Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿À¤³¦¤Ë£±Âæ¤Î´ÝÊÔµ¡¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Î¢ÌÓÁÇºà¡£¥Ñ¥¤¥ë¤Î¥ëー¥×¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥¤¥ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬KOBE TERRY¤ÎÆÃÄ§¡£À¸ÃÏ¤ËËÄ¤é¤ß¤¬¤Ç¤Æ¡¢¶õµ¤¤ÎÁØ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£². ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó
Âµ¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¤Î¤è¤¦¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¥é¥°¥é¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢¸ª¤Î¾å¤Ë¥·ー¥à¤¬Íè¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÜ¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¡£¿Èº¢¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¿ÈÂÎ¤Î´Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¡Ö´Ö¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥éー¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î2¼ï10¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤ª¹¥¤¤ÊFit¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
£³. Ë¥À½µ»½Ñ
Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥«ー¥Ö¤¹¤ëÀþ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎË¥À½¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ä¹¤µ¤â¥«ー¥Ö¤Î¶ñ¹ç¤âÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¥é¥¤¥óÆ±»Î¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤¬°ìÊý¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÈùÌ¯¤Ê¼ê²Ã¸º¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éË¥¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥·ー¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Ë¥À½ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¥¤¤Âå¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©Åö¤¿¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬Éþ¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥·¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖKOBE TERRY¡×¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
NB Grey Regular Fit Crew Neck
ÉÊÈÖ¡§MT61H143
¥«¥éー¡§AGT, ABR
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§25,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
NB GREY Oversized Crew
ÉÊÈÖ¡§MT61876P
¥«¥éー¡§AGT, ABR,BK
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§25,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
NB GREY Regular Fit Hoodie
ÉÊÈÖ¡§MT61F3LL
¥«¥éー¡§AGT, ABR
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§29,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
NB Grey Oversized Hoodie
ÉÊÈÖ¡§MT61O3ZW
¥«¥éー¡§AGT, ABR,BK
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§29,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨1·î30ÆüÈ¯Çä
¢£Vintage Track Jacket/Pant
ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÊÔ¤ßµ¡¤ò»È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢ Made in Japan¥×¥í¥À¥¯¥È¤è¤ê¡¢80Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¤¿¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£É½ÃÏ¤Ï¾æÉ×¤Ç¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¯È©¤¢¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤Î¢ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÏÓ¤Î·Á¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ñ¥¿ー¥óÀß·×¤ò¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤ÈÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
NB GREY Vintage Track Jacket
ÉÊÈÖ¡§MJ61P8K3
¥«¥éー¡§YST, TNV
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§30,910±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
NB GREY Vintage Track Pant
ÉÊÈÖ¡§MB61R1RI
¥«¥éー¡§YST, TNV
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§ 26,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
NB GREY Vintage Jogger Pant
ÉÊÈÖ¡§MB61H8KT
¥«¥éー¡§YST, TNV
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§26,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¢£ NB GREY Premium Long Sleeve/T-Shirt
Made in Japan¤Î¥Ø¥Óー¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡õ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤òÄÉµá¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
É½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤ÇÈÖ¼ê¤Î°ã¤¦»å¤ò»È¤Ã¤ÆÊÔ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿È©¤¢¤¿¤ê¤È¡¢2¼ïÎà¤Î»å¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÀöÂõ¤·¤Æ¤â¼Ð¹Ô¤·¤Å¤é¤¤ÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¡£ÁÇºà¤È¥µ¥¤¥º´¶¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸¡¾Ú¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
NB GREY Premium Long Sleeve
ÉÊÈÖ¡§MT61U7HA
¥«¥éー¡§WT,BK,ACK
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§14,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
NB GREY Premium T-Shirt
ÉÊÈÖ¡§MT61N33D
¥«¥éー¡§WT,BK,ACK
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¨3·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
¢¡ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-app-nbgrey.html#madeinjapan
¡¦¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸¶½É, ¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹Ï»ËÜÌÚ 19:06¡Ê¥¤¥Á¥¥åー ¥¼¥í¥í¥¯¡Ë,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹Çð¹âÅç²°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥ë,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍÅ¹,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹ËÙ¹¾,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ë,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹µþÅÔ¹âÅç²°£Ó.£Ã.,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬,¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹ÀçÂæPARCO
¢¨1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
https://company.newbalance.jp/store/store_type/official-store
¢¨¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
