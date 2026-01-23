¡Ö¥¯¥ë¥Þ¥Íー¡×¡¡½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¡¦Ä¹Ã«ÀîÍ£Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢X STAR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§¹¾ºê ÆØ»Î¡Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¡¦Ä¹Ã«ÀîÍ£Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¥Þ¥¤¥«ー¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥ë¥Þ¥Íー¡×¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡X STAR¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÄ¹Ã«ÀîÍ£Áª¼ê¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ¥Íー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¥Íー¡×¤Î¤´ÍøÍÑÌÜÅª¤Ç¤¢¤ëÎ¹¹Ô¤ä¶µ°é¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¡¢Ä¹Ã«ÀîÁª¼ê¤Î»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¥Íー¡×¤Î¸ø¼°SNS¡ÊX¡¢Instagram¡¢TikTok¡¢Facebook¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¸ÂÄêÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÛÆ°²è¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉÈÇ¡Û
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¥Íー¡×URL¡§https://kurumoney.xstar.co.jp/
¡ÚÎ¹¹Ô¥·ー¥óÈÇ¡Û
¡Ú¶µ°é¥·ー¥óÈÇ¡Û
¡ÚÄ¹Ã«ÀîÍ£Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1997Ç¯1·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì/ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê
¡ã¥¯¥ë¥Þ¥Íー¤È¤Ï¡ä
¡É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤ò¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¤½¤·¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¡È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤òX STAR¤Ë°ìÅÙÇäµÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤òÄ´Ã£¤Ç¤¡¢¤½¤Î¤´¼«¿È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¥êー¥¹·ÀÌó¤È¤¹¤ë»ö¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢9·î¤Ë¤ÏÎß·×¿½¹þ¿ô¤¬3000·ïÆÍÇË¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¡¢¶µ°éÈñ¡¢»ö¶È»ñ¶â¡¢À¸³èÈñ¡¢Î¹¹ÔÈñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ñ¶âÍÑÅÓ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãX STAR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
X STAR¤Ï¥Þ¥¤¥«ー¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©
ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ªー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥¹¡ß¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë ¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤äºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Î¤â¤È¤ªµÒÍÍ¤¬µá¤á¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<²ñ¼Ò³µÍ×>
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§ X STAR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è°¦Åæ2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ¡¡°¦Åæ¥°¥êー¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ïー 38³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ¹¾ºê¡¡ÆØ»Î
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 2023Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¼«Æ°¼Ö¥êー¥¹»ö¶È¡¢¼«Æ°¼ÖÇã¼è»ö¶È
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡Ë½ÎÏÃÄÄÉÊü±¿Æ°¿ä¿ÊÅÔÌ±¥»¥ó¥¿ー¡¡»¿½õ²ñ°÷
¡¦ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡¡Âè301082421680¹æ
URL ¡§https://www.xstar.co.jp/ (¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È)¡¢https://kurumoney.xstar.co.jp/ (¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
X STAR³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
¢¨Äó·È²ÃÌÁÅ¹¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅÏÃ¡¡¡¡ ¡§ 03-6206-1267
Mail¡¡¡¡ ¡§ info@xstar.co.jp